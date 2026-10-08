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USA chtějí zavést poplatek za zahraniční vysokoškolské studenty

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  7:40

Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts. (15. dubna 2025) | foto: Reuters

Spojené státy plánují zavést poplatek 70 tisíc dolarů (1,5 milionu korun), který by vysoké školy musely platit za každého zahraničního studenta, jenž chce v USA po studiu pracovat. Cílem je snížit jejich počet, především v přírodovědných a technických oborech.

Informuje o tom web německého deníku Handelsblatt. Vysoké školy by podle návrhu musely hradit poplatek za první žádost každého studenta, který se účastní programu „Optional Practical Training“ (OPT). Ten umožňuje zahraničním studentům při studiu nebo po jeho ukončení pracovat v oboru souvisejícím s jejich studijním zaměřením. Po ukončení studia jim zpravidla platí roční pracovní povolení.

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U určitých studijních programů v oborech vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) je možné toto období prodloužit o další dva roky. Za každé takové prodloužení by byl účtován poplatek 30 tisíc dolarů.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost návrh odůvodňuje údajnými podvody a zneužíváním programu. Označilo ho za „kanál pro levnou zahraniční pracovní sílu“.

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Sdružení Nafsa, které se zasazuje o mezinárodní vzdělávání, naopak varovalo, že poplatek poškodí inovační potenciál a hospodářský růst USA. Program OPT podle něj navíc pomáhá vyrovnávat nedostatek pracovních sil v žádaných oborech, jako je matematika, informatika, přírodní vědy a technika.

Americká veřejnost má nyní čas na připomínky k návrhu do 7. listopadu. Poté by ministerstvo mohlo nařízení schválit. Vysokoškolské a hospodářské svazy by se pak na protest proti němu mohly obrátit na soudy, uzavírá německý deník.

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