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Další žaloba na Trumpa. Dovozcům sýrů z Kanady vadí nejnovější cla

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  6:14
Americký prezident Donald Trump jedná v Oválné pracovně Bílého domu se zástupci...

Americký prezident Donald Trump jedná v Oválné pracovně Bílého domu se zástupci předních společností v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. (2. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump vystupuje v Oválné pracovně Bílého domu během...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
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Americký dovozce potravin Gellert Global Group zažaloval administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli nejnovějším clům na dovoz zboží z Kanady, jimiž podle firmy prezident překračuje své pravomoci. Trump již čelil kvůli clům, z nichž učinil jádro své obchodní politiky, řadě žalob a nejvyšší soud letos v únoru zrušil jeho první rozsáhlou sérii cel.

Firma sídlící ve státě New Jersey, která dováží kanadské sýry, napadla u soudu Trumpovo rozhodnutí zavést 50procentní cla na dovoz ze sousední země, jejichž vyhlášení zahájilo obchodní válku mezi Washingtonem a Ottawou. Trump k zavedení cel využil letitý celní zákon z roku 1930, který nikdy nebyl využit k řešení obchodního sporu.

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„Žádný prezident by neměl mít pravomoc vytáhnout z archivu spící předpis a využít jej k zavedení rozsáhlých cel a zákazů dovozu bez limitů, které požadoval Kongres,“ uvedla šéfka organizace Liberty Justice Center Sara Albrechtová, která za firmu žalobu podala. Odkazovala se přitom na novější zákony přijaté Kongresem, které omezují okolnosti, za nichž může hlava státu cla zavést.

Trump učinil cla ústředním pilířem své zahraniční i obchodní politiky, a to navzdory výrazné porážce u Nejvyššího soudu. Ten 20. února zrušil většinu Trumpových nejrozsáhlejších cel s odůvodněním, že zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 neopravňuje prezidenta k jednostrannému uvalování cel na obchodní partnery. Trump na rozhodnutí reagoval další eskalací obchodní války a od té doby čelil dalším žalobám za nová cla.

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