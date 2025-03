Některé americké restaurace již dříve zavedly příplatky na vaječné pokrmy, tím ještě více upozornily na rostoucí výrobní náklady. Nedostatek je znát i na pultech supermarketů.

Americká ministryně zemědělství Brooke Rollinsová nedávno uvedla, že jednou z možností řešení vaječné krize je, aby si lidé pořídili vlastní slepice na zahradu. V deníku Wall Street Journal nastínila, že ceny se pravděpodobně nestabilizují po dobu několika dalších měsíců.

A Donald Trump? Ten nedávno sdílel na své síti Truth Social, aby lidé „ohledně cen vajec drželi hubu,“ píše list The New Indian Express.

Vejce jako symbol

Hlavní příčinou amerického problému je epidemie ptačí chřipky, v jejímž důsledku se v USA vybilo více než 166 milionů ptáků. Přibližně 98 procent kuřat v zemi se přitom chová v průmyslových chovech. Americké ministerstvo zemědělství nedávno oznámilo plán v hodnotě miliardy dolarů na boj proti tomuto problému, který zahrnuje financování lepší biologické bezpečnosti, výzkumu vakcín a odškodnění farmářů. To ovšem současnou vaječnou krizi neřeší.

V lednu 2025 obvinila tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová z vysokých cen vajec předchozí Bidenovu administrativu. Je pravda, že se ptáci vybíjeli i za něj, ale to byla a je běžná praxe v době výskytu ptačí chřipky a dělo se tak i za Obamovy a stejně tak i za první Trumpovy vlády.

Výše uvedené však ukazuje na způsob, jakým se rostoucí cena vajec stala politickým tématem. Ještě před svým zvolením se Trump pravidelně o vejcích zmiňoval ve svých předvolebních projevech a vajíčka na tiskových brífincích používal jako symbol toho, že se věci vyvíjejí špatně a že americká ekonomika čelí problémům. Sliboval, že v případě svého zvolení cenu vajec urychleně napraví. Zatím však tento problém trvá a nezdá se, že by polevoval.

Hranice a obchody

Existuje řada důvodů, proč se ceny vajec staly pro americké politiky tak důležitými. Za prvé, vejce kupuje téměř každý. Nedostatek a následné zvýšení cen je tedy hodné pozornosti a týká se spotřebitelů všech příjmových kategorií. Za druhé jsou měřítkem širší ekonomické zranitelnosti, a tak problémy spojené s vejci bývají součástí širšího příběhu o tom, jak je ekonomika slabá. A za třetí, ceny vajec jsou politické, protože Trump slíbil snížení jejich cen, a svůj slib nesplnil.

Průzkumy ukázaly, že ekonomika a inflace jsou klíčovými faktory při rozhodování voličů při volbách. V únoru roku 2025 poskytl Donald Trump rozhovor televizi NBC News, v němž uvedl, že volby vyhrál díky hranicím a potravinám.

V otázce imigrace voliči často vycházejí z toho, co považují za pravdivé. Například Trumpova tvrdá rétorika o stavbě mexické zdi se může rovnat pocitu, že prezident podniká rázné kroky, ať už se něco hmatatelného skutečně uskuteční, anebo ne. V případě potravin však převažuje tvrdá realita nad vnímáním. Cena vajec je jasně vytištěna na krabici a náklady nesou přímo voliči.

A co Kanada?

A pak jsou tu sami producenti vajec. Američtí zemědělci během voleb Trumpa v drtivé většině podpořili, takže je rozumné, aby teď cítil jejich bolest nebo se tak alespoň tvářil. Ale to se neděje. Dalším faktorem, který může zvyšovat ceny vajec, je skutečnost, že podle odhadů tvoří 70 procent pracovní síly v továrnách na zpracování vajec přistěhovalci, z nichž až 40 procent nemá potřebné doklady. Pokud by se uskutečnily plány administrativy na zavedení vysokých cel a masové deportace, toto odvětví by mělo problémy s fungováním.

Další nárůst cen potravin v USA bude nevyhnutelný a může se ještě zhoršit prostřednictvím zmrazení financování některých programů, které Trump již uzákonil. Od března 2025 vláda oznámila škrty ve výši 1 miliardy dolarů, jejichž důsledky již zemědělci pociťují. Poselství „bolest nyní, zisk později“ je velice ošemetné politicky prodat, píše indický list.

Američané si nyní palčivě uvědomují, že v sousední Kanadě ceny vajec nijak dramaticky nestouply a není jich na trhu ani nedostatek. Tamější ceny jsou však tradičně vyšší než v USA, což je přinejmenším zčásti způsobeno odlišnými standardy chovu. USA nemají zavedeny vysoké standardy dobrých životních podmínek ani zemědělských pracovníků, ani samotných zvířat. Právě tento nedostatek je třeba odstranit, aby se v budoucnu snížilo riziko ptačí chřipky. Vše ale pravděpodobně také povede k dalšímu zvyšování cen.

Obviňovat z nedostatku vajec svého předchůdce nemůže Trump donekonečna, jak by mu mohla připomenout slavná slova bývalého prezidenta Harryho Trumana: „Odpovědnost je na mě! Leží přímo na mém pracovním stole,“ uzavírá list The New Indian Express.