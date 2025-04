USA přitvrdily s nerosty. Chtějí od Ukrajiny zpětně zaplatit za pomoc a ničím neručit

Jak uvedl list The New York Times (NYT), který přezkoumal příslušný návrh dohody, USA a Ukrajina právě v pátek obnovily jednání. Jde o kontroverzní dohodu, které již předtím obsahovala požadavky odmítnuté Kyjevem.

„Nový návrh se vrací k původnímu Trumpovu požadavku, aby Ukrajina vrátila USA miliardy. Nový návrh také odráží dřívější verze tím, že vylučuje jakoukoli zmínku o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, což je ustanovení, na kterém Kyjev dlouho trval a které se mu podařilo zahrnout do návrhu minulý měsíc,“ píše americký list.

Washington požaduje veškeré zisky z fondu vytvořeného podle dohody, dokud Kyjev nevrátí alespoň ekvivalent pomoci poskytnuté USA ve výši čtyř procent ročně.

„Spojené státy si také ponechají ‚právo na první nabídku‘ pro nové projekty a právo vetovat prodej ukrajinských zdrojů třetím zemím. A v prvním roce platnosti dohody se Ukrajině zakáže nabízet jakékoli investiční projekty třetím stranám za lepších finančních nebo ekonomických podmínek, než jaké nabízejí Spojené státy,“ poznamenal NYT.

„Stejně jako v předchozích návrzích by Ukrajina musela přispívat polovinou svých příjmů z projektů o přírodních zdrojích, včetně kritických nerostů, ropy a plynu a související infrastruktury, jako jsou přístavy a potrubí, a to do investičního fondu kontrolovaného USA. Zisky z fondu by se reinvestovaly do ukrajinských projektů v oblasti přírodních zdrojů, i když přesný podíl těchto zisků zůstává nejasný,“ připomíná list.

Revidovanou verzi dohody o nerostných surovinách koncem března ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl s tím, že Kyjev nebude přebírat dluhy. Připustil však, že u nové pomoci si USA samozřejmě mohou stanovovat i nové podmínky.