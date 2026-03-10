Válka o tankovací pistole. Ceny pohonných hmot zaskočily americké i evropské řidiče

  18:00
Důsledky války vůči Íránu promítající se do cen na čerpacích stanicích vnímají řidiči v Evropě i USA velice citlivě. Stačilo jen pár dnů, aby vyskočily i o více než deset procent. V Americe je benzin zvlášť citlivé politické téma, v Evropě momentální situace dělá vrásky nejen řidičům, ale především dopravcům. Žádají o intervenci státu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Jeden galon (asi 3,78 litru) benzinu na amerických čerpacích stanicích aktuálně vychází v průměru na 3,46 dolaru (asi 72 korun). Proti minulému týdnu jde o nárůst o zhruba 40 centů, a tedy asi o 11 procent. Další zdražování pohonných hmot na amerických pumpách tedy ještě může přijít, píše agentura Bloomberg.

Dražší benzin zaskočil i ekonoma Christophera Knittela. Překvapila ho hlavně rychlost, jakou americké benzinové pumpy na vývoj ceny ropy zareagovaly. Když v pátek odpoledne tankoval, zastavil na čerpací stanici, která nabízela jeden litr benzinu za 3,99 dolarů za galon. To mu přišlo moc. „Plnou jsem nevzal. Čekal jsem, že za městem bude benzin levnější,“ řekl pro Bloomberg. Později objevil čerpací stanici, která tehdy nabízela benzin o více než 1,1 dolaru za galon levněji.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

Knittel v rozhovoru pro Bloomberg zároveň řekl, že dražší benzin a nafta je kromě amerických řidičů špatnou zprávou i pro prezidenta Trumpa. Právě na cenu pohonných hmot totiž američtí spotřebitelé reagují velmi citlivě. Jde o jeden z nejviditelnějších cenových signálů v celém americkém hospodářství.

Cena benzinu jako americká politická nutnost

I stratég Mark Bednar varuje, že Trump by si měl dát na vývoj cen pohonných hmot pozor. Právě nízké ceny paliva totiž několik měsíců patřily k hlavním plusům druhého Trumpova funkčního období. Bílý dům se jimi mimo jiné i často chlubil na sociálních sítích, a to včetně TikToku.

„Udržení nízkých cen benzinu by měla být pro Trumpa absolutní nutnost. Jde opravdu o velmi citlivé téma,“ tvrdí Mark Bednar. Dodává, že ještě pár dnů před útokem na Írán právě Trump v jednom ze svých projevů nízké ceny benzinu v USA připomínal.

Ropa po Trumpových výrocích prudce zlevnila. Trhy vyhlížejí konec války

Sociální média nyní zaplavila videi a příspěvky řidičů komentujících nedávný nárůst cen a spotřebitelé hledají výhodné nabídky. Počet aktivních uživatelů aplikace GasBuddy, která lidem ukazuje nejlevnější benzin v jejich okolí, se za poslední týden zdvojnásobil.

Ekonomové říkají, že Trumpova administrativa může počítat s poměrně jasnými predikcemi. Pokud cena jednoho barelu ropy na trzích stoupne o deset dolarů, o zhruba dvacet centů se zvýší průměrná cena jednoho galonu benzinu na pumpách. Jestliže by se cena jednoho barelu ropy vyšplhala až k 150 dolarům, tankovali by američtí řidiči jeden galon benzínu za 4,50 až pět dolarů, uzavírá Bloomberg.

Nárůst o procenta

V důsledku rizika přerušení dodávek ropy a problémů s námořní logistikou se ceny pohonných hmot znatelně zvýšily i v mnoha evropských zemích. Nejvíce to pocítili řidiči v zemích EU, všímá si portál Ukrajinské národní noviny.

V současné době je průměrná cena litru naturalu 95 v Německu přibližně 1,96 eura. Na některých čerpacích stanicích jsou však ceny ještě vyšší, dokonce nad dvěma eury za litr. V únoru 2026 byla přitom průměrná cena benzinu přibližně 1,80 eura za litr.

