Zhruba před dvěma týdny narazili dva zděšení Australané v malém městečku ležícím asi tři hodiny jižně od Sydney na něco, co považovali za zohavenou mrtvolu ženy nacpanou do kufru. Zavolali k místu policii, která následně vydala prohlášení, že bylo nalezeno tělo v kufru. Širší veřejnost s napětím očekávala, že se počet mrtvých žen v Austrálii zvýší o jednu.
Místo toho se však o den později po forenzní analýze zjistilo, že dotyčná „žena“ vůbec nebyla ženou.
Zákazníci při objednávce své náhradní ženy mohou nahrát referenční fotografie. Web uvádí, že jsou schopni dosáhnout přibližně 90procentní podobnosti s ženou na poskytnutých fotografiích.