Spojené státy v srpnu po krachu obchodních rozhovorů uvalily 50procentní clo na vybrané zboží z Kanady v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů (téměř 430 miliard Kč). Kanada následně zavedla odvetná cla ve výši 15 až 50 procent na vybrané zboží z USA v podobné hodnotě.
Později oznámený zákaz dovozu některých kanadských produktů Trump zdůvodnil tím, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod. Nejnovější obchodní omezení Trumpovy administrativy blokují dovoz motocyklů, alkoholických nápojů a výrobků ze syrovátky z Kanady v reakci na odvetná cla, která uvalila vláda premiéra Marka Carneyho na některé americké zboží.
Podle portálu BBC se nepředpokládá, že by Kanada reagovala dalšími odvetnými opatřeními. Kanadský premiér Mark Carney tento měsíc uvedl, že zákaz bude mít na kanadskou ekonomiku pouze mírný dopad.
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Trump kvůli Kanadě hrozí EU vysokými cly i přerušením obchodu
Obchodní rozhovory mezi USA a Kanadou zatím nevykazují známky pokroku. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer nedávno v rozhovoru s televizí CNBC uvedl, že Trump je se současným stavem vztahů s Kanadou spokojený. „Občas nám zavolají a pak vedeme dobré rozhovory o možných dohodách. Z naší strany však není žádný spěch,“ dodal.
Trump v pondělí Kanadu znovu kritizoval. „Problém je v tom, že se ke Spojeným státům chovají velmi nespravedlivě,“ uvedl. „Jsou jednou z nejhorších zemí na celém světě,“ dodal.
Americký prezident zároveň prohlásil, že Kanada usiluje o obchodní dohodu s USA. „Chtějí se s námi dohodnout a pořád nám volají,“ řekl novinářům. Vyjádřil také přesvědčení, že Kanada v příštích týdnech nabídne zrušení všech cel na dovoz z USA.