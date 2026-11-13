Na Manhattanu zákazník během několika minut narazí hned na několik nehtových studií. Jen společnost QQ Nails tu má v okruhu šesti bloků čtyři pobočky. Když v roce 2006 otevřela svůj první salon, chodili lidé na manikúru spíše při zvláštních příležitostech, píše CNN.
Ještě v roce 2020 měla firma v New Yorku přibližně dvacet salonů, dnes jich provozuje 38 a plánuje otevření dalších. „Lidé jsou ochotnější utrácet za péči o sebe, vyjádření vlastní osobnosti a podobné služby,“ uvedla pro CNN šéfka společnosti QQ Nails Tian Jiangová.
Na manikúru se přitom nejen ve Spojených státech amerických dříve chodilo hlavně před svatbou, dovolenou nebo jinou významnou událostí. Dnes si mnoho zákazníků v USA nechává upravovat nehty pravidelně. Podobně jako se pravidelně chodí třeba ke kadeřníkovi.
Krása obsazuje obchodní ulice
V USA se pro tento trend vžil název vanity economy, tedy ekonomika marnivosti. Zájem přitom roste o mnoho služeb spojených s krásou a péčí o tělo. Vedle nehtových salonů se otevírají i kosmetické kliniky, studia pilates, sauny nebo masážní centra. Často vznikají na místech, kde ještě před několika lety lidé nakupovali oblečení, nábytek či elektroniku.
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Podle údajů společnosti CoStar připadá letos v USA více než čtvrtina nově uzavřených nájemních smluv v maloobchodních prostorách na kosmetické salony, prodejce kosmetiky a fitness centra. Jde o podíl, který by mohl být nejvyšší v historii.
I majitelé nemovitostí mají o podobné podniky stále větší zájem. Zatímco oblečení nebo elektroniku si lidé snadno objednají přes internet, na manikúru či cvičení musí přijít osobně.
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Mění se i samotné služby. Zákazníci si dnes v nehtových salonech častěji připlácejí za gelové nehty, jejich prodlužování nebo různé vzory, které viděli třeba na TikToku. Na manikúru navíc přichází stále více mužů a podobný vývoj je patrný také u fitness center.
Sociální sítě mění návyky
Velký vliv mají také sociální sítě. Lidé chtějí dobře vypadat na fotografiích a videích, které zveřejňují na Instagramu či TikToku nebo na seznamovacích aplikacích. Vzhled proto řeší stále více, a to včetně mužů.
Mladí Američané také jinak nakládají s penězi. Vlastní bydlení je pro mnohé příliš drahé a někteří odkládají i založení rodiny. Místo toho si častěji dopřejí věci, které jim udělají radost hned. To potvrzují také data. Podle asociace Health & Fitness Association přibývá ve fitness centrech lidí mladších 35 let rychleji než starších zákazníků. Za členství navíc mladí v průměru utrácejí více.
Rostoucí zájem o tyto služby potvrzuje také společnost Brixmor Property Group, která vlastní více než 340 nákupních center v USA. Ještě v roce 2021 se specializovaná fitness studia nacházela ve 29 procentech z nich. A dnes už ve 40 procentech.
Kupříkladu v nákupním centru Lake Pointe Village v Texasu funguje hned třináct podniků zaměřených na krásu, zdraví a cvičení. Patří mezi ně mimo jiné fitness studio Solidcore nebo kosmetická klinika VIO Med Spa.
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„Všechno se to točí kolem toho, abyste dobře vypadali a dobře se cítili,“ uzavřel pro CNN CNN David Gerstenhaber ze společnosti Brixmor. Podle něj je pro majitele obchodních center výhodné, že lidé podobné služby využívají pravidelně. Když už vyrazí na cvičení nebo kosmetiku, mohou si totiž rovnou zajít na nákup či do restaurace, uzavírá CNN.