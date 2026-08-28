Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Japonsku posouvali hradní věž lidé za pomoci lan. Zájem o akci byl obrovský

Jan Dvořák
  14:46
Za skandování „so-re, so-re“ se o uplynulém víkendu v severním Japonsku sešlo asi 1 800 lidí, aby v rámci probíhajících restaurátorských prací posunuli 360tunovou věž hradu Hirosaki o něco více než dva metry blíže k jejímu původnímu umístění. Úřady místo těžké techniky využily techniku známou jako „hikija“

Jednašedesátiletý Motoharu Nakata přijel do Hirosaki až z Hirošimy na druhém konci Japonska. „Táhl jsem ho už před jedenácti lety. Je to velmi dojemné, že se mohu znovu zúčastnit. Rozhodně neexistuje žádná jiná příležitost táhnout hrad – bylo to fantastické,“ řekl deníku Sankej Šimbun.

Opevněná věž hradu Hirosaki v prefektuře Aomori musela být přemístěna, aby bylo možné opravit zeď poškozenou při silném zemětřesení. (25. srpna 2026)
Střídající se týmy po 80 lidech tahaly za 30metrová lana, zatímco věž se pomalu přibližovala ke svému cíli. (25. srpna 2026)
Za účelem zachování historické stavby byla použita technika známá jako „hikiya“, při níž se budovy namísto rozebrání umístí na válečky a přemístí. (25. srpna 2026)
Ruční přesun donjonu bude pokračovat až do konce srpna. Počítá se s tím, že ho přibližně 4 100 lidí posune celkem o 5 m. Akci má i smybolický význam posilující soudržnost komunity, zbývajících přibližně 73 m bude do konce roku přesunuto pomocí strojů. (25. srpna 2026)
9 fotografií

Opevněná věž hradu Hirosaki v prefektuře Aomori se musí přemístit, aby bylo možné opravit zeď poškozenou při silném zemětřesení. Střídající se týmy po 80 lidech tahaly za 30metrová lana, zatímco věž se pomalu přibližovala ke svému cíli. V sobotu účastníci posunuli budovu umístěnou na kolejích o 1,13 m, v neděli pak o dalších 1,09 m, píše britský web The Guardian.

Přijeli i lidé z Evropy

„Za poslední dva dny jsme obdrželi asi 8 000 přihlášek na 1 800 volných míst, což představuje zhruba čtyřnásobný zájem, takže se nemohli zúčastnit všichni,“ vysvětlil deníku Guardian Kensuke Hajasaka, vedoucí odboru parků a zeleně města Hirosaki. „Přihlášky přišly nejen z města, ale z celého Japonska i ze zahraničí; značný počet lidí přijel i z jihovýchodní Asie, Evropy a Severní Ameriky.“

Pro zachování historické stavby byla použita technika známá jako hikija, při níž se budovy namísto rozebrání umístí na válečky a přemístí. Už v roce 2015 město vyzvalo veřejnost, aby se do této akce přímo zapojila. Výsledkem byla vůbec první hikija realizovaná pod vedením občanů a zároveň první případ za celé století, kdy byla tato metoda v jakékoli podobě použita k přemístění budovy.

Při zemětřesení v Japonsku bylo zraněno nejméně 37 lidí, tsunami nehrozí

„Jelikož je donjon (hradní věž) hradu Hirosaki významnou kulturní památkou, nerozebírali jsme ho,“ řekl Hajasaka. Metoda hikija se v Japonsku používá již od starověku.

Práce na zachování hradu mezitím stále pokračují. Hradby byly dokončené v prosinci 2024, přičemž všech 2 185 kamenů bylo znovu naskládáno na původní místa.

Ruční přesun donjonu bude pokračovat až do konce srpna. Počítá se s tím, že ho přibližně 4 100 lidí posune celkem o pět metrů. Akce má i symybolický význam posilující soudržnost komunity. Zbývajících přibližně 73 metrů bude do konce roku přesunuto pomocí strojů.

Ještě pár let nepřístupný

Hlavní věž hradu Hirosaki je jednou z 12 dochovaných staveb tohoto typu v Japonsku a jedinou v severovýchodním regionu Tóhoku. Hrad, který sloužil jako sídlo rodu Cugaru, byl dokončen v roce 1611, avšak původní donjon vyhořel v roce 1627, když blesk zapálil sklad střelného prachu.

Nevidíme na Fudži, stěžují si Japonci a chystají demolici desetipatrové budovy

Hrad získal současnou podobu v roce 1810 a je dnes ústředním bodem parku, který během období kvetoucích třešní každoročně přiláká přibližně dva miliony návštěvníků. Vzhledem k rozsáhlým restaurátorským pracím však nebude donjon pro turisty přístupný ještě několik let.

„Jakmile bude věž umístěna na původní základy, začnou restaurátorské práce a celá stavba bude zakryta,“ uvedl Hajasaka. V současné době předpokládá, že se pro návštěvníky znovu otevře v roce 2033, uzavřel deník The Guardian.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu...

Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Volkswagen na prahu katastrofy. Situace je více než kritická, hájí Blume hluboké škrty

Generální ředitel společnosti Volkswagen Oliver Blume

Společnost Volkswagen potřebuje hluboké škrty, aby si udržela konkurenceschopnost. Před zahájením klíčových rozhovorů o plánované restrukturalizaci největšího evropského výrobce vozů to v pátek uvedl...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Strom může vypadat zdravě, i když umírá. Satelity to poznají dřív než člověk

Vyhodnocení satelitních snímků strojů v projektu UpGreen.

Brněnská firma ASITIS s projektem UpGreen pomocí satelitních snímků sleduje kondici městských stromů. Dokáže porovnávat jejich stav několik let zpětně a upozornit na ty, které začínají mít problém....

28. srpna 2026  15:21

V Japonsku posouvali hradní věž lidé za pomoci lan. Zájem o akci byl obrovský

Opevněná věž hradu Hirosaki v prefektuře Aomori musela být přemístěna, aby bylo...

Za skandování „so-re, so-re“ se o uplynulém víkendu v severním Japonsku sešlo asi 1 800 lidí, aby v rámci probíhajících restaurátorských prací posunuli 360tunovou věž hradu Hirosaki o něco více než...

28. srpna 2026  14:46

Bytový dům se povoluje sedm až deset let, říká vládní zmocněnkyně Landová

Hana Landová, zmocněnkyně vlády pro projekt implementace stavebního práva

Senát zamítl novelu stavebního zákona, kterou v červenci schválila Sněmovna. Návrh se tak vrací poslancům. Vládní zmocněnkyně pro stavební řízení Hana Landová v rozhovoru pro iDNES.cz říká, že ji...

28. srpna 2026  13:01

Kofola získává většinu CØKAFE. V ostravské síti kaváren chce růst

Kofola vstoupila do ostravské kavárenské sítě C&#216;KAFE. (28. srpna 2026)

Nápojářská skupina Kofola získala 52procentní podíl v ostravské kavárenské síti CØKAFE. Její zakladatel Richard Mauler zůstane spolumajitelem firmy a bude se podílet na dalším rozvoji značky....

28. srpna 2026  11:38

Česká ekonomika si drží růst těsně pod dvěma procenty, upřesnili statistici

ilustrační snímek

Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9 procenta. Statistický úřad mírně snížil svůj původní odhad z konce července, v němž předpokládal dvouprocentní růst. Mezičtvrtletně...

28. srpna 2026  9:41

Nejbohatší Čech je zbrojař Strnad, následuje Křetínský. Oba si od loňska přilepšili

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Nejbohatším Čechem současnosti je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad, jehož majetek činí 470 miliard korun. Druhé místo opanoval většinový vlastník Energetického a...

28. srpna 2026  9:19

Non-stop prodejny COOP mají úspěch. Zákazníků v turistických centrech přibývá

COOP se při tvorbě nového konceptu inspiroval sesterskými řetězci ve...

Síť maloobchodů COOP provozuje po celé republice necelých 130 automatizovaných prodejen s nepřetržitým provozem. Každý měsíc přibývají tři až čtyři nové. Přibližně dvacet z nich je v turistických...

28. srpna 2026

Nahlédli jsme do elektrárny, kde mezi panely bzučí život. Soláry jsou tu útočištěm přírody

Premium
Fotovoltaické elektrárny nemusí být v krajině pouze technickými stavbami pro...

Hlavním úkolem fotovoltaických elektráren je výroba čisté energie. Tyto technické plochy však mohou nabídnout více. A sice prostor k návratu přírody do krajiny. Náklady na environmentální úpravy...

28. srpna 2026

Nad Hormuzem visí další otazníky. V moři mohou stále zůstávat miny

Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)

Donald Trump tvrdí, že Hormuzský průliv je znovu bezpečný. Spojenci Spojených států ale upozorňují, že ve vodě mohou dál zůstávat íránské miny. Jistotu, kterou dává najevo Bílý dům, tak zatím všichni...

27. srpna 2026

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

27. srpna 2026  19:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Francie uvolnila pravidla pro výrobu sýrů. Krávy se kvůli suchu nemají na čem pást

comté sýr francie sucho mléko pastva krize výroba

Vzhledem k tomu, že sucho a opakované vlny veder vysušily pastviny a ohrozily tak živobytí tradičních výrobců sýrů, budou u některých z nejznámějších francouzských sýrů uvolněna jejich přísná výrobní...

27. srpna 2026

Škoda po pěti letech v ostravské Ekově zdvojnásobila tržby i počet pracovníků

Pracovníci Škody Ekova v Martinově opravují a sestavují kolejová vozidla....

Pět let po napínavém prodeji ostravské Ekovy za 320 milionů korun vykazuje Škoda Transportation v Martinově rekordní čísla a rozptyluje tehdejší obavy. Firma navýšila počet zaměstnanců ze 188 na 350,...

27. srpna 2026  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.