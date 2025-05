Turismus v USA se propadá. Ekonomika přijde o miliardy, říká analýza

Spojené státy se nyní ocitají ve zcela výjimečné pozici. Pokles příjmů z turismu totiž neočekává ani jedna ze 184 analyzovaných světových ekonomik, „Zatímco ostatní země návštěvníky vítají, USA jako by na dveře vyvěsily nápis ‚zavřeno‘,“ uvedla Julia Simpsonová, prezidentka a generální ředitelka WTTC, píše agentura Bloomberg.

Podle WTTC, která na analýze spolupracovala se společností Oxford Economics, se očekává, že útraty zahraničních návštěvníků do konce roku klesnou pod 169 miliard dolarů. To představuje meziroční pokles výdajů asi o 7 procent a propad o 22 procent ve srovnání s rekordním rokem 2019.

Podle Simpsonové mohou být důsledky pro ekonomiku zničující. „Americký sektor cestovního ruchu je největší na světě – má hodnotu téměř 2,6 bilionu dolarů,“ uvádí.

Podíl cestovního ruchu na americké ekonomice podle ní dosahuje devíti procent. Uvedla také, že turistický sektor momentálně zaměstnává 20 milionů lidí a každoročně vytváří 585 miliard dolarů z daní, to znamená sedm procent všech daňových příjmů, které americká vláda obdrží. „Je to hlavní pilíř americké ekonomiky,“ zmínila Simpsonová.

Potíže se vyvíjely roky

Problémy sektoru podle ní vznikaly celé roky. Počátky sahají do období pandemie a éry prezidenta Joe Bidena, kdy se v USA udržovala covidová cestovní omezení déle než v jiných zemích. Poté zasáhl silný dolar „Japonci dříve USA hodně navštěvovali, ale silný dolar z nich udělal docela drahé místo,“ uvedla Simpsonová. „Stejně tak je to s Evropany,“ doplnila.

Nyní přichází další problém: mění se vnímání USA jako cílové destinace. Podle údajů amerického ministerstva obchodu turisté už nyní mění své chování kvůli rétorice a politice současné administrativy.

„Dochází ke změně nálady a to je opravdu smutné,“ řekla Simpsonová. Zákonodárci by si podle ní neměli plést cestovní ruch s problémem nelegální migrace. „Sofistikovaný systém může zvládnout obojí, aniž by se z USA stal izolovaný ostrov, který nikdo nechce navštívit,“ doplnila.

V březnu 2025 klesl počet příjezdů do USA ze všech hlavních trhů. Britů přijelo meziročně o 15 procent méně, Němců o 28 procent, počet cestujících z Jižní Koreje klesl o 15 procent. Další klíčové trhy jako Španělsko, Irsko nebo Dominikánská republika hlásí poklesy mezi 24 a 33 procenty.

Výpadek se projeví nerovnoměrně

Výpadek 12,5 miliardy dolarů postihne především velká města a turistické oblasti podél hranice s Kanadou. Například New York City očekává pokles turistických příjmů o čtyři miliardy dolarů proti roku 2024. Podle odhadů by město mělo navštívit o 400 000 více domácích turistů, ale zároveň o 800 000 méně zahraničních turistů.

Přitom právě zahraniční turisté zůstávají ve městě déle a utrácejí více. V roce 2024 tvořili polovinu z celkových 51 miliard dolarů, které město z cestovního ruchu získalo.

Podle WTTC bude trvat nejméně do roku 2030, než se americký cestovní ruch vrátí na úroveň před covidem.

V branži podle Simpsonové vyvolává obavy také navrhovaná legislativa, která by zvýšila správní poplatek za elektronickou cestovní autorizaci ESTA z 21 na 40 dolarů. Ten musí platit všichni cestující ze zemí s bezvízovým stykem. „Cestovní ruch je extrémně odolný,“ řekla Simpsonová. „Pokud uděláte správná rozhodnutí, vzpamatuje se. Ale zvýšení ceny za ESTA lidi odradí,“ doplnila.

Upozornila také, že zatímco ostatní země otevírají dveře návštěvníkům pomocí digitálních víz a jiných výhod, USA v tomto ohledu zaostávají. „Indie roste, Blízký východ roste, Čína roste, Evropa si vede dobře. Jedině Američané zůstávají pozadu a tratí,“ uzavřela Simpsonová podle Bloombergu.