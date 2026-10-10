Plány zahrnují hotely, zábavní parky, rezidenční komplexy, nákupní centra a také první mrakodrap v Řecku. Riviera Tower má mít 50 pater a v nich 169 bytů. Po dokončení se stane nejvyšší budovou v zemi, píše německý portál Bild.
Vzniknou celkem dva miliony metrů čtverečních zelené plochy, přístav s kotvištěm pro jachty, kulturní, zdravotní a vzdělávací střediska. Návštěvníky má přilákat i dlouhá pláž na Aténské riviéře s promenádou plnou restaurací a obchodů světových i lokálních značek.
První část nové čtvrti, rozsáhlý sportovní areál, se otevřela letos v létě. „Je prvním velkým dílčím úspěchem celého projektu, který je postupně zpřístupňován veřejnosti. Bude sloužit jako otevřené a volně přístupné zařízení pro volný čas a sport pro všechny návštěvníky,“ uvedla v tiskové zprávě developerská společnost Lamda, patřící do portfolia řeckého miliardáře Latsise.
Centrální park Ellinikon by se měl otevřít začátkem příštího roku. Kompletní dokončení celé infrastruktury má být hotové do roku 2030. Jako památka zůstane zachovaný terminál letiště z 60. let minulého století.
Chytré město
Ellinikon je plánován jako „chytré město“. Digitální technologie budou efektivně řídit zavlažování, osvětlení, dopravu, dodávky energií i internetové připojení. Projekt by měl podle developera přidat 2,4 procenta k řeckému HDP, vygenerovat 14 miliard eur na daňových příjmech státu a vytvořit přibližně 85 tisíc pracovních míst.
|
Oáza post-AI světa. V Uruguayi roste město budoucnosti, jeho ideolog obdivuje amiše
Aténské město budoucnosti je ovšem i terčem kritiky. „Město potřebuje místo jedné obří zelené plochy více menších. Stavba na pobřeží je také riskantní kvůli erozi a stoupající hladině moří,“ tvrdí urbanista Loukas Triantis.
Obří projekt se stal i politickým tématem. Starosta Giannis Konstantatos ho podporuje. Opozice tvrdí, že investice prospívají pouze velkým společnostem, zatímco obyvatelům mnoho nepřinese. Starousedlíci v okolí se obávají, že nová čtvrť nebude dostupná pro každého, a nazývají ji Malou Dubají, uzavřel německý web.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz