Vyprodáno. Američany trápí před Dnem díkůvzdání nedostatek vajec

Ptačí chřipka za poslední dva roky postihla v USA více než 108 milionů kusů drůbeže v celkem 48 státech. Ačkoliv se po inflační vlně z posledních měsíců již cena většiny potravin v USA konečně stabilizovala, vajec se to netýká a momentálně se shánějí snad ještě hůř než dřív, píše list The Washington Post.

Vejce došla. Právě s takovými cedulemi se zákazníci obchodních řetězců v USA poslední týdny setkávají čím dál častěji. „Je to nepříjemné. Potřebuji vejce na pečení. Den Díkůvzdání se blíží,“ říká zákaznice Donella Brockingtonová.

Produkce vajec v USA klesla během letošního října v meziročním srovnání o 2,6 procenta. Odborné predikce do dalších měsíců však rovněž nejsou optimální. Čeká se totiž, že vajec bude v USA stále málo, a to dokonce ještě možná méně než v roce 2024, vyplývá z analýzy amerického ministerstva zemědělství.

Maximálně tři plata denně

Zákazníci ale začíná ztrácet trpělivost a frustrace v tamních obchodech roste. I proto musely některé obchody přistoupit k omezením. „V současné době máme s dostupností vajec problém. I proto jsme omezili jejich nákup. Každý zákazník si denně může odnést jen tři plata,“ komentuje současné trendy jeden ze zástupců obchodu ve Washingtonu.

Viník je jeden – ptačí chřipka, která se po USA v posledních letech rychle šíří. Poprvé se američtí zemědělci s touto nákazou ve zvýšené míře začali potýkat v únoru roku 2022. Ani téměř po třech letech se jim však nepovedlo současnou epidemii zvládnout. „Ptačí chřipka je zdaleka největším faktorem, který stojí za aktuálními cenami vajec,“ potvrzuje i ekonom Bernt Nelson.

Průměrná cena za tucet vajec v USA během letošního října činila 3,37 amerických dolarů (asi 85 korun), což je zhruba o třetinu více než ve stejném období loňského roku. Ceny vajec vzrostly za poslední rok víc než v případě jakéhokoliv jiného zboží. Přitom celková potravinová inflace v USA se momentálně pohybuje okolo 2,1 procent.

Zdražovat se bude i dál

Odborníci navíc varují, že další zdražování bude nejspíš ještě následovat. Ptačí chřipka v USA se totiž chová nepředvídatelně, a navíc se neustále mění i mutuje. Pokud se nepodaří ji zcela zkrotit, budou s úbytkem nosnic nadále růst i ceny vajec. Během podzimního období se navíc ptačí chřipka obvykle šíří rychleji než jindy. „Je to velmi mazaný virus. Ovlivňuje snad všechny farmy, a to bez ohledu na jejich velikost,“ říká americká expertka Emily Metzová.

Vejce ale v USA zdražují i z dalších důvodů. Za posledních několik let se totiž zvýšila cena za práci, dopravu, balení a zdražilo i krmivo. Tyto faktory jasně promluvily do toho, na kolik jedno vejce v USA momentálně vyjde, uzavírá The Washington Post.