„Na identifikaci a zrušení neimigračních víz cizinců, kteří přijeli do Spojených států s tvrzením, že jsou krátkodobými návštěvníky, ale poté podali žádost o azyl, aby zde mohli zůstat natrvalo, pracujeme s ministerstvem vnitřní bezpečnosti,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí. Resort však nespecifikoval počet víz, která budou v rámci tohoto procesu zrušena.
USA zruší neimigrační víza žadatelů o azyl. Krok by se dotkl stovek tisíc lidí
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