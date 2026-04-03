Návrat k normálu po válce potrvá roky. Hrozí i stagflační scénář, říkají odborníci

Americko-izraelská válka proti Íránu vstoupila do druhého měsíce. Čím déle ale konflikt trvá, tím fatálnější budou jeho následky i návrat do původního stavu. Roste inflace, zpomaluje hospodářský růst a firmy i domácnosti čelí vyšším nákladům. Obnova zároveň nebude jen otázkou politické dohody, ale také logistiky, celkové bezpečnosti a technického stavu infrastruktury.
Americká centrální banka varovala, že pokud by byl Hormuzský průliv uzavřen déle než tři měsíce, globální ekonomika by během letošního druhého čtvrtletí přišla o 3 procenta HDP. Návrat zpět do původních kolejí navíc potrvá i několik měsíců po oficiálním ukončení konfliktu, v některých částech ekonomiky i roky, píše Deutsche Welle.

V Hormuzském průlivu, kudy za běžné situace proudí až pětina světových dodávek ropy a plynu, po opakovaných íránských hrozbách a útocích v uplynulých týdnech uvázlo více než 1 900 lodí. Zhruba polovina z nich převáží ropu, LNG nebo chemikálie. Dá se očekávat, že než všechny po skončení konfliktu průlivem proplují, potrvá to i několik týdnů.

Válka s Íránem ještě nekončí. Změnili jsme tvář Blízkého východu, řekl Netanjahu

Před válkou průlivem přitom denně proplouvalo zhruba 140 lodí. Návrat k těmto hodnotám je ale i několik týdnů po oficiálním skončení konfliktu vyloučený. Rejdaři se odhodlají k proplutí až ve chvíli, kdy se jistě obnoví mezinárodní ochrana lodní dopravy v oblasti a klesnou pojistky, které během války prudce vzrostly. Nechtějí totiž riskovat škody na svých lodích.

Energetika bude potřebovat až 6 týdnů

Kvůli konfliktu je ale narušena doprava i v dalších částech světa, což je patrné třeba v dubajských přístavech, které jsou během války využité jen minimálně. Kvůli jemenským Húsíům se navíc stává rizikovou oblastí také Rudé moře, kam třeba Saúdská Arábie díky svým ropovodům přenesla většinu ropného exportu do světa.

Ještě hůře na tom bude v zemích Perského zálivu energetický sektor. Obnovení těžby i zpracování ropy a plynu může podle expertů trvat až šest týdnů. „V lepším případě jde o dva až tři týdny,“ uvedl pro Deutsche Welle analytik Aditya Saraswat.

Trump řekl, do kdy potrvá válka v Íránu. Chystá velký projev k národu

Čím déle jsou totiž zařízení mimo provoz, tím náročnější jsou následně i nejrůznější kontroly. Některá zařízení v regionu jsou navíc vážně poškozená. Příkladem je největší katarský komplex na zpracování LNG Ras Laffan, který zasáhly íránské útoky. Plné obnovení jeho provozu může trvat až pět let. Podle odhadů přišel Katar až o 17 procent svých exportních kapacit.

Ve hře je stagflace

Země Perského zálivu se poslední roky řadí i mezi nejzásadnější dodavatele hnojiv a fosfátů. Současný výpadek exportu opět tlačí na růst cen, což negativně ovlivňuje i zemědělce po celém světě. V kontextu inflace může jít o zásadní položku, která bude tlačit vzhůru i ceny potravin. Zemědělci totiž nyní řeší, jestli omezí hnojení a budou riskovat nižší úrodu, nebo akceptují vyšší náklady, které následně přenesou na své zákazníky.

Húsíové vstoupili do války, odpálili raketu na Izrael. Konflikt s Íránem se rozšiřuje

Ekonomové dokonce varují před stagflačním scénářem, a tedy kombinací vysoké inflace a slabého hospodářského růstu. V asijských státech se mohou i týdny po skončení konfliktu potýkat tamní firmy a domácnosti s nedostatkem pohonných hmot i výpadek dodávek důležitého zboží. „Dopady narušené logistiky začneme výrazněji pociťovat se zpožděním dvou až tří měsíců,“ uzavřel pro Deutsche Welle analytik Peter Klimek.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26....

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější...

5. dubna 2026

V ohrožení i bezpečný sex. Co z obyčejných věcí začíná kvůli íránské válce chybět

Premium
Lidé v Tennessee nakupují potraviny do zásoby. O víkendu se přes USA přežene...

Konflikt na Blízkém východě omezil přesun ropy a zemního plynu Hormuzským průlivem a snížil celosvětové zásobování přibližně o pětinu. Narušení obchodu nejen že způsobilo prudký nárůst cen pohonných...

5. dubna 2026  10:10

Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie

Lubomír Káňa, CEO společnosti Electree.

Společnost Electree sídlící v Brně obchoduje především se zelenou energií. Krizi na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv vnímá spíše jako impuls ke změně. „Pouhé zvýšení počtu...

5. dubna 2026

Zdražení paliv ovlivní cenu zboží z Asie, promítá se hlavně u dopravy, říkají prodejci

ilustrační snímek

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat...

5. dubna 2026  7:27

Tisíce českých firem řeší následnictví. Ve hře jsou důsledky pro celou ekonomiku

ilustrační snímek

V České republice je podle statistik společnosti Dun & Bradstreet necelých 600 tisíc obchodních společností. Přes 170 tisíc z nich vlastní majitelé z řad generace Husákových dětí narozených mezi lety...

5. dubna 2026

Kdo vlastní zlato, výrazně bohatne. Cena odráží chaos v geopolitice, říká ekonom

Premium
„Samotná těžba je velmi stabilní a nezpůsobuje výkyvy v ceně zlata. To by sem...

Zlato v současné době výrazně stoupá na ceně. Podle ekonoma Romana Pilíška za to nemůžou spekulanti, ale samotná společnost, jejímž odrazem tahle komodita je. „Zlato se vrací v okamžiku, kdy je...

5. dubna 2026

Z chudého regionu agrární velmoc. Španělské „moře plastu“ krmí půl miliardy lidí

Skleníky pro pěstování ovoce a zeleniny ve španělské provincii Almería (13....

Oblast Campo de Dalías ve španělské provincii Almería se během několika desetiletí proměnila z chudého regionu na místo zásobující zeleninou půl miliardy lidí a patří k nejintenzivnějším zemědělským...

4. dubna 2026

