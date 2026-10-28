Naděje pro pacienty s melanomem. Nová data potvrdila účinnost mRNA vakcíny

Společnosti Moderna a Merck oznámily konkrétní výsledky klinické studie ve čtvrtek, napsal americký portál The Washington Post. „Zní to neuvěřitelně pozitivně. Vypadá to jako další důkaz toho, že šlo o dobře provedenou a smysluplnou studii,“ uvedla Karen Knudsenová, generální ředitelka neziskové organizace Parker Institute for Cancer Immunotherapy, která se zaměřuje na výzkum a vývoj nových způsobů léčby rakoviny pomocí imunoterapie.
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Riziko, že se rakovina rozšíří do vzdálených částí těla nebo pacient zemře, pak podle farmaceutických společností kleslo o 38 procent. Údaje o celkovém přežití pacientů zatím nejsou k dispozici, vědci však podle společností Moderna a Merck zaznamenali příznivý trend.
„Tyto výsledky posilují naše přesvědčení, že mRNA má potenciál zásadně změnit způsob, jakým léčíme rakovinu,“ zmínil v prohlášení generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel.
Společnosti Moderna a Merck již v srpnu 2026 oznámily, že vakcína intismeran autogene uspěla ve třetí fázi klinického hodnocení. Tehdy však nezveřejnily konkrétní údaje o její účinnosti.
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Intismeran se vyrábí individuálně pro každého pacienta na základě analýzy vzorků tkáně jeho nádoru. Přípravek využívá technologii mRNA, která se uplatnila také při vývoji vakcín proti covidu-19.
Podává se po chirurgickém odstranění nádoru a jeho cílem je naučit imunitní systém rozpoznávat a ničit případné zbývající rakovinné buňky. Tím má snížit riziko, že se onemocnění vrátí. Vakcína se podává v kombinaci s imunoterapeutickým lékem, aby se zvýšila účinnost léčby.
Vakcína čeká na schválení
Společnosti Moderna a Merck ve čtvrtek oznámily, že na základě výsledků klinického hodnocení jednají s regulačními orgány. Karen Knudsenová upozornila, že ačkoli výsledky studie vypadají pozitivně, zatím není jasné, jak rychle bude Úřad pro kontrolu potravin a léčiv intismeran posuzovat.
Americké regulační úřady totiž dosud nikdy nehodnotily protinádorovou vakcínu tohoto typu. „Pro FDA to bude zcela nová oblast,“ řekla Knudsenová.
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Vědci zkoumají využití mRNA vakcín také při léčbě dalších nádorových onemocnění, například rakoviny slinivky břišní, plic nebo močového měchýře. Zatím však není jasné, zda budou stejně účinné jako u melanomu.
Některé dosavadní výsledky totiž očekávání nenaplnily. Německá společnost BioNTech například v říjnu oznámila, že její experimentální mRNA vakcína proti některým nádorům hlavy a krku nesplnila jeden z hlavních cílů klinické studie. Výzkum nicméně pokračuje a odborníci nadále zkoumají, zda by tato technologie mohla pomoci i pacientům s dalšími druhy rakoviny.
„Myslím, že se před námi skutečně otevírá zcela nová oblast možností,“ uzavřela Karen Knudsenová.