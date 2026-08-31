Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kasa je prázdná. Válka vysává rozpočet, největší tlak cítí americké námořnictvo

Autor:
  12:06
Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026) | foto: Reuters

Pete Hegseth (3. srpna 2026)
Systém THAAD během cvičení na letecké základně Andersen na Guamu. (6. února...
Donald Trump (5. srpna 2026)
Americký voják připravuje protivzdušný systém Patriot. (1. června 2026)
16 fotografií
Válka s Íránem začíná USA stát víc, než Pentagon původně počítal. Největší tlak nyní pociťuje americké námořnictvo, které musí kvůli bojovým operacím přesouvat peníze mezi jednotlivými částmi rozpočtu. Problémy se naplno ukázaly během letních měsíců.

Rozpočet na letošní rok s válkou, kterou Spojené státy zahájily 28. února, nepočítal. Americké námořnictvo je přitom od prvních dnů konfliktu výrazně vytížené, podílí se na útocích i námořní blokádě a jeho výdaje proto rychle rostou, píše portál The Guardian.

Důsledky války jsou již vidět také na prostředcích určených na výplaty. Podle dokumentů, které popisují hospodaření námořnictva, byla část těchto peněz použita na zahraniční operace a nyní se musí doplnit z jiných dosud nevyčerpaných položek. Námořnictvo se tak snaží zajistit, aby vojáci dostali výplaty včas.

Hormuzský paradox se naplňuje. Írán svůj nejsilnější trumf postupně ztrácí

„Kasa je prázdná,“ řekl pro The Guardian v reakci na rozpočtové obtíže bývalý americký námořní důstojník Harlan Ullman, který dnes působí v komisi zabývající se budoucností americké flotily.

Miliardy mizí rychleji, než se čekalo

Rozpočet amerického námořnictva pro rok 2026 dosahuje téměř 300 miliard dolarů, tedy zhruba 6,2 bilionu korun. To ale neznamená, že s celou částkou může vedení libovolně nakládat. Kongres peníze rozděluje do přesně určených kapitol na vojáky, lodě, zbraně nebo provoz a údržbu. Přesuny mezi nimi podléhají omezením.

Na problém už v květnu upozornil šéf amerických námořních operací admirál Daryl Caudle. „Pokud se situace nezmění, budeme muset v létě rozhodnout, zda omezit cvičení a další běžné aktivity, aby zůstaly peníze na válku na Blízkém východě,“ řekl tehdy Kongresu.

Rozpočtový tlak zvyšuje i spotřeba munice. Americká armáda během konfliktu použila velké množství drahých zbraní a zároveň utrpěla škody na některých základnách v regionu po íránských odvetných útocích.

ANALÝZA: Měla být privátní, nakonec ale íránská válka zalehla celý Blízký východ

Už nyní je patrné, že finanční potíže se začínají promítat také do běžného fungování amerického námořnictva. Některé méně důležité opravy a údržbu základen proto odložilo na později. Podle analytika Todda Harrisona Pentagon skutečný rozsah problémů na veřejnosti spíše zlehčuje.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v červenci uvedl, že dosavadní náklady války dosáhly 35,7 miliardy dolarů, tedy zhruba 740 miliard korun. Není však jasné, zda jde o konečnou cifru. Administrativa zároveň požádala Kongres o dalších 67 miliard dolarů, v přepočtu asi 1,39 bilionu korun.

Právě tady naráží Bílý dům na další problém. Válka je v USA nepopulární a na rozdíl od konfliktů v Iráku či Afghánistánu nezačala na základě samostatného souhlasu Kongresu s použitím vojenské síly.

Urychlete výrobu zbraní, urguje Pentagon firmy. Trump nedostatek popírá

Sněmovna v červenci schválila obranný balík za 1,15 bilionu dolarů, tedy zhruba 23,8 bilionu korun. Dalších 73 miliard dolarů, v přepočtu asi 1,5 bilionu korun, mělo směřovat přímo na válku s Íránem. Není však jisté, zda obě opatření nakonec začnou platit, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Sankce tvrdě dolehly na ruský diskont Mere. Prodejny v Česku zatím žijí

Prodejna Mere v Příbrami. (20. března 2025)

Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...

Non-stop prodejny COOP mají úspěch. Zákazníků v turistických centrech přibývá

COOP se při tvorbě nového konceptu inspiroval sesterskými řetězci ve...

