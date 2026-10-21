Firma sídlící ve státě New Jersey, která dováží kanadské sýry, napadla u soudu Trumpovo rozhodnutí zavést 50procentní cla na dovoz ze sousední země, jejichž vyhlášení zahájilo obchodní válku mezi Washingtonem a Ottawou. Trump k zavedení cel využil letitý celní zákon z roku 1930, který nikdy nebyl využit k řešení obchodního sporu.
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„Žádný prezident by neměl mít pravomoc vytáhnout z archivu spící předpis a využít jej k zavedení rozsáhlých cel a zákazů dovozu bez limitů, které požadoval Kongres,“ uvedla šéfka organizace Liberty Justice Center Sara Albrechtová, která za firmu žalobu podala. Odkazovala se přitom na novější zákony přijaté Kongresem, které omezují okolnosti, za nichž může hlava státu cla zavést.
Trump učinil cla ústředním pilířem své zahraniční i obchodní politiky, a to navzdory výrazné porážce u Nejvyššího soudu. Ten 20. února zrušil většinu Trumpových nejrozsáhlejších cel s odůvodněním, že zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 neopravňuje prezidenta k jednostrannému uvalování cel na obchodní partnery. Trump na rozhodnutí reagoval další eskalací obchodní války a od té doby čelil dalším žalobám za nová cla.