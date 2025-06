Slavné irské pivo Guinness se dočkalo nečekané podoby. V Londýně ho poprvé na světě proměnili v dezertní mléčný koktejl. Restaurace Black Tap, známá svými bláznivými nápojovými kreacemi, spustila prodej této neobvyklé kombinace.

Novinka s názvem Guinness CrazyShake v sobě spojuje polovinu pinty guinnessu, čokoládový koktejl, šlehačku, vanilkovou polevu s bílými čokoládovými lupínky a navrch přidává plátek domácího čokoládového dortu a brownie. Výsledkem je pivní dezert s bohatou pěnou a vyváženou chutí mezi hořkým pivem a sladkou čokoládou.

„Chceme nabídnout něco, co lidi opravdu ohromí jak chutí, tak vzhledem,“ uvedl mluvčí restaurace Black Tap. Tento krok přichází v době, kdy pivní značka Guinness expanduje do nealkoholických variant i neobvyklých variantách.

Reakce na sociálních sítích i mezi recenzenty jsou směsí údivu, zvědavosti a nadšení. „To mě možná konečně přiměje vypít Guinness,“ píše jeden z komentujících. „Mělo by se to mělo zakázat za ničení piva,“ napsal další. Jiní krok považují za postupující amerikanizaci irské pivní kultury.

„Není to pro každého, ale rozhodně je to zážitek,“ napsal gastronomický portál The Drinks Business.

Black Tap tímto marketingovým krokem rozšiřuje hranice klasického pohledu na pivo i na mléčné koktejly. I tak někteří diskutující upozornili, že koncept není rozhodně ničím novým. „Zmrzlinový bar v San Francisku má již léta v nabídce mléčný koktejl Guinness,“ uzavřel.