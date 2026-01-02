USA se staly první zemí, která za rok vyvezla přes 100 milionů tun LNG

„Je pozoruhodné, že za devět let se USA dostaly z nulového vývozu LNG na více než 100 milionů tun,“ uvedl analytik Jason Feer ze společnosti Poten and Partners.
Spojené státy v loňském roce vyvezly o téměř 20 milionů tun LNG více než Katar, který je nyní druhým největším exportérem LNG na světě. Na celosvětovém exportu LNG se Spojené státy vloni podílely zhruba čtvrtinou, píše agentura Reuters.
V samotném prosinci dosáhl vývoz LNG z USA rekordních 11,5 milionu tun. Největším odběratelem zůstala Evropa, kam minulý měsíc směřovalo devět milionů tun amerického LNG.
|
Spojené státy trhají rekord ve vývozu LNG, největším kupcem je Evropa
Dovoz LNG z USA pomohl Evropské unii vypořádat se s výpadky v dodávkách ruského plynu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. EU plánuje dovoz plynu z Ruska do roku 2027 zcela ukončit.
Agentura Bloomberg tento týden s odvoláním na odhady společnosti Kpler uvedla, že celosvětový export LNG se v loňském roce zvýšil o čtyři procenta na 429 milionů tun. To představuje nejvýraznější nárůst od roku 2022, kdy se export zvýšil o 4,5 procenta.