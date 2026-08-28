Jednašedesátiletý Motoharu Nakata přijel do Hirosaki až z Hirošimy na druhém konci Japonska. „Táhl jsem ho už před jedenácti lety. Je to velmi dojemné, že se mohu znovu zúčastnit. Rozhodně neexistuje žádná jiná příležitost táhnout hrad – bylo to fantastické,“ řekl deníku Sankej Šimbun.
Opevněná věž hradu Hirosaki v prefektuře Aomori se musí přemístit, aby bylo možné opravit zeď poškozenou při silném zemětřesení. Střídající se týmy po 80 lidech tahaly za 30metrová lana, zatímco věž se pomalu přibližovala ke svému cíli. V sobotu účastníci posunuli budovu umístěnou na kolejích o 1,13 m, v neděli pak o dalších 1,09 m, píše britský web The Guardian.
Přijeli i lidé z Evropy
„Za poslední dva dny jsme obdrželi asi 8 000 přihlášek na 1 800 volných míst, což představuje zhruba čtyřnásobný zájem, takže se nemohli zúčastnit všichni,“ vysvětlil deníku Guardian Kensuke Hajasaka, vedoucí odboru parků a zeleně města Hirosaki. „Přihlášky přišly nejen z města, ale z celého Japonska i ze zahraničí; značný počet lidí přijel i z jihovýchodní Asie, Evropy a Severní Ameriky.“
Pro zachování historické stavby byla použita technika známá jako hikija, při níž se budovy namísto rozebrání umístí na válečky a přemístí. Už v roce 2015 město vyzvalo veřejnost, aby se do této akce přímo zapojila. Výsledkem byla vůbec první hikija realizovaná pod vedením občanů a zároveň první případ za celé století, kdy byla tato metoda v jakékoli podobě použita k přemístění budovy.
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„Jelikož je donjon (hradní věž) hradu Hirosaki významnou kulturní památkou, nerozebírali jsme ho,“ řekl Hajasaka. Metoda hikija se v Japonsku používá již od starověku.
Práce na zachování hradu mezitím stále pokračují. Hradby byly dokončené v prosinci 2024, přičemž všech 2 185 kamenů bylo znovu naskládáno na původní místa.
Ruční přesun donjonu bude pokračovat až do konce srpna. Počítá se s tím, že ho přibližně 4 100 lidí posune celkem o pět metrů. Akce má i symybolický význam posilující soudržnost komunity. Zbývajících přibližně 73 metrů bude do konce roku přesunuto pomocí strojů.
Ještě pár let nepřístupný
Hlavní věž hradu Hirosaki je jednou z 12 dochovaných staveb tohoto typu v Japonsku a jedinou v severovýchodním regionu Tóhoku. Hrad, který sloužil jako sídlo rodu Cugaru, byl dokončen v roce 1611, avšak původní donjon vyhořel v roce 1627, když blesk zapálil sklad střelného prachu.
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Hrad získal současnou podobu v roce 1810 a je dnes ústředním bodem parku, který během období kvetoucích třešní každoročně přiláká přibližně dva miliony návštěvníků. Vzhledem k rozsáhlým restaurátorským pracím však nebude donjon pro turisty přístupný ještě několik let.
„Jakmile bude věž umístěna na původní základy, začnou restaurátorské práce a celá stavba bude zakryta,“ uvedl Hajasaka. V současné době předpokládá, že se pro návštěvníky znovu otevře v roce 2033, uzavřel deník The Guardian.
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