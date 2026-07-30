Prvním muzeem kuřecí empatie na světě by se mohla stát zrušená pobočka řetězce rychlého občerstvení KFC ve městě Fleetwood v anglickém hrabství Lancashire.
O proměnu prostor se dle britské stanice BBC snaží americká nezisková organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, v překladu Lidé za etické zacházení se zvířaty) bojující za práva zvířat.
„Většina lidí kuřata vnímá jen jako nugety nebo křídla. Tito pozoruhodní ptáci jsou ale inteligentní a zvídaví s vlastní jedinečnou osobností,“ míní Dawn Carrové z britské pobočky PETA. V muzeu v desetitisícovém městě by se návštěvníci mohli dozvědět mimo jiné o inteligenci a emocích kuřat.
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Emoce i vybavení jatek
Interaktivní výstava bude v prostoru opuštěném od roku 2024 ukazovat sofistikovanou komunikaci kuřat, jejich schopnost řešit problémy či vazby mezi jednotlivými zvířaty.
Součástí mají být i ochutnávky veganského občerstvení, kterým chce PETA dokázat, že zabíjet zvířata pro jídlo není nutné. Exponáty by měly být doplněné i vybavením sloužícím k porážení kuřat.
Městská rada se nápadu nebrání. „Raději muzeum empatie kuřat než další velký prázdný dům na městské hlavní ulici,“ řekla BBC místní zastupitelka Mary Belshawová.
Zástupci PETA se obrátili na společnost, která objekt spravovala s dotazem, jestli může objekt zapůjčit nebo zda jej „může darovat pro vzdělávací účely.“ Ta jej však před nedávnem prodala. Kdo je současný vlastník, zatím PETA netuší. Vyhlídka na otevření muzea je momentálně nejasná.