Podle listu uvádí obžaloba tři případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů, ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild rovněž uvedl, že je Fischerova firma provozující Fischer Air v insolvenci.
„Obviněný je podezřelý z toho, že se vydával za majitele cestovní kanceláře se sídlem v Hamburku a v této funkci pro jednoho zaměstnance v 17 případech požádal o vyplacení peněz na kurzarbeit a o paušální náhradu příspěvků na sociální pojištění,“ uvedla podle Bildu mluvčí státního zastupitelství v Hamburku Mia Sperlingová-Karstensová.
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„Přitom věděl, že příslušné podmínky pro čerpání peněz na kurzarbeit nebyly splněny,“ dodala. Takzvaný kurzarbeit je ochranným režimem pracovních míst. Podle Bildu je Fischer v dalších 15 případech podezřelý z podobných činů u jiné firmy. Obžaloba se vztahuje k období od jara 2021 do srpna 2022.
Potíže kolem letů Fischer Air
O podnikatelských aktivitách Václava Fischera v Německu Bild na počátku letošního roku obsáhle informoval. Jeho firmu Fischer Air označil za „novou černou ovci“ v branži cestovního ruchu v Německu. Citoval zákazníky aerolinek, podle kterých jsou už zaplacené lety často přesouvány nebo rušeny.
Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Aerolinky nabízely podle Bildu spoje z letiště ve středoněmeckém Kasselu. Bild rovněž uvedl, že společnost Fischer Air byla založena na Slovensku.
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Po Václavu Fischerovi vyhlásili v Německu pátrání. Údajně zneužil podporu
Mluvčí hamburské prokuratury Sperlingová-Karstensová v únoru ČTK potvrdila informaci Bildu, že na Fischera bylo vyhlášeno pátrání. Cílem nebylo jej zadržet, ale zjistit jeho adresu. Podnikatel ji později sám sdělil. Deník Bild uvedl, že Fischer žije v Praze. Pátrání souviselo se dvěma trestními oznámeními, které na Fischera podal německý úřad práce. Už tehdy mluvčí hamburské prokuratury uvedla, že se jedná o podezření z neoprávněné žádosti o peníze z programu kurtzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění.
Ředitel společnosti Dertour Christoph Debuse v dubnu Bildu řekl, že značka Fischer Air patří jí, protože ji společnost - ještě jako DER Touristik - koupila spolu se skupinou Fischer Group v roce 2020.