Helium vzniká jako vedlejší produkt při zpracování zemního plynu, a proto není překvapivé, že mezi jeho hlavní světové producenty patří právě Katar. Současný výpadek tamní plynové produkce tak dopadá i na výrobu helia – svět kvůli tomu přišel zhruba o třetinu globálních dodávek, píše deník The New York Times.
Situaci navíc nedávno zhoršil íránský útok na největší zařízení na výrobu LNG v Kataru. Odhady přitom naznačují, že návrat produkce na předválečnou úroveň může trvat až pět let. Výrobci čipů zatím čerpají ze zásob a dodávek, které se podařilo odbavit ještě před koncem února. Otázkou ale zůstává, jak dlouho vydrží.
Zasaženy byly dvě výrobní linky s kapacitou 12,8 milionu tun LNG ročně, což odpovídá zhruba 17 procentům celkového katarského exportu zkapalněného zemního plynu. Takový výpadek bude mít podle odborníků poměrně důsledek, a to dlouhodobě vyšší ceny plynu a právě i helia po celém světě.
|
Důsledky mohou být zásadní. Bez helia se totiž moderní čipy vyrábět nedají a největší světoví producenti, jako Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics nebo SK Hynix, nemají připravené alternativní řešení. Bez stabilních dodávek se výroba zpomalí a v krajním případě se může i zcela zastavit.
Komplikací je i zablokovaný Hormuz
Zásadním problémem je také logistika. Helium z Blízkého východu proudí do světa obvykle přes Hormuzský průliv, který je nyní kvůli opakovaným íránským hrozbám uzavřený. Na moři tak podle odhadů uvázlo asi 200 kontejnerů s heliem a další čekají na odbavení.
|
Výhodou helia je, že se dá přepravovat v kapalné formě ve speciálních kontejnerech chlazených kapalným dusíkem. Ten se ale postupně odpařuje. Jakmile dojde, helium se začne zahřívat a stává se nebezpečným. Výrobci čipů proto nemohou držet velké zásoby a jejich rezervy obvykle vystačí jen zhruba na šest týdnů.
Velkou komplikaci transport plynu představuje například pro Jižní Koreu, která z Kataru dlouhodobě dováží zhruba dvě třetiny svých dodávek helia. Tamní firmy proto nyní hledají nové obchodní partnery. Dá se totiž očekávat, že helium zamíří především k těm, kteří za něj zaplatí nejvíce.
Problém i pro vědu nebo zdravotnictví
Polovodičové firmy jsou ale nejspíš připravené zaplatit víc. „Výrobci čipů udělají nejspíš cokoliv, aby helium získali. Pokud by se produkce zastavila, bylo by to pro ně extrémně drahé,“ uvedl pro The New York Times analytik Richard Brook. Dodal, že podobná situace už nastala i v minulosti, kdy byl plyn nedostatkovým zbožím.
|
Je také možné, že polovodičové firmy helium skoupí a na další sektory se nedostane. Důsledky by pocítilo i zdravotnictví, které se bez tohoto vzácného plynu rovněž neobejde. Podobně by na tom byla také věda nebo výzkum, uzavírá deník The New York Times.