Díky snímkům a videu v inzerátu může každý nahlédnout do luxusních interiérů, které zůstaly skryté i novinářskému doprovodu.
Letoun je vybaven soukromým prostorem se sprchou, oddělenou luxusní částí, konferenční místností, komunikačním střediskem a oddělením pro větší počet cestujících.
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Nové letadlo pro Merkelovou. Německá vláda převzala Airbus A350
Prodejce Jetcraft uvádí, že stroj, který byl vyroben v roce 2000, pojme 145 cestujících a má nalétáno 50 710 hodin s 8768 přistáními. Poznamenává také, že letadlo je určeno pro dopravu VVIP cestujících. Zkratka VVIP znamená very, very important person (velmi, velmi důležitá osoba) a znamená vyšší postavení než VIP (very important person, velmi důležitá osoba).
Německá vláda si širokotrupý letoun dlouhého doletu pořídila v roce 2009 od aerolinek Lufthansa, které ho provozovaly na svých linkách. Později byl ve Spojených státech vybaven systémem proti raketám s infračerveným naváděním. Dolet stroje činí zhruba 13 tisíc kilometrů.
Stroj, který Jetcraft prodává, vyřadilo Německo ze služby v roce 2023. Stalo se tak po rozsáhlé obnově zastaralé vládní letky, která se potýkala s řadou technických problémů. Kvůli technické závadě na vládním stroji musela například v listopadu 2018 odletěl Merkelová na summit skupiny G20 do Buenos Aires běžnou linkou.
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30. listopadu 2018