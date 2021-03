Arabské kavárny spustily trend nápojů v kojeneckých láhvích. Úřady zasáhly

První, kdo s touto zdánlivě nepochopitelnou novinkou přišel, byla kavárna Einstein Cafe, která má pobočky po celém regionu od Dubaje přes Kuvajt až po Bahrajn. Řetězec se podle vlastních slov nechal inspirovat designovými dětskými láhvemi sdílenými na sociálních sítích.



Značka je také už nějakou dobu známa tím, že nabízí nápoje inspirované dětmi a jejich světem, jako je například milkshake s cereáliemi či nápoje obsahující rýžové obiloviny. Ale kojenecké láhve byl šok.



„Každý si to chtěl koupit, zákazníci celý den volali a říkali nám, že přijdou se svými přáteli i rodiči,“ řekl novinářům Younes Molla, ředitel franšízy Einstein Cafe ve Spojených arabských emirátech. „Po tolika měsících pandemie se lidé konečně bavili, vzpomínali na dětství a byli šťastní,“ uvedl kavárník.

Neobvyklou nabídku si nenechaly ujít ani davy zvědavců. U mnohých poboček řetězce se tvořily dlouhé fronty a lidé se nemohli dočkat, až si zakoupí svůj oblíbený nápoj podávaný v netradiční obalu. Objevili se i lidé, kteří si dokonce přinesli své vlastní kojenecké láhve, ovšem do jiných kaváren, které tuto službu ani nenabízely.

Velmi záhy začaly fotografie kojeneckých láhví plnit i sociální sítě. A objevily se i urážlivé komentáře s muslimským podtextem. Minulý týden dokonce musely zasahovat i dubajské úřady, které novému trendu záky učinily přítrž. Inspekční týmy vtrhly do kaváren a rozdávaly pokuty.

„Takové nevybíravé používání dětských láhví není jen proti místní kultuře a tradicím,“ uvádí se ve vládním prohlášení, „ale nesprávné zacházení s láhvemi během plnění může také přispět k šíření nemoci spojené s koronavirem,“ soudí dubajské úřady.

