Italští pěstitelé ústřic sní o perlách. Stále teplejší moře tomu nahrává

Perly se v evropských mořích nikdy nepěstovaly. V roce 2023 ale byly podle agentury Reuters v Zálivu básníků (Golfo della Spezia), oblíbené turistické oblasti na severozápadním pobřeží Itálie, spatřeny první exempláře mořské perlorodky Pinctada radiata. Ta původně pochází z Rudého moře.

Vody kolem městečka La Spezia byly vždycky považované za jedny z nejchladnějších ve Středozemním moři a bývaly spojované spíše s ústřicemi či mušlemi určenými k jídlu. Dnes se v nich už ale úspěšně množí i perlorodky.

„Zkoumáme možnost pěstovat zde kultivované perly,“ řekl Paolo Varrella, šéf družstva, které v oblasti od roku 2011 chová ústřice pro gastronomii. „Navázali jsme už kontakt s pěstiteli perlorodek v Mexiku, abychom získali tipy na výrobní postupy,“ dodal.

„Pinctada radiata se vyskytuje v okolí ostrova Sicílie od 70. let dvacátého století, ale teprve v posledním desetiletí se přesunula na sever do chladnějších oblastí Tyrhénského a Ligurského moře, které obklopují západní část italské pevniny,“ uvedl Salvatore Giacobbe, profesor ekologie na univerzitě v Messině. Je to poslední z řady invazních teplomilných druhů, které se dostaly do Středozemního moře, jež se v důsledku klimatických změn otepluje.

Manuela Falautanová, vědecká pracovnice italského institutu pro výzkum a ochranu životního prostředí ISPRA, uvedla, že tento trend zaznamenal v posledním desetiletí exponenciální nárůst. Některé z těchto druhů jsou agresivní a narušují citlivé ekosystémy. V několika případech jsou nebezpečné i pro člověka.

Podle ní se vodní plocha o rozloze 2,5 milionu kilometrů čtverečních, která odděluje jižní Evropu od Afriky a Blízkého východu, ohřívá rychleji než průměr světových moří.

Produkce perel, spíše spojovaná s polynéskými atoly než se severním Středomořím, má celosvětový roční obrat jedenáct miliard dolarů (249 miliard korun) a italští pěstitelé ústřic se na ní chtějí podílet.

Podle dovozce perel Adriana Genisího může středomořský druh škeblí produkovat perly podobné těm proslulým japonským o průměru pět až devět milimetrů, bílé barvy s odstíny šedé, růžové a zelené. „Pokud vše půjde dobře, první perly by se mohly sklízet přibližně za rok,“ uvedl.

Teplota moře stoupá

Zvyšující se teplota Středozemního moře se rovněž spojuje s prudkými bouřemi, jako byla ta, která minulý měsíc potopila luxusní jachtu britského technologického podnikatele Mikea Lynche u Sicílie, kde zahynulo šest pasažérů a lodní kuchař.

Franco Reseghetti, výzkumný pracovník italského Národního institutu pro geofyziku a vulkanologii, uvedl, že měření provedená v prosinci v Tyrhénském moři v hloubce 300 až 800 metrů ukázala nejvyšší teploty od roku 2013, očekává, že letos dojde k dalšímu nárůstu.

„Obrovské množství energie, které stojí za tímto ohřevem, může působit jako palivo pro ničivé atmosférické jevy, jako byla například silná bouře, která zřejmě potopila jachtu u Sicílie,“ uzavřel Reseghetti.