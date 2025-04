Zdražování v Rusku. Opět klesla spotřeba vodky a koňaku, víc se pálí doma

Výroba lihovin v Rusku se v prvním čtvrtletí snížila o 26,6 procenta. Největší pád zaznamenala vodka, a to o 22,7 procenta, a koňak, kde pokles činí 25 procent, napsal populární list Komsomolskaja pravda. Za koňak v Rusku vydávají brandy.

Hlavní příčinou poklesu poptávky, prodeje i výroby je prudké zdražení vodky a dalšího tvrdého alkoholu kvůli zvýšení daní, minimálních úředních cen a celních sazeb na dovážené lihoviny. Průměrná cena lihovin v maloobchodě tak meziročně stoupla o 13 procent, zákazníci tedy přešli k dostupnějšímu pití, včetně podomácku pálené samohonky. Poptávka po ní stoupla o 15 procent, napsal Kommersant.

Server The Moscow Times připomněl, že prezident Vladimir Putin po zahájení invaze na Ukrajinu nabádal ke snížení spotřeby alkoholu v zemi. Vláda proto připravila koncepci, podle které by se měla spotřeba do roku 2030 snížit na 7,8 litru čistého lihu na hlavu, zatímco v roce 2023 činila 8,9 litru.

Loni ale prodej lihovin v zemi podle společnosti FinExpertiza vzrostl na osmileté maximum, v přepočtu na 8,5 litru na hlavu. Z toho 5,3 litru připadlo na vodku, což je setrvalý stav od vypuknutí války. V předválečném roce 2021 byl prodej lihovin v Rusku na úrovni 7,4 litru na hlavu, z čehož pět litrů připadalo na vodku.

Nejvíce se vodka loni pila na Dálném východě a v polárních končinách. V žebříčcích maloobchodního prodeje vedl Sachalin s objemem 11,8 litru na obyvatele a Čukotka, kde spotřeba činila 11,7 litru. Následuje Karélie s objemem 11,2 litru.

Naopak nejméně vodky se vypije na převážně muslimském severním Kavkazu, například v Čečensku připadá na hlavu jen jediný „panák“, respektive 0,05 litru, což je stopatnáctkrát méně než ruský průměr, dodal portál.