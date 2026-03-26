Elektřina na scénu. Spotřebitelé se kvůli válce odklánějí od fosilních paliv

Autor:
  20:00
Ještě před pár týdny se zdálo, že budoucnost elektromobility ve Spojených státech je přinejlepším nejistá. Válka na Blízkém východě, která vyhnala ceny paliv vzhůru, však situaci výrazně proměnila. Podobný obrat je patrný také u solární energie, o niž po letech znovu roste zájem. Analytici upozorňují, že svět čelí dalšímu výraznému energetickému otřesu srovnatelnému s důsledky ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Američané jsou na ceny paliv dlouhodobě velmi citliví, a když se ve středu na jedné z čerpacích stanic v San Francisco prodával galon benzinu (asi 3,78 litrů) za 6,81 dolaru (zhruba 144 korun), mnohé řidiče to nepříjemně zaskočilo. Rostoucí náklady proto vedou část Američanů k úvahám o změně. Místo klasického vozu se spalovacím motorem čím dál častěji zvažují pořízení elektromobilu i investici do fotovoltaiky, píše agentura Bloomberg.

Asijské ekonomiky jsou pod tlakem. Válka v Íránu je nutí k zoufalým krokům

„Rostoucí ceny benzinu v USA jsou v posledních dnech tématem rozhovoru snad s každým zákazníkem, který k nám dorazí. Zájem o koupi elektrického auta proti minulým týdnům vzrostl několikanásobně,“ říká podnikatel Maximilian Quertermous, spoluzakladatel showroomu Ever s ojetými elektromobily.

Historie se opakuje

Do určité míry se tak opakují trendy z minulosti. Už ropná krize v roce 1973 přiměla Američany pořizovat si úspornější vozy a zároveň nastartovala vývoj technologií snižujících závislost na fosilních palivech. Podobný vývoj přišel i na přelomu tisíciletí, kdy Evropa spolu s Čínou začaly ve velkém investovat do solární energie a bateriových úložišť.

„Momentálně jsme součástí druhého energetického otřesu této dekády, který se promítá do rozhodování lidí,“ říká energetický stratég Kingsmill Bond z think-tanku Ember. Podle něj Američané výrazně častěji vyhledávají informace o elektromobilech i na internetu. Počet dotazů měl během války vzrůst zhruba o 20 procent.

Německo, Egypt nebo Turecko. Koho se válka na Blízkém východě dotkne nejcitelněji

Nejde přitom jen o Spojené státy. Elektromobilita v posledních dnech spolu s tepelnými čerpadly nabírá na síle kupříkladu také ve Velké Británii, kde poptávka po elektoautech za pár dnů stoupla až o 30 procent. Jejich popularita ale nabírá na síle třeba i v Pákistánu nebo Nigérii.

Panika zavládla i v Indii

Změny jsou patrné i v Evropské unii, kde obnovitelné zdroje poslední měsíce stojí za výrobou asi 65 procent elektřiny. I zde ale během války roste zájem o elektromobilitu. Nejpatrnější změny jsou v Dánsku. „Zákazníci, kteří dnes volají, chtějí koupit jen elektromobily,“ tvrdí manažer jednoho z dánských online prodejních tržišť Jas Lang.

Daří se i německým prodejcům solárních panelů, kteří během trvání války na Blízkém východě hlásí dvojnásobné tržby. Mimo jiné i proto, že ceny topných olejů na německém trhu během několika dní vzrostly o 21 procent.

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Kvůli výpadkům dodávek plynu se mění trendy i v Indii, která je dlouhodobě závislá na dodávkách LNG právě z Blízkého východu. Místní kvůli obavám začali ve velkém skupovat indukční vařiče. Některým prodejcům dokonce po pár dnech zcela došly i skladové zásoby.

Rozhodující bude doba trvání války

To, zda se rostoucí zájem o zelené technologie promítne do prodejů i po zbytek roku, není zatím jisté. Záležet bude mimo jiné na tom, jak dlouho konflikt na Blízkém východě potrvá.

Agentura Bloomberg ale píše, že už loni vzrostly globální investice do energetické transformace meziročně o 8 procent na 2,3 bilionů dolarů. Nyní by kvůli válce na Blízkém východě mohly tyto trendy pokračovat, a to přesto, že Trumpova administrativa staví zelené technologie na vedlejší kolej.

Přechod k elektřině je pro mnohé části světa cestou ke stabilitě. Ropa či zemní plyn se totiž těží jen v některých částech světa a pokud dodávky podobně jako nyní kvůli blokaci Hormuzského průlivu vypadnou, mohou být důsledky fatální, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Nejčtenější

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Polská vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Oznámil to ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny...

26. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:47

Migrantů v New Yorku ubylo. Je to důsledek přísnější federální politiky

Migranti čekají před imigračním úřadem v americkém New Yorku. (18. října 2023)

Z čerstvě zveřejněných údajů ze sčítání lidu vyplývá, že v období od června 2024 do července 2025 klesl v New York City počet nových obyvatel z řad zahraničních imigrantů meziročně o 70 procent. Je...

26. března 2026

Thajsko sčítá ztráty z turismu. Kvůli válce letos přijde o miliony návštěvníků

Turisté u bankogského chrámu (11. června 2023)

Thajsko se v poslední letech těší z rostoucího zájmu zahraničních turistů. Pokud však bude pokračovat válka na Blízkém východě, mohou být letošní čísla výrazně slabší než loni. Úřady již zveřejnily...

26. března 2026  15:02

Samosprávy kritizují novelu stavebního zákona, vadí třeba výjimky z dokumentace

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Mezi zástupci samospráv a profesních sdružení se šíří kritika chystané novely stavebního zákona. Ten má centralizovat stavební úřady a zrychlit zejména chybějící bytovou výstavbu. Podle kritiků je...

26. března 2026  14:02

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

ilustrační snímek

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Největší dodavatel v ČR, společnost innogy, na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun. Úpravu...

26. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:07

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Co znamená výkup podílu nemovitosti a kdy dává smysl?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Výkup podílu nemovitosti je převod ideálního spoluvlastnického podílu (např. 1/2, 1/3) na jiného spoluvlastníka nebo na třetí osobu, za který prodávající obdrží finanční plnění. V praxi jde o řešení...

26. března 2026  10:20

Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému...

26. března 2026  10:13

Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých...

26. března 2026  10:03

Zájezdy a letenky kvůli cenám ropy zdraží. Může se to dotknout i těch zaplacených

Premium
ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě rozkolísal trhy s ropou a prudce zvedl cenu leteckého paliva. Vyšší náklady se české cestovní kanceláře zatím snaží pokrýt z vlastních zdrojů. Připouštějí ale, že pokud...

26. března 2026

Záškrt se vrátil kvůli neočkovaným dětem. Na povinné vakcinaci trváme, říká Vojtěch

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hájil v Rozstřelu zachování povinného dětského očkování, připustil debatu o budoucím slučování zdravotních pojišťoven a otevřeně promluvil o svém vztahu s Andrejem...

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.