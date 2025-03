Lidé ukazují, jakou mají moc. Bojkot USA se jako lavina šíří po celém světě

Bezejmenní spotřebitelé zdaleka nejsou jedinou skupinou, již se Trumpovo momentální počínání zajídá. Známý německý houslista klasické hudby Christian Tetzlaff nyní se svým kvartetem zrušil celé letní turné po USA. Hudebník popsal své zděšení z autoritářské Trumpovy politiky a reakce amerických elit na rostoucí krizi demokracie v zemi. „Cítím naprostý hněv. S tímto vnitřním pocitem nemohu dál žít. Nemohu jen tak odjet do Ameriky a odehrát tam turné krásných koncertů,“ řekl.

Tetzlaff není sám, kdo jedná v souladu se svým znepokojením. Nejvýrazněji se zatím projevilo odmítání americké politiky na případě elektromobilů Tesla vyráběných Elonem Muskem, který je nyní významnou postavou Trumpovy administrativy jako šéf oddělení vládní efektivity.

Automobilce poklesly akcie, jen v pondělí odepsala přibližně 15 procent hodnoty. Na několika místech v USA lidé dokonce zaútočili na autosalony, spotřebitelé na důkaz nespokojenosti s Muskovým směřováním opatřují svá vozidla nesouhlasnými samolepkami nebo na auta dávají dokonce loga jiných výrobců.

V Kanadě, kde se při hokejových zápasech s americkými týmy bučí na americkou hymnu, se objevila řada aplikací s názvy jako „buy beaver“, „maple scan“ a „is this Canadian“, které umožňují nakupujícím skenovat čárové kódy QR a odmítat americké produkty od alkoholu až po pizzu.

Tento týden zveřejněné údaje rovněž naznačují, že počet Kanaďanů, kteří se vydávají na cesty do USA, se podle kanadského statistického úřadu snížil o 23 procent ve srovnání s únorem roku 2024.

Skandinávie stojí za Kanadou...

Kanada a Mexiko se sice ocitly v první linii Trumpovy obchodní války, ale hnutí za bojkot amerického zboží je viditelný daleko za hranicemi těchto zemí. Ve Švédsku se asi 40 000 uživatelů připojilo ke skupině na Facebooku vyzývající k bojkotu amerických společností (paradoxně včetně samotného Facebooku), doporučuje alternativy k americkým spotřebním výrobkům.

„Nahradím co nejvíce amerického zboží, a pokud tak učiní co nejvíc lidí, bude to mít jasný vliv na nabídku v obchodech,“ napsal jeden z členů této skupiny.

V Dánsku, kde mnohé obyvatele rozhněvala Trumpova hrozba, že dánské autonomní území Grónsko bude pod kontrolou USA, se k bojkotu připojila největší potravinářská společnost. Skupina Salling uvedla, že bude zboží vyrobené v Evropě označovat viditelnou černou hvězdou, aby si je spotřebitelé mohli vybrat místo výrobků vyrobených v USA. „Usnadňujeme nakupování evropských značek,“ napsal její generální ředitel Anders Hagh na síti LinkedIn.

Haltbakk, největší norská ropná a přepravní společnost, která dodává řadu palivových produktů a maziv, nedávno oznámila bojkot svých příležitostných dodávek paliva lodím amerického námořnictva vplouvajícím do norských přístavů. „Vyzýváme všechny Nory a Evropany, aby následovali náš příklad,“ napsala na Facebooku.

...a stejně tak i Japonsko

Když Trump letos poprvé pohrozil zavedením rozsáhlých cel, zareagoval i výkonný ředitel japonské nadnárodní pivovarnické a lihovarnické skupiny Suntory Holdings která vlastní několik významných amerických značek. Takeči Niinami řekl listu Financial Times, že v případě obchodní války se mezinárodní spotřebitelé pravděpodobně budou vyhýbat americkým značkám. „Strategický a rozpočtový plán na rok 2025 jsme sestavili s očekáváním, že americké výrobky, včetně americké whiskey, budou v zemích mimo USA méně přijímány jednak kvůli clům, jednak kvůli emocím,“ řekl Niinami.

Podle Zoe Gardnerové, organizátorky koalice Stop Trumpovi ve Velké Británii, je pravděpodobné, že se bojkot bude šířit ještě dál. Sama pozoruje mezi lidmi rychle rostoucí zájem o tuto problematiku. „Hodně z toho, co vidíme, nyní vzniká organicky, lidé postují věci na TikTok,“ říká. Lidé jsou podle strašně rozzuření a jde o to, aby ukázali, jako mají moc. „Už teď po celé Evropě vidíme, jak prodeje Tesly padají, protože Musk vystihuje tolik problémů s Trumpovou administrativou,“ dodává

„Nikoho by nenapadlo, že západní podniky nebo spotřebitelé použijí takové nástroje právě proti Americe,“ komentuje současné dění Elisabeth Brawová, vedoucí pracovnice Atlantic Council, think-tanku zaměřeného na oblast mezinárodních vztahů podle The Guardianu.