Síť maloobchodů COOP provozuje po celé republice necelých 130 automatizovaných prodejen s nepřetržitým provozem. Každý měsíc přibývají tři až čtyři nové. Přibližně dvacet z nich je v turistických...

Kasa je prázdná. Válka vysává rozpočet, největší tlak cítí americké námořnictvo

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)

Válka s Íránem začíná USA stát víc, než Pentagon původně počítal. Největší tlak nyní pociťuje americké námořnictvo, které musí kvůli bojovým operacím přesouvat peníze mezi jednotlivými částmi...

31. srpna 2026  12:06

Ropa po přestřelce mezi USA a Íránem zdražuje, Brent se vrátil nad devadesát dolarů

Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)

Ceny ropy znovu rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent krátce v pondělí podražila o necelá tři procenta a pohybovala se v blízkosti 90,70...

31. srpna 2026  9:47

Podvodníci lidem hodiny vymývají mozky. Oběti nám pak nevěří, říká šéf bankovních expertů

ilustrační snímek

Vykrádání sklepů je zbytečně složité, moderní zločinci spíš lidi přemluví, aby jim peníze poslali sami. Novinkou mezi podvodnými metodami je quishing neboli podvod využívající QR kódy. Kyberšmejdi...

31. srpna 2026

Stroj ušetří práci pěti zedníků. Šéf výrobce cihel o robotizaci i nedostatku bytů

Premium
Kamil Jeřábek, generální ředitel cihlářské firmy Wienerberger. (21. srpna 2026)

Vysoké úroky u hypoték, nárůst cen stavebních materiálů a práce i zdražení pozemků se po roce 2022 podepsaly na prudkém propadu výstavby rodinných domů. Právě ty představují pro společnost...

31. srpna 2026

Google Maps se podřídily Trumpovi. V USA už Americké jezero nahradilo Ontarijské

Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na...

30. srpna 2026  20:32

Místo matcha late listy moringy. Ghana chce jídlem bojovat proti kolonialismu

Organizace kromě kurzů vaření pořádá také přednášky, panelové diskuse nebo...

Africká Ghana je již řadu let výrazně ovlivněna západní kulturou, zejména v oblasti gastronomie. Přibývá proto kuchařů, kteří se tradiční africké kuchyni snaží vdechnout nový život.

30. srpna 2026

Trump označil venezuelskou ropu za dar. USA jí chtějí doplnit své vyčerpané rezervy

Donald Trump

Ropa z nedávno uzavřené dohody mezi Spojenými státy a Venezuelou bude použita k doplnění strategických ropných rezerv USA, které byly v posledních letech prudce sníženy v reakci na globální narušení...

30. srpna 2026  18:06

Američanek, které podstupují umělé oplodnění v Evropě, přibývá. Doma by se nedoplatily

ilustrační snímek

Stále více amerických párů podstupuje asistovanou reprodukci na evropských klinikách. I s letenkami a ubytováním je to totiž vyjde levněji, než ve Spojených státech. Za loňský rok se zájem zvedl...

30. srpna 2026

Japonsko hledá druhé hlavní město. Do boje se pustila Ósaka, Nagoja i Fukuoka

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale...

Tokio je hlavní městem Japonska už dlouhých 158 let. Země vycházejícího slunce ale momentálně hledá město, které by ho v případě velkého zemětřesení nebo jiné katastrofy dokázalo nahradit. O pozici...

30. srpna 2026

Nedaleko Benátek je na prodej celý ostrov. I s napoleonskou minulostí

Ostrov Crevan zařadilo do nabídky několik předních realitních kanceláří....

Na prodej je ostrov v benátské laguně, který se pyšní napoleonskou pevností a bujnými zahradami. Ostrov Crevan, který je menší než fotbalové hřiště, má bohatou historii, Realitní kancelář místo...

30. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Keňu zachvátila zlatá horečka. Přispěl k ní i šťastný pasák koz

ilustrační snímek

Odlehlou část západní Keni zachvátila zlatá horečka. Do okolí malé vesnice Cheporor dorazily tisíce lidí s motykami, lopatami a síty. Šílenství spustily zprávy o několika nálezech zlata. Jedním z...

30. srpna 2026

Wellness pobyty lidé plánují s větším předstihem. Roste zájem o zahraničí

ilustrační snímek

Wellness pobyty jsou pro Čechy stále častěji součástí dovolené. Lidé je plánují s větším předstihem, zůstávají déle a častěji vyrážejí také do zahraničí. Zájem o zahraniční pobyty letos podle dat...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.