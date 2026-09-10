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Luxusní interiér má i konferenční místnost. Prodává se bývalý letoun Merkelové

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  8:22
Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých vzdušných sil je na letišti Tegel připraveno k odletu německé kancléřky Angely Merkelové do Burkiny Faso. (1. května 2019) | foto: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance Profimedia.cz

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...
Vládní speciál s kancléřkou Angelou Merkelovou se kvůli technické závadě musel...
Vládní speciál s kancléřkou Angelou Merkelovou se kvůli technické závadě musel...
Německá kancléřka Angela Merkelová odchází z tradiční letní tiskové konference...
8 fotografií
Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po prvním spolkovém prezidentovi Theodoru Heussovi.

Díky snímkům a videu v inzerátu může každý nahlédnout do luxusních interiérů, které zůstaly skryté i novinářskému doprovodu.

Letoun je vybaven soukromým prostorem se sprchou, oddělenou luxusní částí, konferenční místností, komunikačním střediskem a oddělením pro větší počet cestujících.

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Prodejce Jetcraft uvádí, že stroj, který byl vyroben v roce 2000, pojme 145 cestujících a má nalétáno 50 710 hodin s 8768 přistáními. Poznamenává také, že letadlo je určeno pro dopravu VVIP cestujících. Zkratka VVIP znamená very, very important person (velmi, velmi důležitá osoba) a znamená vyšší postavení než VIP (very important person, velmi důležitá osoba).

Německá vláda si širokotrupý letoun dlouhého doletu pořídila v roce 2009 od aerolinek Lufthansa, které ho provozovaly na svých linkách. Později byl ve Spojených státech vybaven systémem proti raketám s infračerveným naváděním. Dolet stroje činí zhruba 13 tisíc kilometrů.

Stroj, který Jetcraft prodává, vyřadilo Německo ze služby v roce 2023. Stalo se tak po rozsáhlé obnově zastaralé vládní letky, která se potýkala s řadou technických problémů. Kvůli technické závadě na vládním stroji musela například v listopadu 2018 odletěl Merkelová na summit skupiny G20 do Buenos Aires běžnou linkou.

30. listopadu 2018
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Luxusní interiér má i konferenční místnost. Prodává se bývalý letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

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