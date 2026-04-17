Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Autor: ,
  15:02aktualizováno  15:43
Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž patřilo k íránským podmínkám k ukončení bojů. Podle Arakčího nynější stav má platit po celou dobu, co bude platit i desetidenní příměří mezi Teheránem a Washingtonem.
Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026) | foto: Reuters

Situace v Hormuzském průlivu a jeho okolí: ukazuje čekající tankery a nákladní...
V reakci na ministrovo prohlášení spadly ceny ropy v pátek odpoledne o deset procent, barel ropy Brent se prodával už pod hranicí devadesáti dolarů za barel.

Americký prezident Donald Trump íránského straně poděkoval, nicméně dodal, že americká námořní blokáda Íránu potrvá dál, a to dokud se neuzavře úplná dohoda, která by vzájemný konflikt uzavřela.

Arakčí upřesnil, že plavba průlivem je možná po „koordinované trase“, kterou již dříve oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu.

Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43 korun

„V souladu s příměřím v Libanonu je plavba všech obchodních plavidel Hormuzským průlivem prohlášena za zcela otevřenou po zbývající období příměří, a to po koordinované trase, kterou již oznámila Organizace pro přístavy a námořní dopravu Íránské islámské republiky,“ napsal Arakčí na X.

Trump chce být u toho

Šéf Bílého domu v rámci jiného svého výstupu prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení války s Íránem přijde „brzy“, načasování nicméně zůstává nejasné. Podle Trumpa měla další jednání proběhnout o víkendu v Pákistánu.

Evropa má plán na zprůchodnění Hormuzu. Do akce mají nastoupit minolovky

Americký prezident prohlásil, že by mohl navštívit Islámábád, pokud by tam byla podepsána dohoda s Íránem o ukončení války. Nevyloučil prodloužení současného příměří, které vyprší příští týden, ale naznačil, že by to nemuselo být nutné, pokud bude dosaženo konečné dohody.

Írán je také údajně připraven opustit obohacování uranu, které podle něj mohlo být ukryto po amerických a izraelských náletech. Trump trvá na dohodě, která by zahrnovala to, že Teherán úplně opustí jaderný program.

17. dubna 2026

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:43

