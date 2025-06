Autor: iDNES.cz , ČTK

18:12

V některých evropských podnicích v poslední době rostou obavy ohledně vysílání zaměstnanců na služební cesty do Spojených států, a to kvůli nestabilní politice administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, přísnějším imigračním kontrolám a rostoucímu počtu zpráv o zadrženích a deportacích lidí cestujících do Spojených států.