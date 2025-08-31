Uvnitř bílé cihlové budovy pohřební služby Joseph H. Brown Jr. Funeral Home v západním Baltimoru se pomalu kýve dlouhá stříbrná komora naplněná vodou. Uvnitř se právě rozpouští lidské tělo. Kůže, svalová tkáň i orgány se s každým kývnutím komory mění na aminokyseliny a cukry. Během několika hodin zbydou jen kosti a vodnatý roztok. Tento proces, který se odborně nazývá alkalická hydrolýza, ale je známější pod názvem vodní kremace.
Tato pohřební služba začala vodní kremaci nabízet brzy poté, co ji úřady státu zlegalizovaly, píše deník The Washington Post. Vodní kremace se odehrávají v zadní místnosti pohřebního ústavu. Stříbrná komora stojí vedle několika velkých modrých van naplněných chemikáliemi a řady trubek vinoucích se mezi jednotlivými zařízeními. Na sudech s roztokem jsou nalepeny bílé štítky s procentními znaménky a označením nebezpečného prostoru. Vzduch je prosycen slaným zápachem mýdlové chemické směsi. Provoz vypadá jako malá provizorní chemická továrna.
Odborníci v oblasti pohřebnictví tvrdí, že vodní kremace oslovuje především ty, kteří souzní s myšlenkou, že oni sami nebo jejich blízcí opustí Zemi prostřednictvím vody. „Je to šetrnější proces,“ potvrzuje Lily Buerkleová, licencovaná pohřební agentka z Washingtonu, D.C. Vodní kremace přitahuje také lidi, kteří hledají ekologičtější alternativu ke klasické kremaci ohněm.
Možnosti zelené smrti
Cesta státu Maryland k legalizaci alkalické hydrolýzy začala ve chvíli, když se bývalý právník Adrian Gardner před třemi lety potýkal s tím, že jeho matka nastoupila do hospice. Dozvěděl se o „zelené smrti“, což je termín pro ekologičtější metody nakládání s těly zesnulých, včetně alkalické hydrolýzy. Gardner se obrátil na Buerkleyovou, která měla v této oblasti bohaté znalosti. Plánovali společně otevřít pohřební ústav, který by alkalickou hydrolýzu zákazníkům nabízel.
Zjistili však, že ani jedna z těchto metod není v Marylandu dosud legální. Oba proto lobovali u zákonodárců, aby to změnili. Návrh zákona legalizující alkalickou hydrolýzu byl nakonec schválen v legislativě Marylandu v roce 2024. „Chceme jen, aby pro pozůstalé byly na stole všechny možnosti,“ komentuje svůj úspěch Buerkleyová.
Také majitel pohřebního ústavu Joseph H. Brown Jr. Funeral Home se o alkalickou hydrolýzu zajímal již desítky let. Na počátku 21. století dokonce přestavěl svůj pohřební ústav tak, aby byl vybaven strategicky umístěnými odtoky pro budoucí provoz alkalické hydrolýzy. „Jsem netrpělivý, jsem totiž podnikatel,“ říká Brown.
Věřil, že se tento obor v Marylandu časem stane populárním. Použití vody podle něj vyvolává u některých lidí přirozenější a duchovnější pocit než oheň. „Z biblického hlediska mluvíme o našich tělech jako o hliněných nádobách. Hliněných. Z jílu,“ říká Brown. „Omyjeme jíl, nádobu, a rodině vrátíme minerály, vápník a fosfát.“
Než však Brown mohl tuto službu začít nabízet, bylo třeba zvážit logistické překážky. Tekutina vzniklá v rámci tohoto procesu by musela téct do kanalizace. Setkal se proto s představiteli odboru veřejných prací města Baltimore, aby projednal způsob nakládání s odpadními vodami.
Desítky vodních kremací
Pat Boyle, správce programu kontroly znečištění na ministerstvu, vysvětlil, že k rozpuštění těl se používá roztok s vysokou hodnotu pH, což znamená, že by mohl způsobit korozi potrubí. Pohřební ústav by do roztoku musel přidat kyselou přísadu, aby zajistil ochranu potrubí. Jakmile by odpadní voda prošla potrubím, čistírna odpadních vod by se postarala o její filtraci a vrátila ji zpět do jezer a řek.
Ministerstvo nakonec vydalo Brownovi povolení, zákonodárný sbor schválil zákon v roce 2024 a on se pustil do práce. Za každý proces účtoval asi 4 500 dolarů. Brown nyní odhaduje, že od začátku nabízení alkalické hydrolýzy v létě 2024 provedl asi tři desítky vodních kremaci.
Pro některé pozůstalé v USA je koncept vodní kremace tak významný, že posílají těla zesnulých přes hranice státu, aby je pochovali právě tam, uzavírá americký portál.