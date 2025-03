Podle odhadů agentury Bloomberg potřebují Spojené státy americké v nadcházejících dvou měsících dovézt 70 až 100 milionů vajec. Jen tak se jim totiž podaří pokrýt poptávku, která je v USA dlouhodobě obrovská. V USA dosáhla průměrná cena tuctu vajec do konce roku 2024 hodnoty 4,15 dolaru, což je dvojnásobek ceny z léta 2023.

Ekonomové a pozorovatelé v odvětví však v nejbližší době nepředpokládají snížení cen této komodity. „Ceny vajec jsou nyní v naprosto neznámé oblasti,“ říká profesor na syrakuské univerzitě Patrick Penfield. Podle údajů indexu spotřebitelských cen se průměrná maloobchodní cena vajec mezi prosincem 2023 a prosincem 2024 zvýšila o 37 procent.

Za nedostatek vajec v amerických obchodech mohou následky ptačí chřipky, kvůli které se musely vybít miliony kusů drůbeže. Podle pozorovatelů z oboru je současná epidemie ptačí chřipky pravděpodobně nejhorší, jakou Spojené státy kdy zažily.

Od roku 2022, kdy byl virus poprvé zjištěn v amerických chovech, uhynulo nebo bylo utraceno přibližně 110 milionů nosnic. Od poloviny října bylo zlikvidováno asi 36 milionů opeřenců, což odpovídá téměř 10 procentům populace nosnic v zemi.

Americká snaha o obrovský dovoz vajec ze zahraničí ale naráží na řadu komplikací. Transport je v prvé řadě náročný, mimo jiné i kvůli jejich křehkosti a omezené trvanlivosti. Obchod s živočišnými produkty navíc podléhá přísnějším regulacím než v případě obílí či cukru.

Sami máme málo

Na Evropskou unii se ale Spojené státy příliš spolehnout nemohou, píše Bloomberg. Podle dostupných dat dosáhly velkoobchodní ceny vajec na území Evropské unie dvouletých maxim. S nedostatkem vajec se potýká například Francie, podobně je to také v případě Španělska, které se zdráhá s vejci obchodovat kvůli přísným certifikacím. Do amerického exportu se příliš nehrne ani Polsko, které by raději uvítalo export vaječných produktů.

„Informovali jsme americkou stranu, že určité možnosti sice jsou, ale nejsou příliš významné. Raději bychom vypomohli se zpracovanými vaječnými produkty,“ uvedla pro Bloomberg Katarzyna Gawrońská z polského sdružení pro chov drůbeže. Dodala, že Polsko má k dispozici pouze certifikáty pro prodej vajec, která jsou v USA určená k dalšímu zpracování. Polsku tedy chybí potřebné certifikáty pro prodej polských vajec v americkém maloobchodě.

Pomůže Turecko a Indonésie?

Ani na Turecko se USA nyní nemohou spolehnout. To sice do USA plánuje do letošního července dovézt asi 15 tisíc tun vajec. V zemi ale rovněž propukla ptačí chřipka, která tyto záměry ohrožuje. Turečtí obchodníci se proto nyní zaměřují zejména na uspokojení domácí poptávky, export je pro většinu obchodníků až na druhém místě.

Ani Indonésie se do obchodu s vejci příliš nehrne. Představitelé této asijské ekonomiky ale slíbili, že se do USA pokusí vyvézt asi 1,6 milionu vajec měsíčně.

Podle analytika Rabobank Nan-Dirka Muldera má momentální situace jen obtížné řešení. Jen tři procenta světové produkce vajec jsou totiž předmětem mezinárodního obchodu. „Celé odvětví má velmi lokální charakter. Změny, které vyžadují Spojené státy, nejsou v tak krátkodobém horizontu jednoduše možné,“ uzavírá odborník pro agenturu Bloomberg.