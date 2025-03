USA zavedly přísnější kontroly na hranicích. Co je dobré před cestou vědět

Výslechy, zadržení či odepření vstupu do země z poslední doby se týkaly především cizinců včetně lidí, kteří nejsou občany USA, avšak mají povolení v zemi dlouhodobě žít a pracovat. Kritika na jednání úředníků se objevila například ze strany občanů Německa a Spojeného království.

„Ty příběhy jsou rozhodně znepokojivé,“ uvedla pro portál The Washington Post právnička Noor Zafarová z Americké unie občanských svobod (ACLU), která se zaměřuje na práva imigrantů.

„Myslím, že jsme právě v období agresivnějších politik zaváděných na hranicích. A to si myslím, že vyžaduje, aby lidé přijali zvláštní preventivní opatření,“ doplnila.

1 Jaká práva člověk má?

Vše záleží na imigračním statusu. Platí, že občanům USA nesmí být odepřen vstup do země. Rezidenti s povolením k trvalému pobytu nemohou být deportováni nebo přijít o své zelené karty bez slyšení před imigračním soudcem.

Ke způsobilosti vstupu do USA v případě cizinců a držitelů víz rozhodují úředníci Celní a pohraniční stráže USA (CBP). Ti mohou na základě svého uvážení vstup do země odepřít.

2 Jaká opatření udělat před cestou?

Zafarová doporučuje cestujícím, zejména cizincům, mít po ruce telefonní číslo imigračního právníka nebo jiného nouzového kontaktu, pokud je úředníci zadrží na hranicích a potřebují právní radu.

Podle Eshi Bhandariové, která se v ACLU se zaměřuje na ochranu práv jednotlivců v oblasti svobody projevu, ochrany soukromí a technologií, by měli cestující také přemýšlet o údajích na svých osobních elektronických zařízeních, které úřady mohou prohlédnout.

3 Na co se úředníci mohou ptát?

Podle ACLU musí občané USA a lidé, kteří mají v zemi dlouhodobý pobytový status, odpovídat pouze na otázky týkající se jejich identity, občanství nebo trvalého pobytu. Odmítnutí odpovědět na jiné běžné otázky však může zpozdit jejich vstup do země.

Osobám, které nejsou občany ani rezidenty USA, včetně turistů, studentů i pracovníků s platným vízem, mohou úřady vstup odepřít, pokud odmítnou odpovědět na otázky úředníků.

4 Mohou úředníci prohledat elektronická zařízení?

Ano, taková prohlídka může potkat každého cestujícího. „Schopnost CBP legálně prohlížet elektronická zařízení lidí překračujících hranice je klíčová pro zajištění bezpečnosti Ameriky v stále více digitálním světě,“ informuje na svém webu Celní a pohraniční stráž USA.

Úředníci mohou prohledat mobilní telefon, počítač, kameru nebo jakýkoliv jiný elektronický přístroj. CBP nicméně uvádí, že prohlídky elektronických zařízení jsou vzácné. Podle údajů na jejich webu v roce 2024 úředníci prohledali elektronická zařízení méně než 0,01 procentům všech cestujících, kteří vstupovali do země.

Portál The Washington Post zmiňuje, že lidé elektronická zařízení úředníkům odemykat nemusí, může to však ovlivnit jejich cestu. V případě, že cizí státní příslušníci nebudou s úředníky při prohlídce spolupracovat, mohou jim odepřít vstup do země.

Občanům USA vstup odepřen být nemůže, nicméně mohou být zadrženi a jejich zařízení mohou úřady zabavit. Zařízení mohou úředníci zadržet maximálně na pět dní. V případě, že existují zvláštní okolnosti, může být tato doba i delší.

Portál The Washington Post rovněž upozorňuje, že pokud dojde k zabavení zařízení, lidé mají právo úředníka požádat o doklad o převzetí. Na něm by měla být informace, jak a kdy bude možné si zařízení opět vyzvednout.

5 Jak prohlídky elektronických zařízení probíhají?

Existují dva typy prohlídek, základní a pokročilá. V případě základní prohlídky úředník kontroluje obsah zařízení ručně bez pomocí jakéhokoliv externího zařízení.

U pokročilé prohlídky úředník připojí k danému elektronickému zařízení externí zařízení. Obsah daného zařízení může kopírovat, zkoumat a analyzovat. Aby tuto prohlídku mohl úředník provést, musí mít podezření, že cestující porušil zákon nebo pokud jde o otázku národní bezpečnosti. Takovou prohlídku musí schválit jeho nadřízený.

Podle politiky Celní a pohraniční ochrany mají úředníci při prohlídce elektronických zařízení zacházet s citlivými informacemi, jako jsou například lékařské zprávy, v souladu s platnými federálními zákony. Esha Bhandariová doporučuje informovat úředníka provádějícího prohlídku o tom, že zařízení obsahuje citlivé informace.

6 Co dělat po zadržení?

Podle Zafarové by lidé zadržení imigračními úředníky měli poslouchat jejich příkazy. Doporučuje rovněž co nejdříve se pokusit kontaktovat právníka, uzavírá The Washington Post.