Vývozu vajec do USA brání hygienické normy. Trus a peří na skořápkách by neprošly

V evropských zemích se zákazníci s peřím nebo trusem na skořápkách slepičích vajec setkávají běžně. V USA by něco takového neprošlo. (28. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Rozdílné hygienické předpisy jsou pro dovoz vajec z Evropy do USA obrovskou komplikací. Zatímco ve Spojených státech se čerstvá vejce musí před prodejem důkladně umýt, evropské normy jsou úplně odlišné. Podle evropské legislativy by totiž vejce přišla o svou přirozenou ochrannou vrstvu. „Jsou to dva úplně odlišné systémy,“ říká Hans-Peter Goldnick, který stojí v čele německého svazu producentů vajec, píše agentura AP.

S peřím i trusem

V evropských obchodech mohou spotřebitelé poměrně snadno najít vejce se skořápkami pokrytými peřím či slepičím trusem. Týká se to i Polska, které se v rámci Evropské unie řadí mezi nejvýznamnější producenty vajec vůbec. Polští zástupci potvrzují, že právě odlišné hygienické normy jsou překážkou, kterou nedokážou překonat.

I proto Poláci nabízejí Spojeným státům alespoň alternativu. Místo dodávek čerstvých vajec USA mohou poskytnout vaječné produkty v práškové formě. Tento vaječný prášek se v praxi užívá kupříkladu při výrobě těstovin, pečiva či majonéz. V Evropské unii se standardně pasterizuje, a proto by pro americké úřady mohl být více přijatelný.

Na německé farmě Saballus nedaleko Berlína vejce putují rovnou do prodejního automatu a ani tam je před prodejem neomývají. Navíc nyní před Velikonocemi tam mají opravdu napilno a přebytková vejce nemají. „Před velikonočními svátky je poptávka obrovská. Děti chtějí malovat vajíčka,“ říká farmář David Karlsch.

Ku pomoci se nemají ani další evropské státy

Amerika se rozhodla oslovit i výrobce v Norsku, Švédsku, Rakousku, Španělsku či Dánsku. Žádný z těch států ale momentálně nemá k dispozici přebytky vajec, které by americké straně mohl nabídnout. I italští producenti měli americkou prosbu odmítnout, protože nestíhají pokrývat ani domácí poptávku.

Americká snaha o nákup evropských vajec přichází ve chvíli, kdy obchodní vztahy mezi Washingtonem a Evropskou unií nejsou ideální. Prezident Donald Trump totiž na evropské partnery tlačí a zavedl cla na ocel, hliník či automobily.

Evropští zástupci každopádně říkají, že celkové obchodní napětí mezi oběma stranami se do současné situace kolem vajec negativně nepropisuje. Evropa jednoduše nedokáže americké potřeby uspokojit.

Proti loňsku je v USA každý den k dispozici až o 25 milionů vajec méně. Celkem je únorová produkce proti stejnému období loňského roku asi o 10 procent nižší. Místo Evropy se ale Spojeným státům podařilo vyjednat dodávky vajec z Turecka či Jižní Koreje. Amerika ale zřejmě nepochodí v Číně, uzavírá agentura AP.