New York láká turisty. Chce jim nabízet vakcíny zdarma

Podle starosty by se měla očkovací centra rozmístit po největších turistických atrakcích, jako je například Central Park, Times Square nebo Empire State Building, a zde nabízet návštěvníkům vakcínu od společnosti Johnson & Johnson, která se aplikuje pouze v jedné dávce, informuje Wall Street Journal.



To by podle de Blasia mělo přimět více turistů, aby letos v létě New York navštívili a oživil se tak cestovní ruch, který je pro město poměrně důležitým zdrojem příjmů. „Chceme dát turistům vědět, že New York City je místo, kam mohou přijet, cítit se v bezpečí a také, že je zde o ně postaráno,” uvedl ve čtvrtek starosta.

Návrh ale bude muset být nejprve schválen státem New York, který by musel udělat úpravu pravidel vakcinace, jelikož momentálně není možné, aby zde očkování dostali lidé, kteří ve státě New York nepracují či nežijí.

Podle starosty by se mělo město pro turisty plně otevřít prvního července. Podle guvernéra Andrewa Cuoma by se ale už 19. května mohly v plné kapacitě otevřít posilovny, restaurace, zábavní parky a obchody. Dva dny předtím by se pak měl vrátit provoz metra v nepřetržitém provozu a bude ukončena i povinná otevírací doba pro bary či restaurace.

Cestovní ruch je pro New York City velmi důležitý. Kromě toho, že městu generuje zisky, totiž tento sektor zaměstnává stovky tisíc Newyorčanů. V roce 2019 například New York navštívilo rekordních 66,6 milionu turistů, letos se očekává, že jich dorazí pouze okolo 36,4 milionu. Na předpandemická čísla se tak město podle oficiální turistické organizace NYC & Company nevrátí až do roku 2024.



Město však momentálně usiluje o to, aby se turisté do New Yorku opět začali vracet. V minulých týdnech odstartovala masivní kampaň za 30 milionů dolarů, která cílí na turisty. Před pandemií přitom město za podobné kampaně utrácelo pouze kolem 3 milionů dolarů ročně.

Šance, že by vakcínu v New Yorku dostal český turista jsou však téměř nulové. Ačkoliv momentálně se do Spojených států mohou někteří Češi dostat na víza udělená kvůli práci či studiu, za turistickými účely je cestování do Spojených států zatím nemožné, jelikož USA nepovoluje vstup lidem, kteří v posledních dvou týdnech pobývali v schengenském prostoru.