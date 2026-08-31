Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Jan Dvořák
  12:29

Fotogalerie21 Premium

Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek. | foto: Getty Images

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci zacházejí. Co to vlastně znamená navázat jakýkoli druh vztahu s předmětem ve tvaru ženy? „Domnívám se, že v této otázce naléhavě potřebujeme další výzkum,“ říká jeden z odborníků.

Zhruba před dvěma týdny narazili dva zděšení Australané v malém městečku ležícím asi tři hodiny jižně od Sydney na něco, co považovali za zohavenou mrtvolu ženy nacpanou do kufru. Zavolali k místu policii, která následně vydala prohlášení, že bylo nalezeno tělo v kufru. Širší veřejnost s napětím očekávala, že se počet mrtvých žen v Austrálii zvýší o jednu.

Místo toho se však o den později po forenzní analýze zjistilo, že dotyčná „žena“ vůbec nebyla ženou.

Zákazníci při objednávce své náhradní ženy mohou nahrát referenční fotografie. Web uvádí, že jsou schopni dosáhnout přibližně 90procentní podobnosti s ženou na poskytnutých fotografiích.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Sankce tvrdě dolehly na ruský diskont Mere. Prodejny v Česku zatím žijí

Prodejna Mere v Příbrami. (20. března 2025)

Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...

Non-stop prodejny COOP mají úspěch. Zákazníků v turistických centrech přibývá

COOP se při tvorbě nového konceptu inspiroval sesterskými řetězci ve...

Síť maloobchodů COOP provozuje po celé republice necelých 130 automatizovaných prodejen s nepřetržitým provozem. Každý měsíc přibývají tři až čtyři nové. Přibližně dvacet z nich je v turistických...

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

31. srpna 2026  12:29

Kasa je prázdná. Válka vysává rozpočet, největší tlak cítí americké námořnictvo

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)

Válka s Íránem začíná USA stát víc, než Pentagon původně počítal. Největší tlak nyní pociťuje americké námořnictvo, které musí kvůli bojovým operacím přesouvat peníze mezi jednotlivými částmi...

31. srpna 2026  12:06

PBS Group jmenuje Jana Havránka ředitelem pro vztahy s vládními institucemi a strategii

Jan Havránek

Vedení PBS Group jmenovalo bývalého náměstka ministra obrany Jana Havránka do funkce Chief Government and Strategy Officer. Havránek bude z Washingtonu řídit vztahy společnosti PBS Aerospace s vládou...

31. srpna 2026  11:59

Ropa po přestřelce mezi USA a Íránem zdražuje, Brent se vrátil nad devadesát dolarů

Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)

Ceny ropy znovu rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent krátce v pondělí podražila o necelá tři procenta a pohybovala se v blízkosti 90,70...

31. srpna 2026  9:47

Podvodníci lidem hodiny vymývají mozky. Oběti nám pak nevěří, říká šéf bankovních expertů

ilustrační snímek

Vykrádání sklepů je zbytečně složité, moderní zločinci spíš lidi přemluví, aby jim peníze poslali sami. Novinkou mezi podvodnými metodami je quishing neboli podvod využívající QR kódy. Kyberšmejdi...

31. srpna 2026

Stroj ušetří práci pěti zedníků. Šéf výrobce cihel o robotizaci i nedostatku bytů

Premium
Kamil Jeřábek, generální ředitel cihlářské firmy Wienerberger. (21. srpna 2026)

Vysoké úroky u hypoték, nárůst cen stavebních materiálů a práce i zdražení pozemků se po roce 2022 podepsaly na prudkém propadu výstavby rodinných domů. Právě ty představují pro společnost...

31. srpna 2026

Google Maps se podřídily Trumpovi. V USA už Americké jezero nahradilo Ontarijské

Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na...

30. srpna 2026  20:32

Místo matcha late listy moringy. Ghana chce jídlem bojovat proti kolonialismu

Organizace kromě kurzů vaření pořádá také přednášky, panelové diskuse nebo...

Africká Ghana je již řadu let výrazně ovlivněna západní kulturou, zejména v oblasti gastronomie. Přibývá proto kuchařů, kteří se tradiční africké kuchyni snaží vdechnout nový život.

30. srpna 2026

Trump označil venezuelskou ropu za dar. USA jí chtějí doplnit své vyčerpané rezervy

Donald Trump

Ropa z nedávno uzavřené dohody mezi Spojenými státy a Venezuelou bude použita k doplnění strategických ropných rezerv USA, které byly v posledních letech prudce sníženy v reakci na globální narušení...

30. srpna 2026  18:06

Američanek, které podstupují umělé oplodnění v Evropě, přibývá. Doma by se nedoplatily

ilustrační snímek

Stále více amerických párů podstupuje asistovanou reprodukci na evropských klinikách. I s letenkami a ubytováním je to totiž vyjde levněji, než ve Spojených státech. Za loňský rok se zájem zvedl...

30. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Japonsko hledá druhé hlavní město. Do boje se pustila Ósaka, Nagoja i Fukuoka

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale...

Tokio je hlavní městem Japonska už dlouhých 158 let. Země vycházejícího slunce ale momentálně hledá město, které by ho v případě velkého zemětřesení nebo jiné katastrofy dokázalo nahradit. O pozici...

30. srpna 2026

Nedaleko Benátek je na prodej celý ostrov. I s napoleonskou minulostí

Ostrov Crevan zařadilo do nabídky několik předních realitních kanceláří....

Na prodej je ostrov v benátské laguně, který se pyšní napoleonskou pevností a bujnými zahradami. Ostrov Crevan, který je menší než fotbalové hřiště, má bohatou historii, Realitní kancelář místo...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.