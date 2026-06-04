„Soukromý balkon pro 6 osob. Ideální pro rodiny, skupiny, fotografy a poutníky. Vychutnejte si exkluzivní výhled z výšky na papežovu návštěvu. Cena 1200 eur,“ citoval deník La Vanguardia jeden z inzerátů.
Ceny se liší podle typu nabídky. Někteří inzerenti umožňují sdílení balkonu s cizími lidmi, kde cena začíná na 100 eurech za osobu. Vyšší částky si pak účtují za pronájem celého balkonu pro skupiny.
Někteří inzerenti naopak cenu neuvádějí a tvrdí, že je „k jednání“. Zdůrazňují například, že jde o „jedinečnou lokalitu“, kde si bude možno „vychutnat“ z jednoho místa všechny klíčové momenty akce: průjezd papamobilu, osvětlení při slavnostním otevření věže Ježíše Krista i dronovou show nad chrámem.
Některé nabídky zdůrazňují „dokonalým výhled bez stromů“. Jiné zahrnují i doplňkové služby, například občerstvení nebo přístup do koupelny. Kromě balkónů se lidé snaží vydělávat i na parkovacích místech v blízkosti Sagrada Família. Nabízejí také průvodcovské služby nebo přepravu taxi. Do prodeje se zapojili i obchodníci se suvenýry. V Barceloně prodávají hrnky, tašky či trička s obrázkem papeže Lva XIV. před chrámem Sagrada Família.
Lev XIV. týdenní návštěvu Španělska zahájí v sobotu v Madridu. Setká se tam s královským párem či premiérem Pedrem Sánchezem. V pondělí 8. června vystoupí v parlamentu na společném zasedání obou komor, což bude podle místních médií v případě hlavy katolické církve poprvé.
V Barceloně 10. června, v den 100. výročí úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, bude papež sloužit mši v bazilice Sagrada Família, v níž také požehná věži Ježíše Krista, která z této stále nedokončené stavby dělá nejvyšší chrám světa. Část požehnání věži by měl pronést v katalánštině, jinak bude hovořit španělsky.
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V Katalánsku papež 10. června navštíví také věznici u Barcelony a zavítá do kláštera Montserrat. Pobyt ve Španělsku ukončí na Kanárských ostrovech, kde se mimo jiné setká se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Na Kanárské ostrovy ho doprovodí i španělský premiér Sánchez.