V Marylandu našli ekologičtější způsob nakládání s těly zesnulých. Vodní kremaci

Jan Dvořák
  15:00
Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle Severoamerické asociace pro kremaci získává popularitu po celé zemi již od roku 2011, kdy byla v pohřebním průmyslu použita poprvé. Tento proces v současnosti legalizovala více než polovina států USA. Maryland se k nim připojil loni na jaře.
Fotogalerie4

Majitel pohřební služby Joseph H. Brown Jr. Funeral Home v západním Baltimoru před komorou, ve které se rozpouští lidské tělo. (18. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Uvnitř bílé cihlové budovy pohřební služby Joseph H. Brown Jr. Funeral Home v západním Baltimoru se pomalu kýve dlouhá stříbrná komora naplněná vodou. Uvnitř se právě rozpouští lidské tělo. Kůže, svalová tkáň i orgány se s každým kývnutím komory mění na aminokyseliny a cukry. Během několika hodin zbydou jen kosti a vodnatý roztok. Tento proces, který se odborně nazývá alkalická hydrolýza, ale je známější pod názvem vodní kremace.

Tato pohřební služba začala vodní kremaci nabízet brzy poté, co ji úřady státu zlegalizovaly, píše deník The Washington Post. Vodní kremace se odehrávají v zadní místnosti pohřebního ústavu. Stříbrná komora stojí vedle několika velkých modrých van naplněných chemikáliemi a řady trubek vinoucích se mezi jednotlivými zařízeními. Na sudech s roztokem jsou nalepeny bílé štítky s procentními znaménky a označením nebezpečného prostoru. Vzduch je prosycen slaným zápachem mýdlové chemické směsi. Provoz vypadá jako malá provizorní chemická továrna.

Češi si před 100 lety oblíbili kremace. Dnes jsou v nich světovými přeborníky

Odborníci v oblasti pohřebnictví tvrdí, že vodní kremace oslovuje především ty, kteří souzní s myšlenkou, že oni sami nebo jejich blízcí opustí Zemi prostřednictvím vody. „Je to šetrnější proces,“ potvrzuje Lily Buerkleová, licencovaná pohřební agentka z Washingtonu, D.C. Vodní kremace přitahuje také lidi, kteří hledají ekologičtější alternativu ke klasické kremaci ohněm.

Možnosti zelené smrti

Cesta státu Maryland k legalizaci alkalické hydrolýzy začala ve chvíli, když se bývalý právník Adrian Gardner před třemi lety potýkal s tím, že jeho matka nastoupila do hospice. Dozvěděl se o „zelené smrti“, což je termín pro ekologičtější metody nakládání s těly zesnulých, včetně alkalické hydrolýzy. Gardner se obrátil na Buerkleyovou, která měla v této oblasti bohaté znalosti. Plánovali společně otevřít pohřební ústav, který by alkalickou hydrolýzu zákazníkům nabízel.

Prostějov zvažuje zřízení pietního místa pro zvířata, nabídlo by i kremaci

Zjistili však, že ani jedna z těchto metod není v Marylandu dosud legální. Oba proto lobovali u zákonodárců, aby to změnili. Návrh zákona legalizující alkalickou hydrolýzu byl nakonec schválen v legislativě Marylandu v roce 2024. „Chceme jen, aby pro pozůstalé byly na stole všechny možnosti,“ komentuje svůj úspěch Buerkleyová.

Také majitel pohřebního ústavu Joseph H. Brown Jr. Funeral Home se o alkalickou hydrolýzu zajímal již desítky let. Na počátku 21. století dokonce přestavěl svůj pohřební ústav tak, aby byl vybaven strategicky umístěnými odtoky pro budoucí provoz alkalické hydrolýzy. „Jsem netrpělivý, jsem totiž podnikatel,“ říká Brown.

Jak ekologicky opustit tento svět: kremace za nízké teploty a kompostace

Věřil, že se tento obor v Marylandu časem stane populárním. Použití vody podle něj vyvolává u některých lidí přirozenější a duchovnější pocit než oheň. „Z biblického hlediska mluvíme o našich tělech jako o hliněných nádobách. Hliněných. Z jílu,“ říká Brown. „Omyjeme jíl, nádobu, a rodině vrátíme minerály, vápník a fosfát.“

Než však Brown mohl tuto službu začít nabízet, bylo třeba zvážit logistické překážky. Tekutina vzniklá v rámci tohoto procesu by musela téct do kanalizace. Setkal se proto s představiteli odboru veřejných prací města Baltimore, aby projednal způsob nakládání s odpadními vodami.

