Disney se mírní s inkluzí. Z titulků filmů stahuje varování před stereotypy

Změny v oblasti DEI v úterý obšírněji popsal management v e-mailu všem zaměstnancům. Přicházejí právě v době, kdy stále více amerických společností a značek ruší podobné iniciativy. Příčinou je Trumpova nová administrativa, která hned v prvních týdnech funkčního období začala DEI potlačovat, píše deník The Washington Post.

Upozornění zavedla společnost Disney v roce 2020 po konzultaci se skupinami jako Asociace afroamerických filmových kritiků a Koalice asijsko-pacifických skupin v zábavním průmyslu. Do budoucna se nebudou upozornění automaticky přehrávat ani u starších titulů ve streamovací službě Disney Plus.

Rušené obsahové upozornění varuje, že film obsahuje negativní zobrazení anebo špatné zacházení s některými lidmi nebo kulturami. Například před tím, že v filmu Peter Pan (1953) jsou Indiáni označováni rasistickou nadávkou nebo že v Dumbovi (1941) se divák rovněž setká s rasovými stereotypy.

Každý může vyniknout

V úterním interním e-mailu vedoucí pracovníci společnosti rovněž informovali, že mění složku odměn nazvanou Rozmanitosti a inkluze v hodnocení svých vedoucích pracovníků. Ti budou nyní hodnoceni podle faktoru nazvaného Strategie talentů. Bude nyní zahrnovat způsob, jakým vedoucí pracovníci kultivují prostředí, ve kterém se může dařit všem zaměstnancům, anebo využívají různé možnosti k dosažení obchodního úspěchu firmy.

„Co se nezmění, je náš závazek podporovat firemní kulturu, do které patří každý a ve které může každý vyniknout. To nám umožňuje poskytovat celosvětově atraktivní zábavu, která je hnacím motorem našeho podnikání,“ uvedla Sonia Colemanová, ředitelka oddělení lidských zdrojů společnosti Disney.

Disney se dlouhodobě pyšní tím, že nabízí apolitickou zábavu, která je otevřená všem. V posledních letech je však kvůli rostoucí společenské polarizaci obtížnější tento postoj udržet.

Bob Iger, který se v roce 2022 vrátil do funkce generálního ředitele, se tak pokouší vrátit společnost k jejím tradičním kořenům ve snaze získat zpět diváky, zejména republikány.

Konec upozornění ve filmech není ojedinělým krokem této společnosti. Již v loni prosinci společnost Pixar, divize studia Walt Disney, uvedla, že z připravovaného animovaného seriálu Dej do toho všechno (orig. Win or Lose) odstraňuje transgenderovou dějovou linii, uzavřel The Washington Post.