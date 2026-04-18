Už to není, co bývalo. Milionářů v Americe přibývá, bohatí se ale necítí

Jan Dvořák
  17:00
Počet amerických milionářů dosáhl rekordní výše, ale rostoucí náklady postupně snižují hodnotu jejich úspor. Mnozí z nich se tak ani necítí bohatí. Podle údajů Federálního rezervního systému už průměrné čisté jmění amerických domácností hranici jednoho milionu dolarů přesáhlo, přičemž přibližně každá šestá rodina překračuje dokonce sedmimístnou hranici.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Keith Messinger je důchodce a stavební inženýr z Lexingtonu ve státě Kentucky. On a Jeho manželka, bývalá učitelka, se nedávno stali milionáři poté, co 25 let důsledně spořili na svůj důchodový účet. Cesta k tomuto cíli byla podle něj trnitá, zejména poté, co několikrát vyčerpal své úspory, aby pokryl běžné výdaje.

„Ve 42 letech jsem si uvědomil, že v penzijním fondu nemám ani cent,“ vzpomíná dnes 68letý Američan. „Loď za milion dolarů už odplula. To už je nedosažitelné,“ komentoval.

Přesto se rozhodl investovat do akcií společnosti, kde pracoval a která je zčásti i ve vlastnictví zaměstnanců. Spočítal si, že do důchodu dosáhne čistého jmění ve výši 500 000 dolarů. Nedávný růst na akciovém trhu, díky němuž se jeho úspory za pět let zdvojnásobily, mu však pomohl dosáhnout jeho původního cíle.

Messinger odešel do důchodu v 65 letech, tedy dříve, než chtěl. „Žiju si pohodlně. Nemůžu ale utrácet peníze bezhlavě, ale o každodenní věci se nemusím bát.“ říká podle portálu The Washington Post.

Milion nic neznamená

Mnozí z nejnovějších milionářů v zemi tvrdí, že i přes takové bohatství se stále nepopiratelně cítí jako příslušníci střední třídy. V mnoha částech země se milion dolarů stal výchozím bodem pro americký sen. Podle nedávné analýzy společnosti Zillow stojí průměrné byty pro začínající kupce právě alespoň milion dolarů ve více než 200 amerických městech – včetně některých částí Kansasu, Minnesoty a Georgie,

„Je to milník, ale mít milion dolarů už dnes neznamená, že jste nějak zvlášť bohatí,“ říká Nathan Winklepleck, šestatřicetiletý finanční poradce ve společnosti Donaldson Capital Management nedaleko Indianapolisu. Právě on nedávno spolu se svou ženou překročil hranici „milionářství“. „Z hlediska exkluzivity už to není to, co bývalo.“

Podle údajů Úřadu pro statistiku práce rostoucí náklady snížily reálnou hodnotu milionu dolarů. Tato částka dnes vystačí přibližně na totéž, na co před třiceti lety stačilo 480 000 dolarů.

Jinými slovy, dnešních 2,1 milionu dolarů odpovídá hodnotě 1 milionu dolarů před zhruba třemi desetiletími, což pomáhá vysvětlit, proč je dnes milionářů mnohem více než před jednou či dvěma generacemi.

Kdo je za vodou

Rozdíl mezi nejbohatšími Američany a ostatními se od začátku pandemie prohloubil, neboť rodiny s vysokými příjmy těží z rostoucí hodnoty nemovitostí, prudkého růstu cen akcií a mimořádného nárůstu příjmů. Američané s nižšími a středními příjmy naopak stále více zápasí s rostoucími náklady a mají potíže s placením účtů za služby, splácením úvěrů na auto, plateb kreditními kartami a dokonce i s náklady na tankování na čerpacích stanicích.

V rozhovorech s téměř tuctem čerstvých milionářů ani jeden z nich neuvedl, že by se v dnešní ekonomické situaci cítil bohatý. Většina z nich odhalila, že se cítí finančně stabilní a připravení na nouzové situace – například na ztrátu zaměstnání nebo neočekávané výdaje na zdravotní péči –, ale nikdo z nich neřekl, že by měl pocit, že má tolik peněz, aby si mohl dovolit žít na vysoké noze nebo odejít do předčasného důchodu.

