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Naděje pro pacienty s melanomem. Nová data potvrdila účinnost mRNA vakcíny

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  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nově zveřejněné výsledky rozsáhlé klinické studie přinášejí další naději v léčbě melanomu. Experimentální mRNA vakcína vyvíjená společnostmi Moderna a Merck snížila ve třetí fázi klinického hodnocení riziko návratu onemocnění nebo úmrtí o 42 procent oproti standardní léčbě. Farmaceutické společnosti nyní na základě slibných výsledků jednají s regulačními úřady o jejím schválení.

Společnosti Moderna a Merck oznámily konkrétní výsledky klinické studie ve čtvrtek, napsal americký portál The Washington Post. „Zní to neuvěřitelně pozitivně. Vypadá to jako další důkaz toho, že šlo o dobře provedenou a smysluplnou studii,“ uvedla Karen Knudsenová, generální ředitelka neziskové organizace Parker Institute for Cancer Immunotherapy, která se zaměřuje na výzkum a vývoj nových způsobů léčby rakoviny pomocí imunoterapie.

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Riziko, že se rakovina rozšíří do vzdálených částí těla nebo pacient zemře, pak podle farmaceutických společností kleslo o 38 procent. Údaje o celkovém přežití pacientů zatím nejsou k dispozici, vědci však podle společností Moderna a Merck zaznamenali příznivý trend.

„Tyto výsledky posilují naše přesvědčení, že mRNA má potenciál zásadně změnit způsob, jakým léčíme rakovinu,“ zmínil v prohlášení generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel.

Společnosti Moderna a Merck již v srpnu 2026 oznámily, že vakcína intismeran autogene uspěla ve třetí fázi klinického hodnocení. Tehdy však nezveřejnily konkrétní údaje o její účinnosti.

Naděje v léčbě melanomu. mRNA vakcína uspěla v klíčové studii

Intismeran se vyrábí individuálně pro každého pacienta na základě analýzy vzorků tkáně jeho nádoru. Přípravek využívá technologii mRNA, která se uplatnila také při vývoji vakcín proti covidu-19.

Podává se po chirurgickém odstranění nádoru a jeho cílem je naučit imunitní systém rozpoznávat a ničit případné zbývající rakovinné buňky. Tím má snížit riziko, že se onemocnění vrátí. Vakcína se podává v kombinaci s imunoterapeutickým lékem, aby se zvýšila účinnost léčby.

Vakcína čeká na schválení

Společnosti Moderna a Merck ve čtvrtek oznámily, že na základě výsledků klinického hodnocení jednají s regulačními orgány. Karen Knudsenová upozornila, že ačkoli výsledky studie vypadají pozitivně, zatím není jasné, jak rychle bude Úřad pro kontrolu potravin a léčiv intismeran posuzovat.

Americké regulační úřady totiž dosud nikdy nehodnotily protinádorovou vakcínu tohoto typu. „Pro FDA to bude zcela nová oblast,“ řekla Knudsenová.

Místo chemoterapie tableta. V USA schválili přelomový lék na rakovinu slinivky

Vědci zkoumají využití mRNA vakcín také při léčbě dalších nádorových onemocnění, například rakoviny slinivky břišní, plic nebo močového měchýře. Zatím však není jasné, zda budou stejně účinné jako u melanomu.

Některé dosavadní výsledky totiž očekávání nenaplnily. Německá společnost BioNTech například v říjnu oznámila, že její experimentální mRNA vakcína proti některým nádorům hlavy a krku nesplnila jeden z hlavních cílů klinické studie. Výzkum nicméně pokračuje a odborníci nadále zkoumají, zda by tato technologie mohla pomoci i pacientům s dalšími druhy rakoviny.

„Myslím, že se před námi skutečně otevírá zcela nová oblast možností,“ uzavřela Karen Knudsenová.

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