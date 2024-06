Americká města sužují bezohlední kurýři. Úřady proti nim chystají rázné kroky

Úřady tvrdí, že bezohledná jízda kurýrů, konkrétně překračování rychlosti, ignorování semaforů a značek, kličkování v provozu, jízda v pruzích pro cyklisty a autobusy či po chodnících a přechodech ohrožuje všechny účastníky silničního provozu, píše list The Washington Post.

„Vyslyšeli jsme obavy lidí ohledně bezpečnosti provozu a pracujeme na posílení dopravního dohledu,“ uvedla šéfka policie ve Washingtonu Pamela A. Smithová. Policie v prohlášení, v němž operaci označila jménem Ride Right (Jezdi správně), podrobněji představila iniciativu zaměřenou na zvýšení povědomí řidičů motocyklů o stávajících zákonech a nutnosti jejich dodržování. Zahrnuje požadavek, aby jezdci měli řidičský průkaz, pojištění a registraci a aby používali přilbu.

Mluvčí policie ve Washingtonu Thomas Lynch v pondělí uvedl, že akce již nese své plody. Od 5. června úřady v rámci této akce zabavily 17 mopedů a zadržely pět osob.

„Tuto operaci jsme připravili kvůli výraznému nárůstu počtu mopedů a mnoha upozorněním ze strany obyvatel na jejich bezohlednou jízdu,“ dodal Lynch. Zásah podle něj odráží kroky podniknuté v posledních letech v jiných městech.

„Denně o tom slyším nejen od svých voličů, ale také to každý den vidím na vlastní oči,“ říká člen městské rady Charles Allen. Právě on v dubnu představil zákon, který má pomoci tento problém řešit. „Vidím lidi jezdit na mopedech po chodnících. Vidím, jak jezdí po ulicích v protisměru, jak projíždějí stopkami a na červenou. Je jen otázkou času, kdy někoho vážně zraní,“ říká.

Přístup radnice je podle něj takový, aby lidem neznemožnil možnost rychlého a pohodlného doručování potravin, ale zároveň chce zajistit, aby všichni byli v bezpečí.

Jednou to Americe vrátíme

Za explozí mopedů ve Washingtonu stojí především vlna venezuelských přistěhovalců. Někteří z nich patří mezi více než 13 000 migrantů, kteří do města přišli od roku 2022. Tito lidé prchají před politickou, ekonomickou a humanitární krizí ve své zemi. Rozvoz jídla je pro ně mnohdy jediným způsobem, jak se v USA finančně udržet nad vodou, zatímco procházejí složitým a často zdlouhavým procesem získávání pracovních povolení a žádostí o azyl.

Pro mnohé z cizinců se rozvoz potravin stal jakýmsi záchranným lanem, proč si mohou dovolit platit nájem, posílat peníze příbuzným do vlasti a začít zapouštět kořeny v USA. „Doufáme, že jí (Americe) to jednou budeme moci oplatit,“ říká 32letý kurýr z Venezuely Raibi González, který do hlavního města přišel před dvěma lety.

Nyní požívá dočasný ochranný status, který mu umožnil získat pracovní povolení, je jedním z rostoucího zástupu kurýrů v hlavním městě. Za peníze, které si vydělá rozvážením jídla po Washingtonu, může platit nájem, podporovat své tři děti ve Venezuele, a jak sám říká, začít si budovat svůj americký sen. Ten však momentálně zpochybňuje napětí, které vzniklo v důsledku rozmachu mopedů ve městě.

González si myslí, že problémy v dopravě zapříčiňuje jen hrstka neukázněných řidičů. „Kvůli nim na to bohužel doplácíme všichni,“ říká. Tažení proti kurýrům, které v posledních dvou měsících zintenzivnilo, navíc mezi některé z nich vrazil klín. „Přesně toho jsem se obával,“ potvrzuje osmadvacetiletý kurýr Julio Bello. „Stačí, aby jedna skupina lidí nedodržovala zákony, a všichni si nás s nimi začnou spojovat. Nakonec si podle něj lidé budou říkat, že jsou to jen venezuelští kurýři, kteří nedodržují předpisy,“ stěžuje si Venezuelan.

Pro kurýry není výjimka

Patálie s neukázněnými kurýry řeší i jinde ve Spojených státech. Starosta New Yorku Eric Adams minulý týden oznámil, že městská policie letos zkonfiskovala více než 13 000 jednostopých vozidel. „Mopedy a koloběžky nejenže ohrožují chodce, když jezdí bezohledně, ale zaznamenali jsme také exponenciální nárůst zločinců, kteří je používají k jízdě a krádežím majetku Newyorčanů,“ uvedl Adams v prohlášení. I jeho město posílilo svůj plán na vymáhání práva.

Také Boston oznámil zátah proti malým motocyklům. Tento měsíc tamní úředníci napsali dopis vedoucím pracovníkům společností Uber, DoorDash a Grubhub, v němž je upozornili, že se dramaticky zvýšil počet řidičů rozvážejících jídlo, kteří tato vozidla provozují nelegálně. „Soustavné nedodržování pravidel a předpisů svědčí o znepokojivém nedostatku dohledu a péče s ohledem na bezpečnost veřejnosti,“ napsali úředníci.

Požádali zároveň zainteresované společnosti, aby poskytly informace o tom, jak samy sledují porušování bezpečnostních předpisů, jaká školení řidičům poskytují a jak ověřují, že řidiči jezdí registrovanými vozidly.

Zástupci společností Uber, Door Dash a Grubhub v e-mailech zaslaných deníku The Washington Post uvedli, že jejich společnosti berou předpisy vážně. Podle vlastních slov vyžadují, aby jejich kurýři dodržovali všechny dopravní předpisy a nařízení. „Všichni řidiči musí dodržovat pravidla silničního provozu. Pokud tak nečiní, čelí následkům stejně jako kdokoli jiný,“ uvedl mluvčí společnosti DoorDash v e-mailu listu The Washington Post.