Americká centrální banka varovala, že pokud by byl Hormuzský průliv uzavřen déle než tři měsíce, globální ekonomika by během letošního druhého čtvrtletí přišla o 3 procenta HDP. Návrat zpět do původních kolejí navíc potrvá i několik měsíců po oficiálním ukončení konfliktu, v některých částech ekonomiky i roky, píše Deutsche Welle.
V Hormuzském průlivu, kudy za běžné situace proudí až pětina světových dodávek ropy a plynu, po opakovaných íránských hrozbách a útocích v uplynulých týdnech uvázlo více než 1 900 lodí. Zhruba polovina z nich převáží ropu, LNG nebo chemikálie. Dá se očekávat, že než všechny po skončení konfliktu průlivem proplují, potrvá to i několik týdnů.
Před válkou průlivem přitom denně proplouvalo zhruba 140 lodí. Návrat k těmto hodnotám je ale i několik týdnů po oficiálním skončení konfliktu vyloučený. Rejdaři se odhodlají k proplutí až ve chvíli, kdy se jistě obnoví mezinárodní ochrana lodní dopravy v oblasti a klesnou pojistky, které během války prudce vzrostly. Nechtějí totiž riskovat škody na svých lodích.
Energetika bude potřebovat až 6 týdnů
Kvůli konfliktu je ale narušena doprava i v dalších částech světa, což je patrné třeba v dubajských přístavech, které jsou během války využité jen minimálně. Kvůli jemenským Húsíům se navíc stává rizikovou oblastí také Rudé moře, kam třeba Saúdská Arábie díky svým ropovodům přenesla většinu ropného exportu do světa.
Ještě hůře na tom bude v zemích Perského zálivu energetický sektor. Obnovení těžby i zpracování ropy a plynu může podle expertů trvat až šest týdnů. „V lepším případě jde o dva až tři týdny,“ uvedl pro Deutsche Welle analytik Aditya Saraswat.
Čím déle jsou totiž zařízení mimo provoz, tím náročnější jsou následně i nejrůznější kontroly. Některá zařízení v regionu jsou navíc vážně poškozená. Příkladem je největší katarský komplex na zpracování LNG Ras Laffan, který zasáhly íránské útoky. Plné obnovení jeho provozu může trvat až pět let. Podle odhadů přišel Katar až o 17 procent svých exportních kapacit.
Ve hře je stagflace
Země Perského zálivu se poslední roky řadí i mezi nejzásadnější dodavatele hnojiv a fosfátů. Současný výpadek exportu opět tlačí na růst cen, což negativně ovlivňuje i zemědělce po celém světě. V kontextu inflace může jít o zásadní položku, která bude tlačit vzhůru i ceny potravin. Zemědělci totiž nyní řeší, jestli omezí hnojení a budou riskovat nižší úrodu, nebo akceptují vyšší náklady, které následně přenesou na své zákazníky.
Ekonomové dokonce varují před stagflačním scénářem, a tedy kombinací vysoké inflace a slabého hospodářského růstu. V asijských státech se mohou i týdny po skončení konfliktu potýkat tamní firmy a domácnosti s nedostatkem pohonných hmot i výpadek dodávek důležitého zboží. „Dopady narušené logistiky začneme výrazněji pociťovat se zpožděním dvou až tří měsíců,“ uzavřel pro Deutsche Welle analytik Peter Klimek.