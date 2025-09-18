První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony

Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu Kč), oznámila v tiskové zprávě britská vláda. Na základě těchto investic pak v zemi vznikne 7 600 pracovních míst, která kabinet premiéra Keira Starmera označuje za špičková. Příslib investic je jedním z výsledků státní návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii.
Americký prezident Donald Trump a britský král Karel III. si prohlížejí vystavené předměty během návštěvy výstavy Royal Collection v Zeleném salónu hradu Windsor v první den druhé státní návštěvy amerického prezidenta ve Velké Británii. (17. září 2025)

Investice směřují mimo jiné do tzv. čisté energie, biotechnologií nebo vyspělé výroby. Částka zahrnuje investici 90 miliard liber v příštích deseti letech od společnosti Blackstone.

Investiční společnost Prologis přislíbila částkou 3,9 miliardy liber zvýšit své dosavadní investice do biomedicínského komplexu Cambridge Biomedical Campus. Firma Palantir pak investuje až 1,5 miliardy liber v odvětví obranných inovací. Vláda si od toho slibuje až 350 nových pracovních míst.

Trump přiletěl na státní návštěvu Británie. Na Windsor promítali fotky s Epsteinem

Současně britské firmy oznámily investice ve Spojených státech. Například farmaceutická společnost GSK investuje v příštích pěti letech v USA téměř 22 miliard liber (617 miliard Kč) do výzkumu, vývoje a výroby.

Americká softwarová společnost Microsoft už na začátku Trumpovy návštěvy oznámila, že v následujících čtyřech letech investuje v Británii 30 miliard dolarů (615 miliard Kč) do rozvoje technologií umělé inteligence (AI).

Součástí plánu Microsoftu je vybudovat v zemi největší superpočítač s více než 23 tisíci vyspělými čipy ve spolupráci se společností Nscale. Z celkové investice této společnosti tvoří polovinu, tedy 15 miliard USD, kapitálové výdaje na výstavbu cloudové infrastruktury a infrastruktury AI v Británii.

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Státní návštěvu ve čtvrtek prezident Trump zakončí jednáním s premiérem Starmerem. Zatímco její první den se ve středu nesl ve znamení královských poct na hradě Windsor, ve čtvrtek by měl být den věnován politickým tématům.