Místo toho tázaní uvedli, že tuto událost oslavili v tichosti – šli si dát zmrzlinu nebo si rezervovali víkendový výlet – a pak se vrátili ke své každodenní rutině a běžnému životu. „Jediná věc, která se teď změnila, je to, že si pokaždé, když jdu do obchodu, kupuji bio jahody,“ řekl jeden novopečený milionář z Kalifornie.

Šetřete si sami

Pro americké milionáře není podstatou jejich úspěchu tolik hotovost, jako spíše hromadění aktiv, která zvyšují jejich celkovou čistou hodnotu jejich jmění. Podle údajů z průzkumu Survey of Consumer Finances je pouze asi čtyři až šest procent majetku milionářů okamžitě k dispozici v hotovosti.

Velká část majetku domácností je uložena na penzijních účtech a tento podíl se dramaticky zvýšil. V roce 1989 tvořily penzijní úspory pouhých sedm procent majetku milionářů, do roku 2022 se tento podíl více než ztrojnásobil.

Nedávné výkyvy na akciovém trhu vylepšily penzijní portfolia mnoha Američanů a přinesly novou milionářskou vlnu. Ekonomové však zdůrazňují, že finanční struktura důchodového zabezpečení se za posledních několik generací změnila.

Zaměstnanecké penze, které dříve zaručovaly každoroční výplatu určité částky, z velké části nahradily programy typu 401(k) a další plány, které na lidi vyvíjejí tlak, aby si na důchod samostatně spořili a investovali větší část svých vlastních prostředků. V důsledku toho jsou Američané stále více odkázáni na to, aby si na svůj důchod financovali sami.

Vždycky jsou tu obavy

„Ani skutečnost, že se člověk stane multimilionářem, mu obvykle nepřinese pocit naprosté jistoty,“ říká Megan Gormanová ze společnosti Chequers Financial Management, která spolupracuje s klienty s vysokým čistým jměním. Pracuje s lidmi ze všech majetkových vrstev a podle ní ani bohatí se nikdy necítí úplně v klidu. „Vždycky je tu ta obava: Bude se mi dařit?“

Jedním z hlavních způsobů, jakým Američané již dlouho budují své jmění, je vlastnictví nemovitostí. Ty tvoří asi 30 procent majetku milionářů, což je číslo, které se za posledních třicet let příliš nezměnilo.

Pro značnou část obyvatelstva je však obtížné budovat majetek prostřednictvím vlastního kapitálu, protože ceny nemovitostí výrazně vzrostly. Od začátku pandemie se také dramaticky zvýšily úrokové sazby hypoték, které se po většinu uplynulých tří let pohybovaly kolem sedmi procent.

„Po pandemii jsme zaznamenali řadu problémů s dostupností bydlení u lidí, kteří si chtějí pořídit vlastní nemovitost,“ říká Mischa Fisherová, hlavní ekonomka společnosti Zillow. Situace v oblasti dostupnosti se však opět začíná zlepšovat. „Z dlouhodobého hlediska, v horizontu 15 až 25 let, je to stále dobrý způsob, jak si vybudovat majetek, i když je to v současné době náročné.“

Bydlím sám, nikam nechodím

Také Marvin Xu, 27letý softwarový inženýr ze Seattlu, loni překročil hranici jednoho milionu dolarů. Za nárůst svého jmění vděčí svému štědrému platovému balíčku – přibližně 240 000 dolarů ročně včetně akcií a benefitů – a investicím na akciovém trhu. Pomohl mu také jeho skromný životní styl. Xu omezuje cestování na místní kempy a národní parky a téměř nechodí do restaurací.

„Bydlím sám v malém, skromném bytě; vždycky si vařím doma,“ říká. „Celkově moc neutrácím. A všechno, co neutratím, investuji.“ Dosáhnout hranice milionu dolarů pro něj mělo velký význam zejména proto, že vyrůstal na počátku tohoto století a poslouchal svého otce, který byl také softwarovým inženýrem, jak vypráví, že by trvalo celý život, než by se taková částka naspořila.

„Je to opravdu pěkný milník,“ říká. „Ale samozřejmě, milion dolarů tehdy nebyl to, co je dnes. Nemám ten stejný milion dolarů, o kterém můj táta před těmi lety mluvil,“ uzavřel podle amerického deníku.

