Amerika má zpoždění. Proč se tam rychlovlaky na rozdíl od Asie neprosadily

Připravovaná trať má spojit Las Vegas s kalifornským městem Rancho Cucamonga nedaleko Los Angeles. Americká firma na její výstavbu získala federální příspěvek ve výši tří miliard dolarů (63 miliard korun), píše CNN.
Po druhé světové válce se Spojené státy při rozvoji dopravy zaměřily především na výstavbu dálnic a letišť. Americké vlády do nich investovaly značné sumy, aby zajistily dopravní spojení mezi rychle rostoucími městy. Z rozšiřování silniční sítě těžily zejména automobilky, stavební firmy a ropné společnosti. Rozvoj letecké dopravy zase prosazovaly aerolinky a výrobci letadel.
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Podle Andyho Kunze ze sdružení US High Speed Rail měly tyto společnosti značný vliv na rozhodování amerických politiků. Jejich tlak podle něj odsunul vysokorychlostní železnici do pozadí. I proto se americká vysokorychlostní železniční sít začala ve větším měřítku řešit teprve před pár lety.
Bariér pro rozvoj je v USA celá řada
Rozvoji rychlovlaků ve Spojených státech brání také velké vzdálenosti mezi městy. Na delších trasách totiž železnice obtížně konkuruje letecké dopravě. „Jakmile se dostanete výrazně přes 400 mil (asi 640 kilometrů), začne vysokorychlostní železnice v USA ztrácet proti letecké dopravě, protože ta je rychlejší,“ vysvětlil pro CNN bývalý poradce Světové banky Lou Thompson.
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Dalším problémem je počet cestujících. V Japonsku využívají rychlovlaky každoročně stovky milionů lidí. V Kalifornii by podle Thompsonových odhadů mohlo jít o 30 až 35 milionů pasažérů ročně.
Expert a příznivce vysokorychlostních tratí v USA Lou Thompson však zároveň tvrdí, že rychlovlaky mohou přispět ke snížení emisí, hluku i počtu dopravních nehod. Z jejich provozu tak mají prospěch i lidé, kteří železnici sami nevyužívají.
Některé rychlejší vlaky už však ve Spojených státech jezdí. Společnost Amtrak loni v srpnu nasadila na severovýchodě země nové soupravy NextGen Acela. Jejich maximální rychlost dosahuje 257 kilometrů za hodinu. Kvůli omezením stávající železniční infrastruktury jí však mohou dosahovat pouze na krátkých úsecích.
Poptávka v USA letos stoupla
Společnost Brightline, která nyní pracuje na vysokorychlostní trati mezi městy Los Angeles a Las Vegas, má s podobnými projekty v USA již také zkušenosti. Její vlaky spojují Miami s Orlandem a na vybraném úseku dosahují rychlosti až 200 kilometrů za hodinu.
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Podle CNN zájem o cestování po železnici postupně roste. Za prvních osm měsíců letošního roku firma Brightline přepravila meziročně o čtrnáct procent více cestujících, uzavírá americký portál.