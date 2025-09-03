Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Když se při březnové prohlídce Oválné pracovny na některé nové zlaté detaily zeptal moderátor Fox News, od Trumpa se dočkal pouze vysvětlení, jak obtížné je dosáhnout toho, aby zlatá barva vypadala jako skutečné zlato.
V následujících měsících se prezidentovo „pozlacování“ stupňovalo a barva se objevila na stropě, dveřních rámech a dokonce i krbu, na jehož římse odnepaměti stál květináč s břečťanem.
Prezident se ve svých designérských snahách opřel o svou bývalou kariéru realitního developera a hoteliéra. Podle svých vlastních slov vnesl do výzdoby místnosti několik jemu vlastních prvků.
Výsledky však vyvolávají rozporuplné reakce. Někteří označují renovovanou kancelář za symbol nové zlaté éry Ameriky, zatímco jiní ji přirovnávají spíše k šatně profesionálního zápasníka, píše deník The Guardian.
Osobní „zlatý muž“
Během měsíců Trumpovy vlády se počet zlatých trofejí a váz rozestavených na krbové římse znásobil a nyní jsou zde dokonce i zlaté podtácky s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu sdělil Fox News, že zlato „nejvyšší kvality“ platil Trump výhradně z osobních prostředků.
Prezident také znásobil počet vystavených obrazů zdobících stěny Oválné pracovny. Nyní jich je tu téměř dvacet. Jen pro srovnání, jeho předchůdce Joe Biden měl na stěnách pouze šest obrazů. Barack Obama měl obrazy pouze dvou bývalých prezidentů.
Kancelář doplňují fotografie rodiny Trumpových, kopie Deklarace nezávislosti a také dary od návštěvníků a příznivců – včetně trofeje z Mistrovství světa klubů FIFA, kterou Trumpovi věnoval prezident této organizace.
Prezidentovi poradci již dříve prozradili, že všechny doplňky byly pořízeny na pokyn prezidenta. Trump si údajně na pomoc s tímto projektem přizval svého osobního „zlatého muže“. Jmenuje se John Icart a je to 70letý truhlář z Floridy. Údajně ho do Washingtonu dopravilo letadlo Air Force One, aby vybavil Bílý dům podobnými ozdobami, jimiž má prezident zkrášlenou vilu v Mar-a-Lago v Palm Beach.
Pozlacené řezbářské práce, jimiž Icart místnost vybavil, dokonce přiměly tiskovou mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou popsat Oválnou pracovnu jako „zlatou kancelář pro zlatý věk“.
Jiní jsou ovšem kritičtější. Například hudebník a zpěvák skupiny The White Stripes Jack White tuto místnost přirovnal k šatně wrestlera a označil ji za vulgární a kýčovitou. Reportér Jon Keegan zase poukázal na to, že dekorativní předměty se také více než jen náhodně podobají pěnovým dýhovaným doplňkům, které jsou k mání na čínském e-shopu Ali Baba za pouhý 1 dolar za kus.
Oblouk morálního vesmíru
Zlaté artefakty, které se rozmnožily na krbové římse, mají ovšem známější původ. Pocházejí z vlastní sbírky Bílého domu a zahrnují francouzský pohár z 19. století, pozlacené urny darované prezidentovi Jamesovi Monroeovi a stříbro z doby Eisenhowerovy administrativy.
Těmito změnami v Oválné pracovně Trump nijak nevybočuje z dlouhé tradice, kdy si každý obyvatel Bílého domu přizpůsobuje výzdobu podle svého vkusu, včetně nového nábytku, tapet anebo koberců. Ale snad žádný prezident nezašel tak daleko, aby do Washingtonu přenesl estetiku svého předprezidentského domova.
Když se v posledním roce prezidentství novináři dotázali Obamy, které umělecké dílo nebo předmět v Oválné pracovně je pro něj nejvýznamnější, ukázal na koberec pod svýma nohama. Tento téměř 10 metrů široký koberec, ručně vyrobený pro něj v michiganském ateliéru, byl po obvodu zdoben citáty amerických vůdců včetně Abrahama Lincolna, Johna F. Kennedyho a Theodora Roosevelta. Obama měl prý nejraději větu Martina Luthera Kinga: „Oblouk morálního vesmíru je dlouhý, ale směřuje ke spravedlnosti.“
O několik měsíců později, když se Trump začal stěhovat do Bílého domu a spletitá historie Ameriky nabrala další nečekaný výkrut, Obamův ceněný koberec zmizel a nahradila ho podlahová krytiny se zlatým nádechem.