Desítky vodních kremací

Pat Boyle, správce programu kontroly znečištění na ministerstvu, vysvětlil, že k rozpuštění těl se používá roztok s vysokou hodnotu pH, což znamená, že by mohl způsobit korozi potrubí. Pohřební ústav by do roztoku musel přidat kyselou přísadu, aby zajistil ochranu potrubí. Jakmile by odpadní voda prošla potrubím, čistírna odpadních vod by se postarala o její filtraci a vrátila ji zpět do jezer a řek.

Ministerstvo nakonec vydalo Brownovi povolení, zákonodárný sbor schválil zákon v roce 2024 a on se pustil do práce. Za každý proces účtoval asi 4 500 dolarů. Brown nyní odhaduje, že od začátku nabízení alkalické hydrolýzy v létě 2024 provedl asi tři desítky vodních kremaci.

Pro některé pozůstalé v USA je koncept vodní kremace tak významný, že posílají těla zesnulých přes hranice státu, aby je pochovali právě tam, uzavírá americký portál.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

Pumpy začnou pomalu mizet. Vesnická dobíječka se moc neuživí, říká šéf čerpadlářů

Premium

Nové úseky dálnic, zdražování paliv a nástup elektromobilů změní pravidla hry. Čerpací stanice již nyní hledají cestu, jak zaujmout řidiče víc než jen plnou nádrží. „Pumpy sice nezmizí ze dne na den,...

V Marylandu našli ekologičtější způsob nakládání s těly zesnulých. Vodní kremaci

Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle Severoamerické asociace pro kremaci získává popularitu po celé zemi již od roku 2011, kdy byla v pohřebním...

31. srpna 2025

Energetické úspory jsou pro Čechy dostupné, ti o nich ale skoro neví

Povědomí o možnostech, jak získat dotaci na energetickou renovaci nemovitostí je v Česku poměrně nízké. Nová zelená úsporám je sice dostupná, ale Češi ji kvůli neznalosti nevyužívají. Vyplývá to z...

31. srpna 2025

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

Digitálním vyloučením trpí v Česku podle průzkumu společnosti PAQ Research nejméně 700 tisíc lidí starších 65 let. Mají problém platit pomocí QR kódů, použít eRecept či vyhledat dopravní spojení. Na...

31. srpna 2025

Těžký život řidiče kombajnu: Auta nás vybržďují, v satelitech si stěžují na smrad

Premium

Hluk, prach, nerudní řidiči na silnicích. A k tomu spousta hektarů k posečení. S čím se při žních potýkají zemědělci? Strávili jsme s nimi den v kombajnu, u oběda i na traktoru, píše magazín Víkend...

31. srpna 2025

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a...

30. srpna 2025  15:33

Štěně, pleš i hřbitovní svíce. Co vše si vozí cyklisté v košících sdílených elektrokol

Sdílená kola a koloběžky už patří k běžné městské dopravě. Češi je ale nevyužívají jen na rychlý přesun a často s nimi odvážejí neobvyklé náklady. V košících se objevují batohy, nákupní tašky, někdy...

30. srpna 2025

V Německu přibylo lidí bez práce, poprvé za deset let jich je přes tři miliony

Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46 000 na 3,025 milionu. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo přitom evidovalo naposledy v roce 2015. Míra...

30. srpna 2025

Září jako synonymum prázdné peněženky. Na kolik vyjde návrat do školy

Září každoročně provětrá peněženky rodičům, jejichž děti jsou školou povinné. Podle průzkumu České bankovní asociace se rodiče se školními výdaji nejčastěji vejdou do rozmezí jednoho až tří tisíc...

30. srpna 2025

Nevidím důvod, abychom vraceli dotace, říká šéf Agrofertu

Ministr zemědělství Marek Výborný se nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš (ANO) ve vládě. Podle...

30. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Premium

Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny uplynul rok. Aktuálně v Česku sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Spolu si vyměnily elektřinu v celkovém...

30. srpna 2025

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Dánská vláda navrhla zrušit daň na čokoládu, dorty a další sladkosti, stejně jako na kávu, aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s vysokými cenami potravin. Šlo by o největší snížení daní u potravin v...

29. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.