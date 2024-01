Hodnota X je o 72 procent nižší než před Muskovým nákupem, hlásí investor

Firma Fidelity Muskovi pomohla dokončit jeho nákup Twitteru za 44 miliard dolarů. Podle výpočtů agentury Bloomberg nyní snížila hodnotu svého podílu ve srovnání se zářijovou zprávou. Je to tak poslední ze série poklesu hodnoty ze strany Fidelity od té doby, kdy Musk dokončil loni v říjnu akvizici platformy. Společnost X má dlouhodobě problémy s udržením inzerentů a tíží ji dluh ve výši 13 miliard dolarů.

Pod Muskovým vedením prošla platforma X kaskádou náhlých změn. Od drastického propouštění a zavírání mezinárodních poboček až ke změnám moderátorských zásad a systému ověřování. Tyto otřesy odradily inzerenty, a tak příjmy z prodeje reklamy v roce 2023 se odhadují na 2,5 miliardy dolarů, což je hluboko pod předchozí hodnotou zhruba 1 miliardy dolarů za čtvrtletí, uvedla minulý měsíc agentura Bloomberg News.

Není jasné, jak společnost Fidelity dospěla k novému nižšímu ocenění ani zda od společnosti X dostává nějaké neveřejné informace. Společnost odmítla poskytnout vyjádření s tím, že jednotlivé investice nekomentuje. Společnost X na žádost o komentář rovněž nereagovala.

Zpráva společnosti Fidelity přichází uprostřed obzvláště bouřlivého období pro společnost X. V listopadu Musk rozpoutal vlnu kritiky poté, co uvedl, že židé chovají dialektickou nenávist vůči bělochům, což vyvolalo výtku Bílého domu i několika investorů společnosti Tesla Inc. Zároveň se od něj distancovali významní firemní investoři včetně společností Walt Disney Co. a Apple Inc. Jejich kroky přiměly Muska k tomu, aby se během rozhovoru s deníkem New York Times na pódiu ohradil a řekl inzerentům, kteří opustili X, že se mohou jít vycpat, uzavírá Bloomberg.