Americká pošta bije na poplach kvůli penězům. Může přijít také o Amazon

  18:00
Americká poštovní služba USPS by už během příštího roku mohla zůstat bez peněz. Na vážné finanční problémy upozornil v rozhovoru pro agenturu AP její generální ředitel David Steiner. Podle něj hrozí, že už zhruba za 11 měsíců nebude mít podnik dostatek prostředků na výplaty zaměstnanců ani na úhradu závazků vůči dodavatelům.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Podle Steinera souvisejí finanční potíže především se zákonným limitem určujícím, kolik si tato federální instituce může půjčit. Americká pošta je totiž specifická svým financováním. Na rozdíl od jiných státních institucí není placena z daní, ale funguje z vlastních příjmů, především z prodeje známek a různých poplatků za služby, upozorňuje web The Guardian.

Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Legislativa ukládá společnosti povinnost fungovat minimálně šest dní v týdnu. Pošta navíc musí doručovat zásilky na každou adresu napříč celými Spojenými státy, což výrazně zvyšuje provozní náklady. Právě ty se přitom nedaří dlouhodobě dostat pod kontrolu a patří k hlavním příčinám současných finančních problémů.

Firma doplácí na digitální komunikaci

USPS každopádně hospodaří se ztrátou téměř nepřetržitě už od roku 2007. Podnik přitom doplácí i na celospolečenské změny, zejména na výrazný pokles objemu klasických dopisů. Americké domácnosti totiž v posledních letech, podobně jako ve zbytku světa, ve velkém přešly na digitální komunikaci.

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Hlavně proto klesl objem přepravené počty z 220 miliard zásilek ročně na polovinu. „Když si vezměte 110 miliard dopisů a vynásobíte to cenou známkou ve výši 0,78 dolaru, tak jde o 86 miliard dolarů, které nám za poslední roky zmizely,“ upozorňuje Steiner.

I proto šéf společnosti nevylučuje, že by americký poštovní operátor mohl v brzké době zdražit své služby. Steiner chce, aby se cena poštovní známky zvýšila co nejdříve z 0,78 na 0,95 dolaru.

Výpadky příjmů řešila USPS dlouhá léta pomocí půjček od amerického ministerstva financí. Nyní ale hrozí, že bez navýšení stropu pro maximální zadlužení nebude možné běžný provoz instituce udržet. V současnosti přitom platí limit, podle něhož se může USPS zadlužit maximálně do výše 15 miliard dolarů.

UPS zruší dvacet tisíc pracovních míst. Omezí přepravu zásilek pro Amazon

Američtí politici již dlouhé roky diskutují i o tom, že by se společnost USPS privatizovala. S takovým postupem ale Steiner nesouhlasí. „USPS by i nadále měla zůstat nezávislou americkou institucí,“ uvedl.

Další rána od Amazonu?

Společnost USPS se ale zároveň musí připravit na další zkoušku. Americký technologický gigant Amazon totiž oznámil, že plánuje výrazně omezit počet zásilek, které skrze USPS doručuje. Kvůli tomu by firmě mohly už brzy ještě výrazněji klesnout důležité příjmy, které potřebuje pro svůj chod. To by pro americkou poštu znamenalo ztráty ve výši několika miliard dolarů.

Tiskový mluvčí Amazonu přitom před několika týdny uvedl, že původně chtěla společnost s USPS spolupráci ještě navýšit. „S americkou poštou jsme v dobré víře jednali dlouhou dobu a věřili jsme, že vše míří k dohodě, která by byla oboustranně výhodná,“ prohlásil.

Podle zdrojů The Wall Street Journal by Amazon rád zredukoval počet přepravených balíků skrze USPS alespoň o 65 procent. Pro poštu ale přitom byla společnost Amazon dlouhé roky největším zákazníkem a jen loni doručila více než miliard balíků tohoto podniku. To představovalo asi 15 procent přepravených zásilek na americkém trhu, uzavírá The Guardian.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Jedna Evropa, jeden trh. Komise představila nová pravidla pro podnikání

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise představila nový dobrovolný právní rámec pro firmy, umožní do 48 hodin založit firmu online. Dobrovolný soubor pravidel má nabídnout jednodušší procedury. Hlavním cílem však je, aby...

18. března 2026  15:23

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

18. března 2026  15:08

Každý barel se počítá. Irák se dohodl s Kurdy na exportu ropy přes Turecko

Irák a irácká kurdská regionální vláda podepsaly dohodu o obnovení vývozu ropy...

S uzavřením Hormuzského průlivu svět hledá náhradní trasy pro přepravu ropy. Irácká vláda se čerstvě dohodla se zástupci Kurdů na obnovení exportu ropy severní trasou do Turecka. Strategická surovina...

18. března 2026  13:50

ČR je připravena k investicím, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Investice do zřízení plnohodnotného reverzního toku by mohly stát do miliardy korun. V horizontu dvou až tří let by se...

18. března 2026  13:15,  aktualizováno  13:44

Zvítězí, kdo dá nižší nabídku. Nové vlaky pro Česko spolykají 150 miliard korun

Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group

Obnova souprav pro osobní dopravu na českých kolejích spolyká v nejbližších letech na 150 miliard korun. Během příštích sedmi let bude mít Česko povinnost „přesoutěžit“ všechny dotované linky a...

18. března 2026  12:38

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se oblast proměnila v prostor, ve kterém fakticky rozhoduje Írán. Podle zahraničních médií...

18. března 2026  10:54

Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Koncem ledna nastoupil na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty, minulý...

18. března 2026  9:22

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

18. března 2026  8:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Advertorial
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28....

Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí...

18. března 2026

Mzdy teď rostou nejvíc architektům, ukazují data. I víc než o dvacet procent

ilustrační snímek

Sehnat architekta může být v současné době pro firmy obtížné. Neváhají proto ani přeplatit konkurenci a nabídnout někdy i o třetinu vyšší plat. Mzdy ale rostou i sociálním pracovníkům a dalším...

18. března 2026

