Američtí farmáři mění taktiku. Roste zájem o chov ovcí na solárních farmách

Farmáři v USA se v posledních letech potýkají s klesajícími příjmy. Mnohým nedává tradiční pojetí farmaření již smysl. Výdělky jsou nedostatečné a někteří se kvůli finančním problémům museli i citelně zadlužit. Proto se někteří američtí farmáři rozhodli vydat jinou cestou, píše agentura Reuters.

Chad Raines se loni po několika desítkách let rozhodl poprvé nezasadit ani jeden bavlník. Prodal svůj traktor a vsadil na úplně jiný podnikatelský model. Domluvil se s několika firmami a umístil na své plochy solární panely. K tomu si navíc pořídil i stádo ovcí. Brzy se ukázalo, že tento přístup je proti pěstování bavlny mnohem výnosnější.

„Ceny bavlny v USA byly tak dlouho nízké, že jsem se musel podmínkám přizpůsobit,“ vysvětluje pro agenturu Reuters dvaapadesátiletý farmář. Zároveň říká, že pokud by se v roce 2024 zaměřil pouze na prodej bavlny, skončil by ve ztrátě 200 tisíc dolarů, což je asi 4,6 milionů korun.

Ze ztráty do plusu díly solárům

Chov ovcí jeho bilanci dostal mírně do plusu, a to hlavně díky uzavřené smlouvě na prodej jehněčího masa do několika restaurací. Díky solárním panelům se ale jeho hospodářské výsledky dostaly na úroveň, která ho původně vůbec nenapadla. Zisk se totiž vyšplhal až na 300 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 6,9 milionů korun.

Ceny bavlny v USA za poslední dva rok spadly o 40 procent, a to zejména kvůli jejím obrovským zásobám, které převyšují poptávku. Američtí zemědělci totiž mimo jiné čelí levnější konkurenci z Brazílie. Zároveň v posledních letech postupně klesá zájem o bavlnu z Číny. „Poslední tři roky byly pro texaské pěstitele bavlny opravdu těžké,“ doplňuje analytik Louis Barbera.

Letošní příjmy amerických pěstitelů bavlny by podle odhadů měly být proti létům předešlým lepší. Špatné časy ale naopak hlásí zemědělci, kteří se zaměřují na produkci kukuřice a sóji. Jejich příjmy by naopak měly být nejnižší od roku 2010. I proto se američtí zemědělci stále častěji snaží svou produkci diverzifikovat.

Zájem o pastvu ovcí na solárních farmách roste

Pastva ovcí na solárních farmách v roce 2021 dosahovala čísla zhruba 6 tisíc hektarů, v říjnu loňského roku ale již 52 tisíc hektarů. Nárůst jen za několik málo měsíců je tedy obrovský. Podobně je to i s počtem ovcí, které farmáři na svých solárních farmách mají k dispozici. Mezi lednem a říjnem roku 2024 jejich počet stoupl z 80 na 113 tisíc.

Nástup Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta ale může tento trend zastavit. Trump totiž již nepočítá s tím, že by Spojené státy čistou energii příliš podporovaly. „Zemědělci a farmáři by neměli být závislí na levicových klimatických programech,“ uvedl pro Reuters tiskový mluvčí amerického ministerstva zemědělství.

I přesto ale někteří věří, že budoucnost solárního průmyslu v USA by ani za druhého funkčního období prezidenta Trumpa neměla být černá. Odborníci argumentují zejména tím, že solárnímu průmyslu v USA se dařilo již během prvního vládnutí Donalda Trumpa a během Bidenova mandátu tato expanze ještě zrychlila. „Očekáváme, že sektor poroste i nyní,“ uzavírá pro Reuters Ross Hopperová, šéfka Asociace průmyslu solární energie.