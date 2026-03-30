Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm milionů barelů ropy denně. Další zhruba dva miliony barelů ropy směřují do tamních rafinerií.
Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco | foto: Profimedia.cz

Pohled na tankery v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (3. března 2026)
Tanker na LNG Gaslog Georgetown
Průmyslové město Ras Laffan spravuje státní společnost QatarEnergy. (2017)
Loď dlouhá 290 a široká 44 metrů přivezla náklad 170 000 metrů krychlových LNG...
Saúdskoarabský ropovod East-West vznikl na počátku 80. let minulého století, kdy přepravu ropy v regionu ohrožovala válka mezi Íránem a Irákem. Nyní to je americko-izraelská válka vůči Íránu, která přepravu ropy znesnadňuje. Díky ropovodu East-West dodávky ropy proudit do přístavu Janbú v Rudém moři, píše agentura Bloomberg.

„V příštích několika dnech dosáhne své maximální kapacity,“ uvedl 10. března generální ředitel společnosti Saudi Aramco Amin Nasser.

S blokádou Hormuzu spoléhá svět na dva arabské ropovody. Jedou na plný výkon

Saúdská Arábie nyní každý den vyváží také dalších přibližně 700 až 900 tisíc barelů rafinovaných produktů. I v době války si tak země udržuje alespoň částečný příliv financí a tak ve srovnání s Kuvajtem momentálně trpí mnohem méně.

Investice, která se vyplácí

Budování ropovodu East-West před několika desítkami let cílilo právě na případ, že by došlo k uzavření Hormuzského průlivu, kudy za běžné situace proudí asi 20 procent světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se investice saúdskoarabské ekonomice více než vyplácí.

Pro ropovod jsou ale poslední dny zatěžkávací zkouškou. Zatím nikdy v historii nebyl potřeba víc než dnes. Na jeho stavbě se v 80. letech minulého století podílelo kolem 7 tisíc dělníků a výstavbu měla na starosti společnost Mobil Oil. Původně měl pomoci Saúdské Arábii hlavně k tomu, aby mohla dodávat ropu na Západ. Dnes ale tímto způsobem míří většina saúdských dodávek do Asie.

Húsíové vstoupili do války, odpálili raketu na Izrael. Konflikt s Íránem se rozšiřuje

Data z poslední doby ukazují, že vývoz ropy ze saúdskoarabského přístavu Janbú se v posledním týdnu zvýšil o 2 miliony barelů ropy denně.

Saúdská Arábie trpí méně než Katar

Podle ekonoma Farouka Soussy z investiční banky Goldman Sachs by hospodářství Saúdské Arábie mohlo letos oslabit zhruba o tři procenta. Nedaleký Katar nebo Kuvajt, kde takové ropovody nejsou, počítají mnohem výraznější ztráty. Hrubý domácí produkt obou zemí letos klesnout až o 14 procent, upozorňuje agentura Bloomberg.

„Pro země Perského zálivu může být současná válka více problematická než pandemie covidu. Až se situace v regionu uklidní, státy se opět postaví na nohy. Nějakou dobu to však potrvá. Je zároveň otázka, jestli se zemím podaří opět plně obnovit důvěru investorů a firem. To ukáže až čas,“ prohlásil pro Bloomberg analytik Soussa.

Španělsko se distancuje od války. Zavřelo nebe pro lety spojené s konfliktem v Íránu

Hormuzským průlivem před válkou procházelo asi 15 milionů barelů ropy denně. Saúdskoarabský ropovod tedy nedokáže tento výpadek nahradit zcela. I přesto jde ale v době, kdy cena severomořské ropy Brent již několik týdnů převyšuje hranici 100 amerických dolarů za barel, o velkou pomoc, která sráží ceny dolů.

Experti také podotýkají, že navzdory ropovodu Saúdská Arábie vyhráno nemá. Írán totiž opakovaně útočí na důležitou infrastrukturu a zasáhnout by dalších dnech mohl právě i tento ropovod. „Pro Írán jde o poměrně snadný cíl,“ podotkl pro Bloomberg vysokoškolský pedagog Adi Imsirovic.

