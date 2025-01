Bílý dům plošně zastavuje vládní dotace a půjčky. Nezákonné, reagují demokrati

Nařízení vydané dočasným šéfem rozpočtového úřadu Matthewem Vaethem uvádí, že přerušení plateb nabývá účinnosti dnes vpodvečer. Není přitom jasné, jak dlouho má platit, Vaeth nicméně naznačuje, že to bude minimálně do 10. února. Do tohoto data mají složky federální vlády vypracovat zprávy o dotčených programech.

Pokyn z Bílého domu přesně neuvádí, které platby mají být pozastaveny. „Nařízení by mohlo vykolejit prostředky, které kolují napříč americkou ekonomikou: Stovky miliard dolarů v dotacích pro státní, lokální a kmenové samosprávy. Pomoc po živelních pohromách. Peníze na školství a dopravu. Půjčky pro malé podniky,“ napsal NYT.

Vaeth specifikoval, že by se opatření nemělo dotknout „podpory poskytované přímo jednotlivcům“, jako jsou důchody nebo státní zdravotní pojištění.

„V rozsahu, jaký umožňují aplikovatelné zákony, musí federální agentury dočasně pozastavit veškeré aktivity spojené se závazky či vyplácením veškeré federální finanční podpory,“ uvádí pokyn Bílého domu. Opatření dává do souvislosti s Trumpovými dekrety, které požadují ukončení programů na podporu rozmanitosti, přerušení zahraniční pomoci či zastavení tzv. zelené politiky. Všem úřadům nařizuje vypracovat „komplexní analýzu“ o tom, jak se jich dekrety dotýkají.

Pondělní pokyn je jedním z mnoha zásahů do fungování federální vlády, které Trump po návratu do čela USA spustil. Minulý týden například nařídil přerušit přijímání nových pracovníků napříč vládními orgány nebo ukončit pro úředníky možnost práce z domova a zahájil rozsáhlé personální čistky. Deník The Wall Street Journal v jednom ze svých článků hovořil o „šokové terapii“.

Plán přerušit vyplácení dotací a půjček podobně jako některé další kroky vyvolává polemiky ohledně souladu se zákonem. Podle lídra senátorů Demokratické strany Chucka Schumera „bezostyšně porušuje zákon“. „Kongres tyto investice schválil a nejsou volitelné,“ uvedl v prohlášení. „Donald Trump musí nařídit své administrativě, aby okamžitě krok zvrátila, a peníze daňových poplatníků by měly být rozděleny mezi lidi,“ dodal.

Americký tisk popisuje, že federální dotace a půjčky pomáhají nejrůznějším skupinám a jednotlivcům od univerzit a výzkumných programů, přes neziskové organizace po majitele malých podniků nebo zemědělce. „Prodleva ve financování bude velmi složitá pro příjemce, kteří žijí v dojmu, že peníze jsou na cestě, a mají závazky v podobě nájmu a mezd, které na tom závisí,“ řekl deníku The Washington Post analytik Brian Reidl z výzkumného ústavu Manhattan Institute.