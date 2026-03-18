Podle Steinera souvisejí finanční potíže především se zákonným limitem určujícím, kolik si tato federální instituce může půjčit. Americká pošta je totiž specifická svým financováním. Na rozdíl od jiných státních institucí není placena z daní, ale funguje z vlastních příjmů, především z prodeje známek a různých poplatků za služby, upozorňuje web The Guardian.
Legislativa ukládá společnosti povinnost fungovat minimálně šest dní v týdnu. Pošta navíc musí doručovat zásilky na každou adresu napříč celými Spojenými státy, což výrazně zvyšuje provozní náklady. Právě ty se přitom nedaří dlouhodobě dostat pod kontrolu a patří k hlavním příčinám současných finančních problémů.
Firma doplácí na digitální komunikaci
USPS každopádně hospodaří se ztrátou téměř nepřetržitě už od roku 2007. Podnik přitom doplácí i na celospolečenské změny, zejména na výrazný pokles objemu klasických dopisů. Americké domácnosti totiž v posledních letech, podobně jako ve zbytku světa, ve velkém přešly na digitální komunikaci.
Hlavně proto klesl objem přepravené počty z 220 miliard zásilek ročně na polovinu. „Když si vezměte 110 miliard dopisů a vynásobíte to cenou známkou ve výši 0,78 dolaru, tak jde o 86 miliard dolarů, které nám za poslední roky zmizely,“ upozorňuje Steiner.
I proto šéf společnosti nevylučuje, že by americký poštovní operátor mohl v brzké době zdražit své služby. Steiner chce, aby se cena poštovní známky zvýšila co nejdříve z 0,78 na 0,95 dolaru.
Výpadky příjmů řešila USPS dlouhá léta pomocí půjček od amerického ministerstva financí. Nyní ale hrozí, že bez navýšení stropu pro maximální zadlužení nebude možné běžný provoz instituce udržet. V současnosti přitom platí limit, podle něhož se může USPS zadlužit maximálně do výše 15 miliard dolarů.
Američtí politici již dlouhé roky diskutují i o tom, že by se společnost USPS privatizovala. S takovým postupem ale Steiner nesouhlasí. „USPS by i nadále měla zůstat nezávislou americkou institucí,“ uvedl.
Další rána od Amazonu?
Společnost USPS se ale zároveň musí připravit na další zkoušku. Americký technologický gigant Amazon totiž oznámil, že plánuje výrazně omezit počet zásilek, které skrze USPS doručuje. Kvůli tomu by firmě mohly už brzy ještě výrazněji klesnout důležité příjmy, které potřebuje pro svůj chod. To by pro americkou poštu znamenalo ztráty ve výši několika miliard dolarů.
Tiskový mluvčí Amazonu přitom před několika týdny uvedl, že původně chtěla společnost s USPS spolupráci ještě navýšit. „S americkou poštou jsme v dobré víře jednali dlouhou dobu a věřili jsme, že vše míří k dohodě, která by byla oboustranně výhodná,“ prohlásil.
Podle zdrojů The Wall Street Journal by Amazon rád zredukoval počet přepravených balíků skrze USPS alespoň o 65 procent. Pro poštu ale přitom byla společnost Amazon dlouhé roky největším zákazníkem a jen loni doručila více než miliard balíků tohoto podniku. To představovalo asi 15 procent přepravených zásilek na americkém trhu, uzavírá The Guardian.