Válka proti Íránu se blíží ke konci, řekl Trump. Nevyloučil zabavování ropy

Francie rovněž zaznamenala nárůst cen pohonných hmot. V současné době je průměrná cena benzinu přibližně 1,82 eura za litr. Nafta stojí přibližně 1,83 eura za litr. Pro srovnání, v únoru stál benzín ve Francii přibližně 1,72 až 1,74 eura, což je o pět až deset centů levnější.

V Itálii jsou ceny pohonných hmot tradičně vysoké kvůli vysokým daním. V současné době stojí benzin přibližně 1,80 eura za litr. Nafta se prodává za přibližně 1,88 eura.

Zejména v Belgii je průměrná cena benzinu přibližně 1,60 eura za litr. Pro srovnání, v únoru stál benzin v této zemi přibližně 1,50 až 1,52 eura, což znamená, že cena vzrostla o osm až deset centů.

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Ve Španělsku se benzin 95 v současné době prodává za přibližně 1,58 eura za litr. V únoru cena zůstala na úrovni 1,48 až 1,50 eura, takže došlo také k nárůstu přibližně o osm až deset centů.

V pobaltských zemích je palivo tradičně levnější než ve většině zemí EU, ale dopad globálního zvýšení cen ropy je cítit i tam. V Estonsku stojí benzín přibližně 1,51 eura za litr, v Lotyšsku přibližně 1,53 eura a v Litvě přibližně 1,49 eura. V únoru se přitom průměrná cena benzinu v pobaltských zemích pohybovala v rozmezí 1,40 až 1,43 eura za litr, takže za několik týdnů se palivo zdražilo přibližně o šest až deset centů.

Dopravci se bouří

Ceny pohonných hmot, především pak nafty, jsou trnem v oku i evropským dopravcům. Německé dopravní společnosti již požádaly antimonopolní úřad o urgentní analýzu trhu s pohonnými hmotami. Odvětví poukazuje na to, že tempo růstu cen nafty v zemi výrazně převyšuje dynamiku zaznamenanou v jiných evropských zemích, píše portál Trans.Info.de.

V prohlášení pro deník Handelsblatt na tuto skutečnost upozornil Dirk Engelhardt, předseda německého Spolkového svaz nákladní dopravy, logistiky a likvidace odpadů. Podle údajů citovaných touto organizací vzrostly ceny nafty v sousedních zemích mezi 27. únorem a 4. březnem od 1,4 procenta v Lucembursku až po 14,6 procenta v Rakousku, zatímco v Německu činil nárůst 17 až 18 procent.

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Odvětví varuje, že i krátkodobé zvýšení cen se může rychle promítnout do provozních nákladů dopravních společností. Podle výpočtů organizace zvýšení cen nafty o deset procent zvyšuje celkové provozní náklady dopravců přibližně o tři procenta a při zvýšení o 20 procent se náklady zvýší přibližně o šest procent. Vzhledem k nízkým maržím v tomto odvětví to znamená reálné riziko ztráty finanční likvidity.

Rostoucí ceny nafty mají důsledky i pro polské dopravce. Některé společnosti se rozhodly v nejbližších dnech dočasně pozastavit provoz, aby omezily provozní ztráty. „Odvětví očekává podporu státu, ale možnosti Polska jsou kvůli platným předpisům EU omezené,“ zdůrazňuje Maciej Wroński, předseda polské asociace transportu a logistiky.

Bez politického tlaku můžeme Evropě dodávat energetické suroviny, míní Putin

První fiskální rozhodnutí v Evropě již padla. Portugalská vláda se rozhodla pro dočasné a mimořádné snížení daně z ropných a energetických produktů na naftu. Podle údajů z odvětví by bez tohoto rozhodnutí cena nafty od 9. března vzrostla o 23,4 centů za litr. Zavedená daňová úleva znamená snížení o 3,55 centů za litr, což po zohlednění DPH představuje reálnou úsporu 4,37 centů za litr.

Vláda v Lisabonu rovněž oznámila, že bude i nadále sledovat situaci na trhu s pohonnými hmotami a v případě dalšího růstu cen zváží další zásahy.

Pro evropskou dopravu to může být signál, že podobná fiskální rozhodnutí budou v nadcházejících týdnech jedním z hlavních nástrojů ke zmírnění dopadů energetické krize vyvolané napětím na Blízkém východě, uzavírá německý portál.

