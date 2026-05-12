Američané jsou na ceny pohonných hmot dlouhodobě velmi citliví a jejich růst začíná negativně dopadat i na popularitu prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými volbami do Kongresu. Podle expertů je právě dočasné pozastavení federální daně jedním z mála nástrojů, které má Trumpova administrativa aktuálně k dispozici, jak ceny benzinu alespoň částečně snížit, píše deník The New York Times.
Ceny benzinu prudce rostou od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael na konci letošního února zaútočily na Írán. Teherán následně začal blokovat ropné tankery v Hormuzském průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy. Cena ropy poté vystoupala na několikaměsíční maxima a barel severomořské ropy Brent se už několik týdnů obchoduje kolem hranice 100 dolarů (asi 2 070 korun).
Trump slibuje snížení cen už dlouho
Průměrná cena benzinu v USA minulý týden vystoupala na 4,452 dolaru (zhruba 92 korun) za galon (3,78 litrů), což je nejvyšší hodnota od roku 2022. Trump každopádně už několik týdnů slibuje, že po skončení konfliktu s Íránem ceny benzinu i nafty ve Spojených státech výrazně klesnou.
Federální daň v USA aktuálně činí 18,3 centu (asi 3,8 koruny) za galon benzinu a 24,3 centu za galon nafty (asi 5 korun). Vybrané prostředky směřují do speciálního fondu, z něhož se financují opravy silnic. Pokud by byl výběr této daně pozastaven na pět měsíců, znamenalo by to výpadek zhruba 17 miliard dolarů (asi 352 miliard korun).
Ekonomové zároveň upozorňují, že není jisté, zda se zrušení federální daně skutečně promítne do konečných cen pohonných hmot. Existují totiž obavy, že americké rafinerie a distribuční společnosti využijí úlevu spíše ke zvýšení vlastních marží. Nejasné navíc zůstává i to, zda Kongres s pozastavením daně vůbec vysloví souhlas. V historii Spojených států totiž k podobnému kroku zatím nikdy nedošlo.
Na konec konfliktu to zatím nevypadá
Trumpova administrativa se v posledních týdnech snažila zpomalit růst cen pohonných hmot v USA i dalšími kroky. Na trh například uvolnila část strategických ropných rezerv a zmírnila některé byrokratické požadavky spojené s přepravou paliv mezi americkými přístavy. Trump rovněž dočasně omezil některé sankce, které Spojené státy už několik let uvalují na ruskou ropu. Výraznější efekt na ceny pohonných hmot v USA se však zatím nedostavil.
Ačkoliv rostoucí ceny pohonných hmot Američany výrazně trápí, na brzký konec konfliktu na Blízkém východě to zatím příliš nevypadá. Trumpova administrativa v neděli odmítla nejnovější íránský návrh mírové dohody. „Ani jsem to nedočetl. Řekl jsem si, že tím nebudu ztrácet čas,“ prohlásil Donald Trump na adresu íránského návrhu.
Americký prezident zároveň uvedl, že Íránci podle něj neustále mění své postoje. Nejprve měli s americkými požadavky souhlasit, později ale svůj postoj znovu změnili. Trumpova administrativa především požaduje, aby Írán nikdy nezískal jadernou zbraň a vzdal se obohaceného uranu. „Nejprve s námi souhlasí a pak to vezmou zpátky. Jsou to nečestní lidé,“ uzavřel Donald Trump podle deníku The New York Times.