Generální ředitel Aramka označil současnou válku za největší krizi, jaké kdy ropný a plynárenský průmysl v tomto regionu čelil. „Je naprosto zásadní, aby se v Hormuzském průlivu obnovila lodní doprava,“ uzavřel Amin Nasser.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Španělská letiště ochromila „neomezená“ velikonoční stávka personálu kvůli mzdám

Odbavovací přepážky na letišti Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (30. března 2026)

Personál na španělských letištích plánuje na Velikonoce „neomezenou stávku“ kvůli mzdám a pracovním podmínkám. Stávka se koná již od pondělí a týká se 12 hlavních letišť, včetně Barcelony, Madridu,...

30. března 2026  19:07

Agent MI6 v čínském autě. Daniel Craig se stal ambasadorem luxusní značky

daniel craig denza auto čína reklama ambasador

Prémiová luxusní značka Denza, která spadá pod čínskou automobilku BYD, zahájila novou marketingovou globální kampaň, jejíž hlavní tváří je britský herec Daniel Craig. Časově se kampaň shoduje s...

30. března 2026

Polská vláda zavádí maximální ceny paliv. Nafta bude stát v přepočtu přes 43 korun

Levný benzin v polském Těšíně

Polská vláda se rozhodla zavést maximální ceny pohonných hmot, platit budou od úterka. Za překročení bude hrozit milionová pokuta, uvedl dnes polský server Business Insider. Polsko se tak podobně...

30. března 2026  17:57

Jednotné měsíční hlášení je připraveno. Pokuty zatím odpustíme, slíbil ministr

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády v Praze...

Už od prvního dubna nahradí jeden digitální formulář až pětadvacet výkazů, které teď zaměstnavatelé posílají na různé úřady. Jednotné měsíční hlášení bude muset odesílat každý zaměstnavatel – a to i...

30. března 2026  15:35

Globus musí stáhnout závadný bramborový salát. Obsahuje nebezpečnou bakterii

Bramborový salát od firmy MASO WEST obsahující listerie. (30. března 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v bramborovém salátu prodávaném v řetězci Globus přítomnost nakažlivých bakterií způsobujících listeriózu. Pochybení zjistili inspektoři v...

30. března 2026  13:37

Drahota řidiče nezastavila. Poptávka po palivech stoupla, u nafty až o čtvrtinu

Fronta u čerpací stanice Tank ONO v Odravě na Chebsku 19. března 2026

Poptávka po pohonných hmotách u českých čerpacích stanic v březnu i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu se během březnových...

30. března 2026  12:34

Ropa dál rychle zdražuje. Je to jen začátek šířící se krize, varují analytici

Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě,...

Ceny ropy na světových trzích znovu výrazně rostou a přibližují se úrovním, které začínají být pro globální ekonomiku bolestivé. Severomořský Brent se aktuálně pohybuje kolem 116 dolarů za barel,...

30. března 2026  10:57

Prošli jsme slevy u čerpacích stanic. Podívejte se, jak ušetřit za tankování

Premium
Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Cena na totemu u čerpací stanice nemusí být zdaleka tou konečnou, kterou řidič po tankování zaplatí. Redakce iDNES.cz shrnula věrnostní nabídky, kterými lze dosáhnout na slevu u benzinu a nafty u...

30. března 2026  10:52

Ruzyně začala s opravami hlavní ranveje. Doprava se přesune nad Prahu

Navádění letadla na letišti v Ruzyni.

Letiště Václava Havla počínaje pondělkem začne opravovat okolí hlavní dráhy, která bude kvůli tomu čtyři a půl měsíce uzavřená. Po tuto dobu bude letecký provoz převedený na vedlejší dráhu, jejíž...

30. března 2026  9:59

Daně v okolí jsou nižší, říká nová šéfka Stocku. K Zelené přibude Modrá

Ředitelka Stock Plzeň Božkov Romana Jourdren (březen 2026).

Černý trh s alkoholem kvůli zvyšování spotřební daně logicky roste, říká v rozhovoru s MF DNES nová generální ředitelka Stock Plzeň-Božkov Romana Jourdren, Letos chce firma uvést na trh po vzoru...

30. března 2026

Drahé palivo lidi z aut nevyhnalo, někde ani navýšit kapacitu veřejné dopravy nelze

Premium
ilustrační snímek

Žádný okem viditelný rozdíl experti zatím nezaznamenali, přesto část oslovených železničních dopravců v posledních dnech registruje vyšší zájem o cestování hromadnou dopravou. Pokud by ropný šok...

30. března 2026

