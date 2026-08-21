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V Evropské unii přibývá hotovosti v oběhu. K rezervám vyzývají i samy vlády

Jan Dvořák
  10:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Obavy z války, lesních požárů anebo kyberútoků vedou k nárůstu objemu hotovosti v oběhu zemí Evropské unie. Hodnota bankovek v oběhu vzrostla z 1 miliardy eur v roce 2016 na 1,6 v roce 2026. Nové údaje Evropské centrální banky ukazují, že počet bankovek v oběhu v EU roste i navzdory rozšířeným platbám přes chytré telefony. Poptávku po nouzové zásobě hotovosti zvyšují i některé vlády, které občany k rezervám peněz v hotovosti samy vyzývají.

„Ačkoli hotovost v mnoha evropských městech hraje proti bezkontaktním platbám již druhořadou roli, množství hotovosti v oběhu ve skutečnosti stoupá,“ uvedl Philip Lane, hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB). Nárůst hotovosti se podle odborníků pojí s obavami z válek a důsledky kyberútoků na online a bezkontaktní platební systémy. „Celkový objem bankovek nadále roste. V transakcích sice počet bankovek klesá, ale z hlediska celkového objemu se zvyšuje,“ dodal Lane podle deníku The Guardian.

V loňském roce se britská společnost Marks & Spencer stala terčem rozsáhlého kybernetického útoku, kvůli němuž nemohla několik týdnů přijímat online objednávky. V roce 2025 bylo obyvatelům EU doporučeno, aby si vytvořili zásoby potravin, vody a základních potřeb na 72 hodin pro případ nouze, jako byly například katastrofální lesní požáry ve Francii a Španělsku z letošního léta, povodně či bouře, ale také potenciální kybernetické útoky nebo jiné nečekané události.

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Úřady vybízely domácnosti, aby si připravily krizovou sadu obsahující balenou vodu, tranzistorové rádio, konzervované potraviny a, co je nejdůležitější, také hotovost.

Údaje ECB, která sleduje počet bankovek v oběhu od roku 2002, ukazují, že jejich počet vzrostl z přibližně 1 miliardy eur v roce 2016 na 1,6 miliardy eur v červnu 2026.

Nikoli jako záložní možnost

V oběhu je momentálně více než 31 milionů bankovek ve srovnání s 24 miliony těsně před pandemií v roce 2019. V roce 2025 byla nejoblíbenější bankovka v hodnotě 50 eur, následovaná bankovkou v hodnotě 100 eur.

Evropské země včetně Rakouska, Finska, Německa, Švédska a Nizozemska již občanům doporučily, aby si každá domácnost ponechala částku v rozmezí 70 až 100 eur – což by mělo stačit na pokrytí základních potřeb po dobu 72 hodin v případě výpadku online a mobilních aplikací.

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Olive McCarthyová z University College Cork, která se zabývá finanční inkluzí, uvedla, že pokračující používání hotovosti je pro společnost zásadní. „Ačkoli je rada, abychom si ponechali hotovost pro případ nouze, správná a slouží k tomu, aby připomněla, že musíme být připraveni, když nás digitální systémy zklamou, je zásadní, aby hotovost nebyla vnímána pouze jako záložní opatření. Pokud ji přestaneme používat v době, kdy není krize, nemusí být snadné ji použít, až k ní dojde,“ dodala.

Hotovostní paradox

ECB uvádí, že hotovost je klíčovou součástí připravenosti na krize každého státu. Popisuje její klesající využití při každodenních nákupech při současném nárůstu počtu lidí, kteří si bankovky uchovávají, jako paradox. Ekonom Lane rovněž poukázal na potřebu legislativy, která zajistí, aby sítě bankomatů zůstaly součástí každé hlavní ulice v celé EU.

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„Někteří spotřebitelé nadále upřednostňují soukromí a pohodlí, které hotovost nabízí. Stále častěji se také hovoří o významu hotovosti v krizových situacích,“ uvedla McCarthyová. Poukázala rovněž na to, že hotovost je „inkluzivní“ a dostupná pro seniory a zranitelné občany, kteří mohou být na ní závislí, pokud jejich partner kontroluje jejich výdaje.

Doplnila také, že hotovost je skvělým nástrojem, který pomáhá dětem osvojit si finanční gramotnost a naučit se hospodařit s penězi, uzavřel britský deník.

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