Zřiďme v uzemněných letadlech JIP, jsou pro to ideální, navrhují experti

Podle skupiny britských lékařů a technologických a leteckých expertů lze potřebnou úpravu letadel provést v řádu několika dní. Letouny jsou ideálním náhradním řešením jednotek intenzivní péče, míní skupina. Mají totiž systémy na dodávání kyslíku, mohou být hermeticky uzavřeny a vzduch v nich proudí laminárně, což omezuje šíření bakterií, podobně jako na operačních sálech.



Programu s názvem Caircraft chybí k zahájení činnosti už jen podpora britské vlády. Dokonalými letouny pro tyto účely by mohly být Boeingy 747 s širokým trupem nebo dvoupatrové Airbusy A380. Skupina dále uvedla, že používání letadel k těmto účelům je osvědčeným konceptem, který v minulosti využívaly i armády.

„Potřebná úprava letadla je jednoduchá a lze ji provést v řádu dní,“ říká člen skupiny a letecký analytik Chris Terry. Odstraněním sedadel by podle něj vznikl na palubách letounů prostor pro sto až sto padesát lůžek intenzivní péče s příslušným vybavením jako jsou ventilátory a kyslíkové přístroje.

Další výhodou nápadu je dobrá dopravní dostupnost letišť, píšou The Times. Přilehlé hotely by mohly ubytovat pracovní síly JIP. Zdravotnický personál by tak nemusel cestovat za prací a snížilo by se i riziko šíření nákazy ze zdravotníků do jejich rodin. Využití by se našlo i pro zaměstnance letišť, kteří se nyní oprávněné obávají propouštění.

Šéf britské skupiny, chirurg, podnikatel a akademik Jonathan Sackier popisuje, že lidé nakažení koronavirem a trpící dýchacími potížemi jsou sledováni v „klasických“ nemocnicích na odděleních pohotovosti. Jakmile se jejich zdravotní stav zlepší, posílají je lékaři do domácích karantén. Dýchací potíže se ale mohou vrátit a nakažené je potřeba znovu přijmout. Právě těmto pacientům by podle Sackiera měla sloužit letadla přetransformovaná do podoby jednotek intenzivní péče.

Iniciativa by podle Sackiera mohla pomoct jak zemím prvního světa, jako jsou Spojené státy, tak zemím s nedostatečně rozvinutými ekonomikami. „Tyto státy mají v tomto ohledu omezené schopnosti. Trpí nedostatkem JIP a koronavirová pandemie by pro ně mohla znamenat katastrofu biblických rozměrů. Naproti tomu leteckou infrastrukturu má většina světové populace,“ uvádí Sackier.

Nemocnice ve vzduchu

Jedno z letadel značky Airbus už se jako nemocnice osvědčilo. Airbus A310 MRT německé armády na začátku minulého týdne začal přepravovat pacienty z přetížených italských nemocnic do Německa. Letoun disponuje šestnácti jednotkami intenzivní péče a 44 nemocničními lůžky.

Aerolinky v posledních dnech stěží popadají dech. Jak píše Forbes, 43 světových aerolinií uzemnilo celou svou flotilu. Letecké organizace jako je Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) žádají pomoc od států. A výše potřebné finanční injekce pro letecké odvětví může globálně dosáhnout až k jednomu bilionu dolarů.