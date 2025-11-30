Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny stouply letos v průměru o jedenáct procent, což je více než trojnásobek míry inflace. Řada odběratelů je tak poprvé v životě ve skluzu s úhradou faktur.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rodina Pellewových, která žije v Pensylvánii, strávila během listopadu několik dní potmě. Elektrárna jí v polovině listopadu odpojila elektřinu kvůli nezaplaceným účtům ve výši 602 dolarů (asi 12 500 korun). Rodině začaly docházet peníze poté, co hlava rodiny přišla o práci a kvůli podzimnímu uzavření federálních institucí se zpozdilo financování programů, které domácnosti pomáhaly platit za jídlo a energie.

I když Pellewovým minulý týden elektřinu dočasně opět zapnuli, hrozilo jí opětovné odstřižení, pokud nezaplatí dalších 102 dolarů. S přečerpaným bankovním účtem se všichni připravovali, že znovu zůstanou bez proudu. Večeřeli jen arašídové máslo s marmeládou a spali v mikinách a rukavicích, aby se zahřáli. „Cítím se tak neužitečně a bezmocně,“ řekla 44letá Misty Pellewová listu The Washington Post.

Neplatičů přibývá

Strmě rostoucí ceny elektřiny vedou k odpojování neplatičů po celé zemi. Souhrnná federální statistika sice není k dispozici, list The Washington Post ale shromáždil údaje od vybraných energetických společností z jedenácti států. Z nich vyplynulo, že počet odpojení se od loňského roku zvýšil nejméně v osmi z nich. V některých oblastech, například v New Yorku, byl nárůst dramatický a třeba v srpnu meziročně pětkrát vyšší.

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

V Pensylvánii, kde žije rodina Pellewových, stoupl počet odpojení o 21 procent a o elektřinu tak přišlo více než 270 000 domácností. Průměrný účet za elektřinu v tomto státě vzrostl proti loňsku o třináct procent, protože energetické společnosti promítají do účtů modernizaci rozvodné sítě, mimo jiné kvůli přibývajícím datovým centrům.

Celkově Američané platí za elektřinu o jedenáct procent více než v lednu, ačkoli mezi jednotlivými státy jsou velké rozdíly: náklady v Missouri vzrostly o 37 procent, zatímco ve třech státech i o třináct procent klesly.

Bateriová úložiště jako pojistka proti blackoutu. Spojené státy mají náskok

„S tak rychle rostoucími cenami se elektřina v mnoha částech země stává nedostupnou,“ řekl pro The Washington Post Mark Wolfe, ekonom a výkonný ředitel energetické asociace NEADA. „A už to nejsou jen nízkopříjmové domácnosti, přelévá se to i do střední třídy,“ dodal.

Potíže s inflací i nezaměstnaností

Ceny energií letos rostly asi třikrát rychleji než celková inflace, a to v citlivém období pro ekonomiku. Firmy oznamují hromadná propouštění a nezaměstnaným trvá mnohem déle najít si novou práci. Objevují se také známky toho, že domácnosti s nízkými a středními příjmy omezují výdaje.

„Lidé cítí tlak na všech frontách, ale ještě znepokojivější je, že vidíme lidi, kteří mají problémy platit úplně základní potřeby,“ říká Julie Margetta Morganová, prezidentka think-tanku Century Foundation. „Elektřina není přece žádný luxus.“

Anthony Ponce z Pasadeny v Kalifornii přišel o elektřinu začátkem října poté, co se měsíce potýkal s neuhrazenými účty. Vydělává 26 dolarů na hodinu, ale většinu z toho pohltí nájem 1 900 dolarů za jednopokojový byt, který sdílí se svými dvěma dětmi.

„Mám pocit, že když se snažím dát jednu věc do pořádku, objeví se něco jiného, co mě zasáhne,“ říká 46letý Američan. „Každá maličkost, energie, auto, všude mám neuhrazené splátky. Sotva přežívám.“

Kontroverzní jaderná elektrárna v USA získala úvěr. Bude pohánět datová centra

Nedávný rozvod a výpadek potravinových dávek během uzavření vládnách agentur jeho situaci ještě zhoršily. Když mu odpojili elektřinu, jedl denně jen jeden párek v rohlíku, aby ušetřil. Elektřinu mu znovu zapnuli o dva dny později poté, co vybral 825 dolarů na GoFundMe. Ale i to stačilo jen na polovinu účtu, takže je stále v prodlení.

„Nevím, kdy budu mít peníze navíc na doplacení, protože jsem zrovna musel zaplatit registraci auta a novou baterii,“ řekl. „Pořád řeším, na co je v tuhle chvíli nejdůležitější se zaměřit. Všechno ostatní musí počkat.“

Firmy se snaží pomoci

Energetické společnosti mezitím tvrdí, že rozšiřují programy finanční pomoci a zavádějí úlevy pro ty, kteří se dostanou do potíží. V New Yorku například Jamie McShane, mluvčí společnosti Con Edison, uvedl, že firma dělá vše pro to, aby nabídla splátkové kalendáře a odklady, než elektřinu odpojí. „Odpojení je stále až poslední možnost,“ říká. Přesto firma letos hlásí 111 000 odpojení domácností, proti třiceti tisícům za celý rok 2024.

Odborníci upozorňují, že situace se v následujících měsících pravděpodobně ještě zhorší. Podle asociace NEADA náklady na vytápění domů letos v zimě pravděpodobně stoupnou o 7,6 procenta na průměrných 976 dolarů kvůli rostoucím cenám elektřiny a plynu.

V Sheffield Lake v Ohiu pracují Jason Ross a jeho manželka každý ve třech zaměstnáních, aby zvládli platit účty včetně elektřiny, která se za poslední rok zdražila více než dvojnásobně na zhruba 350 dolarů měsíčně. I s jejich společným ročním příjmem 80 000 dolarů jejich sedmičlenná rodina sotva vychází.

„Poprvé máme zpoždění s placením u všech našich služeb,“ říká Ross. „Je mi 40 let a nikdy jsem nebyl pozadu s žádnou platbou – až teď,“ uzavřel podle amerického listu.

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

